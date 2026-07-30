Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

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La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, destacó el desempeño que ha tenido la delegación nacional durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México se mantiene como líder del medallero con 153 preseas, de las cuales 65 son de oro.

La dirigente señaló que los resultados obtenidos hasta el momento reflejan el trabajo realizado por los atletas y aseguró que la delegación ya cumplió con cerca del 40 por ciento de las medallas proyectadas antes del inicio de la competencia.

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Alcalá reconoce el esfuerzo de los atletas mexicanos

(X / @conadeoficial)

En entrevista con Fox Sports, la exclavadista reconoció el compromiso que han mostrado los deportistas nacionales durante la justa regional y celebró que continúen respondiendo a las expectativas.

“Muy contenta por toda la destacada actuación que han tenido los atletas mexicanos. Son mexicanos que hacen una gran labor desde que entrenan, se dedican y están haciendo un esfuerzo extraordinario para lograr estas medallas. No es fácil la competencia y llevamos el 40 por ciento de las medallas pronosticadas, pero eso me pone nerviosa porque no quiero que nos vayamos a quedar sin gasolina”, comentó.

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Destaca apoyo a los deportistas

(Conade)

Alcalá también agradeció el respaldo que diversos patrocinadores han brindado al deporte mexicano, al considerar que ese apoyo ha sido importante para que los atletas puedan competir en mejores condiciones.

Asimismo, afirmó que como dirigente busca mantenerse cercana a los seleccionados nacionales y responder a sus necesidades durante las competencias.

“Siempre he pensado que nosotros como dirigentes necesitamos estar a la altura de los atletas, estar para sus necesidades. Yo cuando fui atleta la verdad es que eran otras condiciones y no me arrepiento de lo que viví, pero ahora es importante ganarme el respeto de mis deportistas, que me vean atenta y dispuesta a estar con ellas en las buenas y las malas”, concluyó.

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