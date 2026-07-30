México
Agregar Infobae enGoogle

Lady Gaga sorprende al seguir a uno de los participantes de LCDLFM 2026

Un detalle en la cuenta de X de la actriz llamó la atención de los seguidores del reality y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fans

Lady Gaga y Doechii - Runway
Lady Gaga sigue la cuenta de X de Arantza Ruiz y el detalle llama la atención en La Casa de los Famosos México. - (YouTube)
Guardar

La participación de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, pero esta vez no es por una estrategia dentro del reality, sino por un detalle que ha sorprendido a los seguidores del programa. En la cuenta de X de la actriz aparece un seguimiento que pocos esperaban.

Se trata de Lady Gaga, quien sigue el perfil de Aranza Ruiz en esa red social. El hecho ha despertado la curiosidad de los fanáticos del programa, ya que no es común que una de las artistas más importantes de la industria musical internacional siga a una participante del reality.

PUBLICIDAD

Aunque no se conocen públicamente los motivos de ese seguimiento, el detalle no ha pasado desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes han reaccionado con sorpresa al descubrir el vínculo digital entre la cantante estadounidense y la habitante de La Casa de los Famosos México.

Arantza Ruiz busca consolidarse dentro de La Casa de los Famosos México

(X)
(X)

Desde su ingreso al reality, Arantza Ruiz ha formado parte de la convivencia con el resto de los habitantes, participando en las dinámicas, retos y conversaciones que marcan el desarrollo del programa. Su presencia ha generado diversas reacciones entre el público conforme avanza la competencia.

PUBLICIDAD

La actriz ha intentado abrirse camino en un formato donde las alianzas, las estrategias y la relación con sus compañeros suelen definir el rumbo de cada participante. Semana tras semana, su desempeño es observado de cerca por los seguidores del reality.

Mientras continúa su paso por la casa, cualquier aspecto relacionado con su vida pública también despierta interés, como ocurrió con el descubrimiento de que Lady Gaga sigue su cuenta de X, un dato que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del programa.

Arantza Ruiz enfrenta la nominación junto al resto de los habitantes en riesgo

Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)
Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La permanencia de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México también depende del respaldo del público, ya que forma parte de los habitantes nominados de esta semana, por lo que buscará reunir los votos suficientes para continuar en la competencia.

Esta semana los nominados son: Arantza Ruiz, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Yanet García, Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Memo Schutz quienes deberán esperar la decisión de la audiencia para conocer quién permanecerá en el reality.

En medio de esa etapa decisiva, el descubrimiento de que Lady Gaga sigue a Aranza Ruiz en X ha generado conversación entre los seguidores del programa, quienes han comentado el inesperado vínculo entre ambas figuras.

Lady Gaga es una de las artistas más influyentes de la música internacional

La trayectoria de Lady Gaga suma éxitos musicales, giras, premios y una carrera como actriz con reconocimiento de la crítica. REUTERS/Jeenah Moon
La trayectoria de Lady Gaga suma éxitos musicales, giras, premios y una carrera como actriz con reconocimiento de la crítica. REUTERS/Jeenah Moon

Lady Gaga ha construido una carrera que la ha convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento mundial. Su trayectoria incluye múltiples éxitos musicales, giras internacionales, premios y una constante evolución artística que la ha mantenido vigente durante más de una década.

Además de su faceta como cantante y compositora, también ha desarrollado una sólida carrera como actriz, participando en producciones cinematográficas que le han valido reconocimiento de la crítica y de la industria del entretenimiento.

Su enorme presencia en redes sociales y el interés que despierta entre millones de seguidores hacen que cualquier interacción en sus perfiles llame la atención. Por ello, el hecho de que la intérprete siga la cuenta de X de Aranza Ruiz se ha convertido en un detalle que no ha pasado inadvertido entre los seguidores de La Casa de los Famosos México.

Temas Relacionados

Arantza RuizLady GagaLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inician acciones legales por maltrato animal durante fiesta patronal en Guerrero: jinetes compiten por degollar a una gallina

Ciudadanos y activistas exigieron que se tomen medidas legales para evitar que estas prácticas continúen realizándose

Inician acciones legales por maltrato animal durante fiesta patronal en Guerrero: jinetes compiten por degollar a una gallina

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

El Día Mundial del Labial: cómo elegir el tono ideal para ti de acuerdo a las tendencias, colores y texturas

El auge de los lip combos confirma que la creatividad y la personalización marcan la pauta en el maquillaje actual

El Día Mundial del Labial: cómo elegir el tono ideal para ti de acuerdo a las tendencias, colores y texturas

Joven sobrevive a caída de juego mecánico tras desprenderse el sistema de seguridad

El accidente ocurrió apenas iniciaba el recorrido de la atracción, evitando que las consecuencias fueran mucho más graves

Joven sobrevive a caída de juego mecánico tras desprenderse el sistema de seguridad

Cómo hacer un limpiador casero para blanquear y dejar reluciente la porcelana del baño sin esfuerzo

La mezcla casera ayuda a quitar suciedad de la taza, lavabo y bañera con un método recomendado por el Departamento de Ecología de Washington que busca reducir la exposición a sustancias tóxicas en casa

Cómo hacer un limpiador casero para blanquear y dejar reluciente la porcelana del baño sin esfuerzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerrero enfrenta la mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, alerta exsecretario del INE

Guerrero enfrenta la mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, alerta exsecretario del INE

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán, Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

Reconoce Fiscalía aumento de homicidios en la zona occidente de Chihuahua

El relato inédito del amigo colombiano de “El Mencho” en prisión: chistes, peleas y su gusto por ver la maldad de los otros

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Temblor hoy 30 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Cynthia Klitbo y su atrevida declaración de amor a Alberto Estrella… que terminó mal

Los famosos que se suman al rescate de Aldo Rendón: El Malilla y Ana de la Reguera entre los más destacados

Conoce a Elektra Vandergeld en ‘Drag Race México Latina Royale’: performance, pasarela y el regreso de la moda

DEPORTES

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Problemas en la transmisión del México vs Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 causa molestia entre la afición

Óscar Perea revela cuál es su objetivo tras ser anunciado con el América: “Vámonos para allá”

México vs Guatemala, EN VIVO: dónde ver, horario y transmisión del Premundial Sub-20 2026