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México vs Guatemala, EN VIVO: dónde ver, horario y transmisión del Premundial Sub-20 2026

El partido entre México y Guatemala se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Estadio de fútbol con césped verde, gradas con público e iluminación artificial. Logotipo de la selección de México. Logotipo de un ave en escudo. Símbolo VS dorado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana Sub-20 afronta este jueves su último compromiso de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, donde enfrentará a Guatemala por el liderato del Grupo B en juego.

El equipo dirigido por Álex Diego ya aseguró su clasificación a los cuartos de final tras vencer a Antigua y Barbuda y Costa Rica, pero buscará cerrar la primera ronda con paso perfecto y mantenerse como el mejor sembrado de su sector.

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Con seis puntos y sin recibir goles, el Tricolor depende de sí mismo para terminar en la cima del grupo. Un empate o una victoria le bastarán para confirmar el primer lugar antes de la fase eliminatoria, donde estarán en disputa los boletos al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Guatemala?

México busca su boleto al Mundial Sub-20 2027 y un lugar en Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)

El partido entre México y Guatemala se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de ESPN, en televisión de paga, así como por la plataforma de Disney+ mediante su servicio de streaming.

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¿Qué necesita México para terminar como líder?

(Conade)
(Conade)

México llega al encuentro con seis puntos luego de derrotar 3-0 a Antigua y Barbuda y 2-0 a Costa Rica, resultados que le aseguraron el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, el Tricolor tendrá dos bajas importantes para este compromiso. El portero Sebastián Liceaga cumplirá un partido de suspensión tras ser expulsado frente a Costa Rica, mientras que Santiago Sandoval quedó fuera del torneo debido a una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores.

Guatemala, por su parte, suma tres unidades tras caer 1-0 ante Costa Rica y golear 4-0 a Antigua y Barbuda. Una victoria chapina igualaría a ambos equipos con seis puntos y obligaría a definir el liderato mediante los criterios de desempate.

El resultado también será clave para definir los cruces de los cuartos de final, programados para el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc.

Los cuatro equipos que superen esa ronda obtendrán su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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