Cómo hacer un limpiador casero para blanquear y dejar reluciente la porcelana del baño sin esfuerzo

La limpieza regular del baño es una práctica de salud, no solo de orden, según la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos limpian, blanquean y dejan reluciente la porcelana del baño —taza, lavabo y bañera— sin productos químicos agresivos.

La receta proviene del documento Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos, publicado por el Departamento de Ecología del Estado de Washington, Estados Unidos, y requiere solo dos ingredientes que la mayoría de los hogares ya tiene.

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El procedimiento es directo: se espolvorea bicarbonato de sodio sobre la superficie de porcelana y se frota con un trapo húmedo.

Elaborar limpiadores caseros reduce la exposición a sustancias químicas tóxicas en el hogar, señala el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la suciedad es mayor, se añade un poco de jabón líquido para platos al trapo. Al terminar, se enjuaga bien con agua para evitar que quede una película turbia, según el mismo documento.

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La porcelana acumula patógenos que resisten hasta 50 días

El baño no es solo una cuestión estética. Un estudio publicado en la revista científica Journal of Applied Microbiology encontró que la bacteria Salmonella puede colonizar la zona interior del borde de la taza y sobrevivir ahí hasta 50 días.

La Salmonella provoca salmonelosis, una infección gastrointestinal que se manifiesta con diarrea, fiebre, calambres abdominales y vómito.

La salmonela está entre las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas a nivel mundial, de acuerdo con la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalTV)

En esa franja oculta, por donde sale el agua al jalar la palanca, se forma biofilm: una capa adherente de bacterias, materia orgánica y minerales.

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Las bacterias dentro de un biofilm son entre 10 y 1,000 veces más resistentes a los desinfectantes que las bacterias en superficies expuestas, según la misma revisión.

Eso significa que los productos comerciales convencionales no siempre garantizan una eliminación eficaz.

Un estudio de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygiene midió la carga bacteriana en baños públicos y domésticos durante dos meses.

Una limpieza inadecuada del baño favorece la proliferación de cucarachas, mosquitos y ratas, advierte la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores hallaron que los niveles de bacterias en baños domésticos son entre 10 y 100 veces mayores que en los públicos, con concentraciones altas de Escherichia coli en encimeras y pisos, no solo en la taza.

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Cómo hacer el limpiador casero: dos ingredientes, sin tóxicos

El Departamento de Ecología del Estado de Washington detalla el procedimiento según la superficie a tratar.

Para bañeras y lavabos: espolvorear bicarbonato de sodio directamente sobre la porcelana y frotar con un trapo húmedo.

Si se necesita mayor poder de limpieza, agregar unas gotas de jabón líquido para platos al trapo. Enjuagar con abundante agua al terminar.

Los ingredientes para limpiar la porcelana del baño suelen estar ya en casa, de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la taza del inodoro: espolvorear bicarbonato de sodio dentro de la taza, añadir unas gotas de jabón líquido y fregar con el cepillo de baño. Las superficies exteriores se limpian con un trapo rociado con bicarbonato de sodio.

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El documento advierte que el jabón debe ser líquido para platos, no detergente. La diferencia no importa: los detergentes contienen surfactantes y aditivos que pueden dejar residuos o interactuar con el bicarbonato de forma contraproducente.

Los niveles de bacterias en baños domésticos son entre 10 y 100 veces mayores que en los públicos, según un estudio de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos químicos en casa, menos riesgo para la familia

Elaborar limpiadores caseros reduce la exposición a sustancias tóxicas que los productos comerciales liberan en el aire interior, señala el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

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Ese riesgo es mayor para niños y mascotas, que pasan más tiempo en contacto directo con el suelo y las superficies.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX advierte en su Manual de Saneamiento Básico que una limpieza inadecuada eleva el índice de enfermedades gastrointestinales, contamina el agua y favorece la proliferación de cucarachas, mosquitos y ratas.

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Bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos son suficientes para limpiar bañeras, lavabos e inodoros de porcelana, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más comunes de estas enfermedades incluyen dolor de estómago, diarrea, fiebre, náuseas y vómito.

Ventilar el baño durante y después de la limpieza es otra práctica recomendada por el Departamento de Ecología de Washington.

Una tesis doctoral de la Universidad de Leeds confirma que la posición del extractor de aire y la tasa de ventilación determinan qué tan rápido se disipan en el ambiente las partículas bacterianas que cada descarga lanza al aire.

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El bicarbonato de sodio es un ingrediente seguro, económico y accesible para limpiar porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)