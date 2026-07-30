Lady Gaga sorprende al seguir a uno de los participantes de LCDLFM 2026

Lady Gaga sigue la cuenta de X de Arantza Ruiz y el detalle llama la atención en La Casa de los Famosos México. - (YouTube)

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La participación de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, pero esta vez no es por una estrategia dentro del reality, sino por un detalle que ha sorprendido a los seguidores del programa. En la cuenta de X de la actriz aparece un seguimiento que pocos esperaban.

Se trata de Lady Gaga, quien sigue el perfil de Aranza Ruiz en esa red social. El hecho ha despertado la curiosidad de los fanáticos del programa, ya que no es común que una de las artistas más importantes de la industria musical internacional siga a una participante del reality.

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Aunque no se conocen públicamente los motivos de ese seguimiento, el detalle no ha pasado desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes han reaccionado con sorpresa al descubrir el vínculo digital entre la cantante estadounidense y la habitante de La Casa de los Famosos México.

Arantza Ruiz busca consolidarse dentro de La Casa de los Famosos México

(X)

Desde su ingreso al reality, Arantza Ruiz ha formado parte de la convivencia con el resto de los habitantes, participando en las dinámicas, retos y conversaciones que marcan el desarrollo del programa. Su presencia ha generado diversas reacciones entre el público conforme avanza la competencia.

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La actriz ha intentado abrirse camino en un formato donde las alianzas, las estrategias y la relación con sus compañeros suelen definir el rumbo de cada participante. Semana tras semana, su desempeño es observado de cerca por los seguidores del reality.

Mientras continúa su paso por la casa, cualquier aspecto relacionado con su vida pública también despierta interés, como ocurrió con el descubrimiento de que Lady Gaga sigue su cuenta de X, un dato que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del programa.

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Arantza Ruiz enfrenta la nominación junto al resto de los habitantes en riesgo

Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La permanencia de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México también depende del respaldo del público, ya que forma parte de los habitantes nominados de esta semana, por lo que buscará reunir los votos suficientes para continuar en la competencia.

Esta semana los nominados son: Arantza Ruiz, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Yanet García, Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Memo Schutz quienes deberán esperar la decisión de la audiencia para conocer quién permanecerá en el reality.

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En medio de esa etapa decisiva, el descubrimiento de que Lady Gaga sigue a Aranza Ruiz en X ha generado conversación entre los seguidores del programa, quienes han comentado el inesperado vínculo entre ambas figuras.

Lady Gaga es una de las artistas más influyentes de la música internacional

La trayectoria de Lady Gaga suma éxitos musicales, giras, premios y una carrera como actriz con reconocimiento de la crítica. REUTERS/Jeenah Moon

Lady Gaga ha construido una carrera que la ha convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento mundial. Su trayectoria incluye múltiples éxitos musicales, giras internacionales, premios y una constante evolución artística que la ha mantenido vigente durante más de una década.

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Además de su faceta como cantante y compositora, también ha desarrollado una sólida carrera como actriz, participando en producciones cinematográficas que le han valido reconocimiento de la crítica y de la industria del entretenimiento.

Su enorme presencia en redes sociales y el interés que despierta entre millones de seguidores hacen que cualquier interacción en sus perfiles llame la atención. Por ello, el hecho de que la intérprete siga la cuenta de X de Aranza Ruiz se ha convertido en un detalle que no ha pasado inadvertido entre los seguidores de La Casa de los Famosos México.

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