Óscar Perea revela cuál es su objetivo tras ser anunciado con el América: “Vámonos para allá”

El delantero colombiano Óscar Perea se convirtió en el primer refuerzo extranjero del Club América para el torneo Apertura 2026 (X@ClubAmerica)

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El delantero colombiano Óscar Perea se convirtió en el primer refuerzo extranjero del Club América para el torneo Apertura 2026. Su llegada se concretó mediante un préstamo con opción de compra con el Estrasburgo de Francia, en una operación que buscó fortalecer la competencia interna en el ataque azulcrema.

Luego de ser presentado oficialmente, el jugador sudamericano compartió sus motivaciones y objetivos en entrevista con Gibrán Araige de TUDN: “Le comenté a mi familia sobre ir al América y dijimos vámonos para allá. Sé lo que es América, de los más grandes del continente. Mi objetivo es venir aquí e irme por la puerta grande si un día me toca irme y volver a Europa”.

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El atacante llegará procedente del futbol europeo con la misión de aumentar la competencia en el ataque.

La decisión de unirse al club capitalino fue inmediata tanto para el atacante como para su entorno familiar. Con apenas 20 años, Perea llegó a la Liga MX tras su paso por el AVS de Portugal, donde jugó cedido por el Estrasburgo, dueño de sus derechos deportivos. Para las Águilas, la llegada del colombiano representó una apuesta por la juventud y el potencial internacional en un mercado donde la exigencia de resultados es constante.

América reforzó su ataque con un perfil internacional

El acuerdo entre América y Estrasburgo contempló un préstamo por un año, con opción de compra. Esta fórmula dio margen a la directiva para evaluar el desempeño de Óscar Perea antes de decidir si adquiría su carta de manera definitiva. La directiva dirigida por Santiago Baños aceleró los trámites administrativos para registrar al jugador y ponerlo a disposición del cuerpo técnico lo antes posible.

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Perea pudo desempeñarse tanto como centrodelantero como por la banda derecha, lo que le permitió adaptarse a distintas variantes tácticas.

El club azulcrema reforzará una de sus plazas de extranjero con un futbolista que pasó por Francia y Portugal.

El futbolista inició su carrera en el Atlético Nacional de Colombia bajo la dirección de Pablo Repetto, técnico uruguayo que le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo. Posteriormente, su rendimiento llamó la atención de visores europeos y lo llevó a fichar por el Estrasburgo. Aunque no logró consolidarse en el primer equipo francés, acumuló minutos y goles en las categorías juveniles, lo que le sirvió para continuar su proceso de desarrollo en Portugal.

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El atacante de 20 años aterriza en la Liga MX con la misión de aumentar la competencia en el frente ofensivo azulcrema.

El objetivo de Perea: consolidarse y regresar a Europa

La llegada de Óscar Perea al América coincidió con un arranque de torneo positivo para el club, que sumó una victoria y un empate en las primeras jornadas. El colombiano compitió por un lugar en el once inicial y se adaptó a la exigencia de disputar títulos cada semestre.

El delantero, nacido en 2006, también formó parte de la selección juvenil de Colombia. Su experiencia en el futbol europeo, aunque breve, resultó determinante para que el área deportiva del América apostara por su fichaje. El club consideró que el colombiano podía aportar dinamismo, goles y proyección en el corto plazo, con la mira puesta en el campeonato del Apertura 2026.

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Fotografía de archivo del colombiano Óscar Perea celebrando un gol en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile). EFE/ Osvaldo Villaroel

La presentación oficial del jugador se realizó en redes sociales, donde el club difundió un video con el mensaje: “Mi nueva casa. La misma pasión y sed por ganar. Juguemos juntos. Hola, soy Óscar Perea y ya soy águila”. El delantero inició una nueva etapa en su carrera con la intención de consolidarse y dejar huella en el futbol mexicano antes de buscar regresar a Europa.