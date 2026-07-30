México vs Guatemala, EN VIVO: dónde ver, horario y transmisión del Premundial Sub-20 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Sub-20 afronta este jueves su último compromiso de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, donde enfrentará a Guatemala por el liderato del Grupo B en juego.

El equipo dirigido por Álex Diego ya aseguró su clasificación a los cuartos de final tras vencer a Antigua y Barbuda y Costa Rica, pero buscará cerrar la primera ronda con paso perfecto y mantenerse como el mejor sembrado de su sector.

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Con seis puntos y sin recibir goles, el Tricolor depende de sí mismo para terminar en la cima del grupo. Un empate o una victoria le bastarán para confirmar el primer lugar antes de la fase eliminatoria, donde estarán en disputa los boletos al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Guatemala?

(X / @miseleccionsubs)

El partido entre México y Guatemala se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de ESPN, en televisión de paga, así como por la plataforma de Disney+ mediante su servicio de streaming.

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¿Qué necesita México para terminar como líder?

(Conade)

México llega al encuentro con seis puntos luego de derrotar 3-0 a Antigua y Barbuda y 2-0 a Costa Rica, resultados que le aseguraron el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, el Tricolor tendrá dos bajas importantes para este compromiso. El portero Sebastián Liceaga cumplirá un partido de suspensión tras ser expulsado frente a Costa Rica, mientras que Santiago Sandoval quedó fuera del torneo debido a una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores.

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Guatemala, por su parte, suma tres unidades tras caer 1-0 ante Costa Rica y golear 4-0 a Antigua y Barbuda. Una victoria chapina igualaría a ambos equipos con seis puntos y obligaría a definir el liderato mediante los criterios de desempate.

El resultado también será clave para definir los cruces de los cuartos de final, programados para el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc.

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Los cuatro equipos que superen esa ronda obtendrán su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.