América hace oficial el fichaje de Óscar Perea para el Torneo de Apertura 2026

El atacante llegará procedente del futbol europeo con la misión de aumentar la competencia en el ataque.

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El Club América comenzó a mover sus piezas de cara al Torneo Apertura 2026 al cerrar un acuerdo para incorporar al delantero colombiano Óscar Perea, quien se convertirá en el primer fichaje de la institución para la nueva campaña. El atacante, de apenas 20 años, aterrizará en Coapa después de su paso por el futbol europeo, donde disputó la temporada anterior con el AVS de Portugal.

La operación se concretó mediante un préstamo, ya que el futbolista pertenece al Estrasburgo de Francia, club que conservará sus derechos deportivos mientras el colombiano milita con las Águilas. El convenio contempla una cesión por un año con opción de compra, lo que permitirá a la directiva azulcrema evaluar su desempeño antes de decidir si adquiere su carta de manera definitiva.

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Con esta incorporación, América suma una nueva alternativa para fortalecer su ofensiva. Perea puede desempeñarse como centrodelantero, aunque también tiene la capacidad de jugar por el extremo derecho, una versatilidad que encaja con la idea del cuerpo técnico de contar con mayores variantes en ataque.

De Colombia al futbol europeo

El atacante de 20 años aterriza en la Liga MX con la misión de aumentar la competencia en el frente ofensivo azulcrema.

Óscar Perea comenzó a llamar la atención desde sus primeros años como profesional con Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes de Colombia. Durante esa etapa trabajó bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, quien le brindó oportunidades para mostrarse con el primer equipo y potenciar su desarrollo.

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Las actuaciones del atacante despertaron el interés del futbol europeo, situación que le abrió las puertas del Estrasburgo, institución francesa que apostó por su proyección a futuro.

Kener Gonzalez (19), de Colombia, celebra con Óscar Perea después de marcar el gol de su selección frente a Nigeria durante el partido de fútbol de la Copa Mundial Sub20 correspondiente al grupo F, el domingo 5 de octubre de 2025, en Talca, Chile. (AP Foto/Matias Delacroix)

Aunque no logró consolidarse en el primer equipo del conjunto galo, el colombiano continuó con su proceso de crecimiento en las categorías juveniles del club, donde acumuló minutos y anotaciones que respaldaron su evolución antes de salir cedido al futbol portugués.

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El mismo club donde jugó Guillermo Ochoa

La selección Colombia tiene a Óscar Perea como gran figura al ser el más costoso del plantel - crédito FCF

La siguiente etapa en la carrera del delantero llegó con el AVS, equipo de la Liga de Portugal que también fue el último destino europeo del histórico portero mexicano Guillermo Ochoa.

En territorio portugués, Perea adquirió experiencia dentro de un futbol más competitivo y continuó fortaleciendo su desarrollo como atacante. Esa experiencia internacional terminó por convencer a la directiva americanista, que decidió apostar por su incorporación para el torneo que recién comienza.

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Ahora, el colombiano afrontará un nuevo desafío con una de las instituciones más ganadoras del futbol mexicano, donde buscará consolidarse y responder a las expectativas generadas por su llegada.

América suma una nueva plaza de extranjero

Con la contratación de Óscar Perea, las Águilas utilizarán una de sus plazas destinadas a Jugadores No Formados en México (NFM), convirtiéndose además en el primer movimiento oficial de la directiva durante el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026.

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La intención del club es completar cuanto antes todos los trámites administrativos para registrar al futbolista y ponerlo a disposición del cuerpo técnico, con el objetivo de que inicie rápidamente su adaptación al equipo y al futbol mexicano.

El extremo es la estrella principal de la selección Colombia - crédito Rcsa

Su incorporación llega en un momento en el que América mantiene un inicio positivo de torneo, luego de registrar una victoria y un empate en las primeras jornadas del campeonato.

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La competencia interna en la ofensiva será uno de los principales retos para el colombiano, quien deberá pelear por un lugar dentro de un plantel acostumbrado a luchar por títulos en cada semestre.

Con apenas 20 años, Óscar Perea tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta azulcrema. América confía en que el talento mostrado en Colombia y la experiencia adquirida en Francia y Portugal puedan traducirse en un aporte inmediato para un equipo que buscará volver a pelear por el campeonato del futbol mexicano durante el Apertura 2026.

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