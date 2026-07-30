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Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reconoció que muchos de los casos están vinculados al narcomenudeo

Policía Chihuahua homicidio Seguridad
Aumento de homicidios en el occidente de Chihuahua (especial)
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La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó un incremento en los homicidios registrados en la región, al contabilizar 27 asesinatos durante el periodo más reciente, cifra que representa un aumento significativo en comparación con los 17 casos registrados en el periodo anterior.

Además, el número de víctimas también supera los registros reportados durante el mismo periodo del año pasado.

Durante julio se han registrado 27 homicidios dolosos en la región, de los cuales 15 ocurrieron en el municipio de Cuauhtémoc.

Ante este escenario, las autoridades estatales anunciaron el reforzamiento de los operativos de seguridad con la participación de corporaciones estatales, federales y municipales, con especial atención en el municipio de Madera, una de las zonas donde se ha intensificado la violencia durante las últimas semanas.

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Fiscalía atribuye violencia a disputas relacionadas con el narcomenudeo

Las personas asesinadas mantenían antecedentes vinculados con actividades de narcomenudeo (EFE/Luis Torres)
Las personas asesinadas mantenían antecedentes vinculados con actividades de narcomenudeo (EFE/Luis Torres)

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo, explicó que las investigaciones realizadas hasta el momento muestran que una parte importante de las personas asesinadas mantenían antecedentes vinculados con actividades de narcomenudeo y, en algunos casos, contaban incluso con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio.

Durante su declaración, el funcionario señaló que los expedientes integrados por la autoridad ministerial apuntan a que varios de los homicidios están relacionados con disputas entre grupos delictivos.

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“La mayoría de las personas que han fallecido tienen ingresos por narcomenudeo aquí en la Zona Occidente; inclusive algunas de las personas han tenido órdenes de aprehensión por homicidio”, indicó el fiscal regional.

Las autoridades precisaron que estos antecedentes forman parte de las líneas de investigación abiertas para esclarecer cada uno de los casos y determinar la participación de grupos criminales que operan en esta región del estado de Chihuahua.

Refuerzan presencia de fuerzas estatales y federales

Juan Carlos Portillo Fiscal de Distrito Zona Occidente Chihuahua aumento de homicidios narcomenudeo
Juan Carlos Portillo Fiscal de Distrito Zona Occidente Chihuahua aumento de homicidios narcomenudeo (especia)

Como respuesta al incremento de la violencia, la Fiscalía informó que se mantienen despliegues operativos permanentes con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Grupo SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones municipales.

El objetivo principal de estos operativos es fortalecer la presencia institucional en las zonas consideradas de mayor incidencia delictiva, inhibir la actuación de grupos armados y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población.

De acuerdo con las autoridades, los recorridos de vigilancia se realizan diariamente mediante patrullajes terrestres, instalación de filtros de revisión y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

Enfrentamientos recientes elevaron la vigilancia

Enfrentamiento en Chihuahua
La Fiscalía de Distrito Zona Occidente seguirá con los operativos por los altos niveles actuales de violencia (Foto: SSPE)

El reforzamiento de la estrategia de seguridad también ocurre después de diversos enfrentamientos registrados durante las últimas semanas entre fuerzas de seguridad y civiles armados en distintos puntos de la Zona Occidente.

Estos hechos provocaron una mayor movilización de elementos estatales y federales, quienes han incrementado los recorridos en carreteras, comunidades rurales y municipios donde se ha detectado una mayor presencia de grupos delictivos.

Las autoridades señalaron que la prioridad es contener la escalada de violencia y evitar nuevos enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.

Operativos continuarán en municipios de mayor riesgo

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente aseguró que las acciones de seguridad continuarán de manera permanente mientras persistan los niveles actuales de violencia.

El despliegue contempla labores de inteligencia, investigaciones ministeriales, ejecución de órdenes de aprehensión y coordinación con las fuerzas federales para ubicar a los responsables de los hechos delictivos registrados en la región.

Asimismo, las autoridades reiteraron que se fortalecerá la vigilancia en los municipios considerados prioritarios, particularmente en la región de Madera, con el propósito de reducir la incidencia de homicidios, combatir las actividades del crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes.

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