Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

Oficiales de la policía federal mexicana, con equipo táctico, detienen a un hombre junto a una camioneta SUV con luces intermitentes en un complejo industrial durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades federales detuvieron a Iker Andoni de Gandiaga Morales, mejor conocido como “Iker”, por su presunta responsabilidad en una red de huachicol fiscal activa desde al menos 2024 en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México. La captura se produjo en el marco de una investigación que también apunta a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR) en el área de combate al robo de hidrocarburos, quien presuntamente otorgó protección institucional a la organización.

El presunto esquema consistía en el uso de empresas fachada para distribuir y comercializar combustible extraído ilegalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex). La red operó durante al menos dos años en tres entidades del centro del país antes de que las autoridades concretaran la detención.

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De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” Jiménez, Manrique Miranda instruía a elementos de seguridad para que no intervinieran durante la sustracción y el traslado del hidrocarburo. Esas instrucciones habrían garantizado la libre circulación de autotanques con combustible de procedencia ilícita en la región central del país.

El nombre del excomandante no aparece por primera vez en este tipo de investigaciones. Manrique Miranda también figura en indagatorias vinculadas al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del 50% del certamen Miss Universo, quien enfrenta una investigación de la FGR por una presunta red de huachicol que habría operado en México y Guatemala.

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Fajos de dólares estadounidenses y bidones rojos de combustible se encuentran sobre un escritorio, con una infraestructura industrial y camiones cisterna en México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de un presunto operador civil y un exfuncionario con conocimiento del sistema de vigilancia de ductos describe un esquema de huachicol fiscal de mayor complejidad que el robo directo de combustible: se trata de una estructura que, según las fuentes periodísticas, utilizó el aparato corporativo y la cobertura institucional de forma simultánea.

Las imágenes difundidas por C4 Jiménez muestran a De Gandiaga Morales en viajes y vehículos de lujo que presuntamente adquirió con los fondos generados por la red. Esos registros visuales formaron parte del seguimiento periodístico que el comunicador realizó desde 2024, cuando exhibió públicamente al imputado y sus presuntos acuerdos con mandos de la FGR.

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La detención: ficha, traslado y situación jurídica pendiente

La ficha de detención de De Gandiaga Morales no especifica el lugar exacto donde se concretó la captura ni la autoridad que ejecutó la orden de aprehensión. El documento sí describe la vestimenta del detenido al momento de su captura: pantalón café claro, playera del mismo color en tono más oscuro, chamarra gris y tenis blancos.

Según el registro oficial, el imputado se encontraba en traslado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. La ficha lo identifica únicamente por el alias “Iker” y sus características físicas, sin precisar los cargos formales en ese documento inicial.

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Latinus reportó que la orden de aprehensión fue girada en su contra, pero que la ficha no aclara qué dependencia la ejecutó. La ausencia de un comunicado oficial de la FGR al cierre de los reportes dejó pendiente la confirmación institucional de los delitos que se le atribuyen.

Una maleta abierta con fajos de dólares y varios bidones de combustible rojos se disponen sobre un escritorio de oficina, con la infraestructura industrial de México al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso De Gandiaga Morales se suma a una serie de operativos recientes contra redes de huachicol en el Estado de México. En semanas previas, las autoridades desarticularon dos células ligadas al operador conocido como “Don Checo” en la misma entidad, con un saldo de casi 20 detenidos.

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La presunta vinculación de un excomandante especializado en combate al robo de hidrocarburos con una red de ese mismo delito plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión interna dentro de la FGR. Hasta la publicación de los reportes, la fiscalía no se pronunció sobre la situación de Manrique Miranda ni sobre posibles cargos en su contra.

El principio de presunción de inocencia aplica para todos los señalados en tanto no exista una sentencia condenatoria firme. Los hechos descritos en este artículo corresp

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