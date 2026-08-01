México vs Colombia sub 23: ¿cómo quedó el juego de los Centroamericanos?

La delantera de la selección mexicana de fútbol celebra el gol del triunfo vs Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Nacional Femenil sub 23 se metió a la cancha del estadio MOCA 85 para enfrentar a su homóloga Colombia por la segunda fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Después de 90 minutos en República Dominicana, la victoria oficial es para el equipo mexicano, luego de una joya de anotación de Paola García sobre los 28 minutos del compromiso celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.

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La delantera apretó el paso para definir de sombrerito ante la salida de la portera colombiana. De esa forma la Selección Mexicana Femenil sub 23 se mantiene firme en lograr el objetivo de conquistar la medalla de oro, en futbol para mujeres.

Para el duelo de este viernes 31 de julio, la entrenadora, Vanessa Martínez alineó a: Celeste Espino, Karol Bernal, Diana Guatemala, Carol Cazares, Ana Mendoza, Sánchez, Andrea Frías, Nicole Pérez, Ann Rausch, Lourdes Bosch y Paola García.

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Si la Selección de México lograba la victoria sobre la colombianas sumaría tres que las alejaría de la tercera posición del Grupo B, pues en los Juegos Centroamericanos solamente califican las dos mejores selecciones de cada agrupación.

¿Qué pasó en el debut de la Selección Mexicana?

La selección nacional femenina juega su segundo partido de los Juegos Centroamericanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Nacional Femenino sub 23 inició su recorrido rumbo a la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 contra la Selección Femenil de Puerto Rico.

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Sin embargo, la plantilla mexicana no salió del 0-0 frente a las boricuas y los puntos se repartieron equitativamente en el Sector B, el cual consta de la Selección Azteca al igual que Puerto Rico, Colombia y Jamaica.

¿Cuántos equipos califican a las finales en Santo Domingo?

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 busca el tetracampeonato tras ganar el oro en 2014, 2018 y 2023. (X/ @Miseleccionfem)

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 el futbol femenil otorga medallas al primero, segundo y tercera posición. La categoría se basa en superar la fase de grupos para disputar directamente la ronda de semifinales.

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Al ser únicamente dos bloques, calificarán a la antesala de la final los dos mejores equipos de las dos tablas, es decir México tendrá que ser líder o al menos segundo lugar para mantener la aspiración de ir a buscar la presea dorada en República Dominicana.

Último duelo de la fase de grupos

México sueña con calificar a semifinales en Santo Domingo tras victoria sobre Colombia. (X / Selección Nacional de México Femenil )

La Selección Mexicana sub 23 tiene en sus manos el pase a la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El plantel de Vanessa Martínez cerrará la primera etapa contra la Selección de Jamaica en el MOCA 85.

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El Tri Femenino necesita la victoria para amarrar su boleto a semifinales, ya que Puerto Rico y Colombia siguen con vida y ambos países buscarán el triunfo para calificar a la fase de los cuatro mejores del futbol femenil sub 23 en Santo Domingo.

Cada partido se jugará a la misma hora. México vs Jamaica y Puerto Rico vs Colombia se desarrollarán el próximo domingo 2 de agosto en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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En busca del tetracampeonato

La Selección Mexicana Femenil sub 23 sueña con ser campeona regional por cuarta vez en su historia, después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.