Cynthia Klitbo y su atrevida declaración de amor a Alberto Estrella… que terminó mal

Cynthia Klitbo contó cuando Alberto Estrella la bateó (Instagram)

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Las noches en La Casa de los Famosos México suelen ser terreno fértil para confesiones que desatan nostalgia y risas en los televidentes.

En una de esas charlas íntimas, Cynthia Klitbo rememoró un episodio de su juventud que pocos esperaban: su atrevida declaración de amor a Alberto Estrella que, lejos de corresponderle, decidió “batearla” sin rodeos.

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Cynthia Klitbo revive el rechazo de Alberto Estrella

Durante una plática con Karina Torres, la actriz recordó cómo se sintió fascinada por Alberto Estrella cuando ambos trabajaron juntos en la telenovela Alguna vez tendremos alas.

Klitbo no dudó en elogiar la presencia y el talento del actor, a quien describió como “un mexicano guapo, tenía un cuerpazo de bailarín y un actor de lo mejor que tiene este país”.

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Su atracción era tan evidente que en un momento se animó a confesarle sus sentimientos. “Albertito, te amo, tú sabes que yo te me declaré. Yo le dije: ‘Quiero contigo’, y me mandó a la chingad*”, relató Cynthia entre carcajadas, dejando claro que el rechazo, aunque doloroso en su momento, hoy le parece una anécdota divertida.

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida contra Masad Altamimi (Captura de pantalla )

La intérprete también evocó la imagen de Estrella vestido como guerrero azteca durante la inauguración del Mundial México 86, resaltando lo impactante que le resultó verlo con ese atuendo cuando apenas tenía 22 años.

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A pesar del rechazo, Klitbo aseguró que siempre consideró a Alberto un caballero y valoró la cordialidad con la que manejó la situación.

“Siempre un lindo, un caballero, pero es un talentoso, un guapo”, comentó, evidenciando el respeto que siente por su excompañero de set.

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confesión de Cynthia Klitbo no solo desató comentarios dentro de la casa, sino que también encendió las redes sociales, donde los seguidores celebraron su honestidad y el sentido del humor con el que revivió aquel episodio de su pasado romántico.

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¿Quién es Alberto Estrella?

Alberto Estrella es un actor mexicano con una trayectoria de más de tres décadas en el mundo del espectáculo. Nacido en Guadalajara en 1962, inició su carrera artística a los 14 años y desde entonces se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del cine, la televisión y el teatro en México.

Su filmografía supera los 130 créditos, con participaciones en títulos emblemáticos como El imperio de la fortuna y en telenovelas y series recientes como Ringo, la pelea de su vida y La desalmada.

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Alberto Estrella, actor de Guadalajara, afirma que el éxito en la industria del entretenimiento no depende de trabajar en Estados Unidos. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Además de su trabajo en pantalla, Estrella también es conocido por su faceta como escritor y por impulsar el foro cultural El Círculo Teatral, un espacio dedicado a la promoción de las artes escénicas en la Ciudad de México.

Aunque existen dudas sobre en qué instituciones realizó sus estudios profesionales, su formación y pasión por el arte lo han mantenido vigente durante décadas en la industria.

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El nombre de Alberto Estrella ha sido tendencia en redes sociales no solo por su carrera, sino también por controversias recientes relacionadas con temas financieros y su vínculo con la actriz Rosita Pelayo.