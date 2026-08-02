Regreso a clases 2026: requisitos para recibir apoyo de mil 800 pesos para útiles y uniformes

Para acceder al apoyo anual, las familias deben acreditar su condición y presentar documentación personal, académica y de gastos escolares

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Ante la cercanía del regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027, las familias comienzan a prepararse para cubrir gastos relacionados con inscripciones, uniformes, mochilas y útiles escolares.

En Chihuahua existe un programa estatal que contempla la entrega de un apoyo económico anual de mil 800 pesos para contribuir con estos desembolsos.

Sin embargo, es importante precisar que este beneficio no es universal ni está dirigido a todos los estudiantes de educación básica de la entidad. El recurso forma parte del programa Apoyo a Familiares de Víctimas de Feminicidio, gestionado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE).

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El objetivo de esta intervención gubernamental es apoyar a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio para que puedan continuar con sus estudios y enfrentar algunos de los gastos asociados al inicio del ciclo escolar.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo escolar de mil 800 pesos?

El apoyo está dirigido a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio que sean menores de edad. También pueden solicitarlo las personas menores de 25 años, siempre y cuando continúen estudiando y acrediten su inscripción en el ciclo escolar correspondiente.

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Para ingresar al programa, las personas solicitantes deberán demostrar el parentesco con la víctima y acreditar que forman parte del Registro Estatal de Víctimas. El cumplimiento de estas condiciones es indispensable para que ICHMUJERES pueda evaluar la solicitud.

El apoyo de mil 800 pesos está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para hijas e hijos de víctimas de feminicidio en Chihuahua

En el caso de niñas, niños o adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad, también deberá presentarse el documento legal que acredite la tutela de la persona responsable de realizar el trámite y recibir los apoyos.

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Requisitos para solicitar el apoyo de útiles y uniformes

Las personas interesadas deberán integrar un expediente con documentos personales, académicos y comprobantes relacionados con los gastos escolares. Entre los requisitos se encuentran:

Actas de nacimiento originales y copias que permitan acreditar el parentesco entre la víctima y las personas beneficiarias.

Acta de defunción de la víctima.

Comprobante legal de tutela cuando se trate de menores de edad en situación de orfandad.

Constancia expedida por la CEAVE que acredite la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

Formato Único de Solicitud presentado por escrito ante el Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

Constancia de inscripción en el ciclo escolar vigente.

Constancia de estudios o boleta correspondiente al ciclo escolar inmediato anterior.

Comprobantes de pago o facturas originales por la compra de útiles escolares, uniformes o el pago de inscripción.

La documentación deberá presentarse completa para facilitar la revisión del expediente. La entrega de los papeles, por sí sola, no implica la aprobación automática del apoyo, debido a que la autoridad deberá verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por el programa.

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¿Dónde se realiza el trámite en Chihuahua?

El trámite puede llevarse a cabo en las unidades de atención del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, particularmente en la Coordinación Administrativa o en la Unidad de Apoyo a Familiares Directos de Víctimas de Feminicidio.

El apoyo de mil 800 pesos está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para hijas e hijos de víctimas de feminicidio en Chihuahua

La sede central se encuentra en avenida Teófilo Borunda número 2800-A, colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua. Las familias que requieran orientación sobre la documentación o el procedimiento pueden comunicarse al teléfono (614) 429-3500, extensión 15316.

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El trámite es gratuito, por lo que no se requiere el pago de intermediarios para presentar la solicitud. Las autoridades recomiendan reunir con anticipación los documentos académicos, las actas y los comprobantes de gastos para evitar retrasos en la integración del expediente.

Este apoyo anual busca disminuir parte de la carga económica que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio y favorecer la permanencia escolar de sus hijas e hijos. Por ello, antes de iniciar el trámite es fundamental confirmar que se cumplen las condiciones del programa y solicitar directamente a ICHMUJERES información sobre los periodos vigentes de recepción de documentos.

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