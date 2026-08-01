México
Agregar Infobae enGoogle

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 1 de agosto

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)
Guardar

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan todos los días a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

PUBLICIDAD

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este sábado 1 de agosto.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué son los freebies de Harry Styles? Guía para papás con hijos que van al concierto en CDMX

Te decimos todo lo que debes de saber sobre estos particulares objetos

¿Qué son los freebies de Harry Styles? Guía para papás con hijos que van al concierto en CDMX

El influencer “Soy el May” denuncia presunta negligencia que dejó a su esposa sin poder ver ni caminar

La joven sigue hospitalizada más de 40 días después de dar a luz, con traqueostomía y secuelas graves, mientras sus seres queridos reúnen dinero para cubrir atención, abogados y cuidados de su bebé

El influencer “Soy el May” denuncia presunta negligencia que dejó a su esposa sin poder ver ni caminar

Quién es Gerardo Botello, ‘El Cachas’: El empresario del CJNG ligado al Rancho Izaguirre

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, como uno de los principales operadores financieros del CJNG y lo relacionó con empresas utilizadas para el lavado de dinero, además de señalar su presunta conexión con el Rancho Izaguirre

Quién es Gerardo Botello, ‘El Cachas’: El empresario del CJNG ligado al Rancho Izaguirre

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

La actriz cubana retoma el reality en Colombia y comparte que busca mantenerse firme por su familia, mientras agradece los mensajes recibidos después de la muerte de Mauro Menéndez

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

La ciclista del Intermarché-Lotto Ladies debutará en la máxima competencia del ciclismo femenino, convirtiéndose en la primera representante de México en disputar la prueba

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a mujer trans de 18 años en Iguala: colectivo reporta seis crímenes de odio en Guerrero durante 2026

Asesinan a mujer trans de 18 años en Iguala: colectivo reporta seis crímenes de odio en Guerrero durante 2026

Quién es Gerardo Botello, ‘El Cachas’: El empresario del CJNG ligado al Rancho Izaguirre

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

¿Qué son los freebies de Harry Styles? Guía para papás con hijos que van al concierto en CDMX

El influencer “Soy el May” denuncia presunta negligencia que dejó a su esposa sin poder ver ni caminar

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

DEPORTES

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”