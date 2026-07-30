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Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación

El público ya puede votar para salvar a su participante favorito desde la plataforma de ViX o el sitio oficial durante las galas en vivo

Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación (RS)
Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación (RS)
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La primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a siete concursantes en riesgo de expulsión este miércoles 29 de julio. Entre los nominados destacan Yanet GarcíaMariana Ochoa y Arantza Ruiz, seleccionadas tras la votación en el confesionario y dinámicas especiales del reality de Televisa. El proceso de nominación y la participación del público a través de la plataforma oficial definen quién continúa y quién abandona el programa en la primera semana.

Placa de nominados y puntajes tras la primera gala

La placa de nominados se compone de Yanet García con 16 votos, la cifra más alta registrada en la noche. Le siguen Mariana Ochoa con nueve votos, Arantza Ruiz con ocho, Ximena Herrera con cinco, y tanto Luis Chaparro como Memo Schutz con tres votos cada uno. Aldo Rendón quedó nominado de forma directa como resultado de una dinámica previa relacionada con el juego del teléfono. La estructura de puntos y la mecánica de inmunidad, que en esta ocasión favoreció a Fede Vigevani como primer líder y habitante de la suite principal, influyeron en la conformación de la lista.

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Durante la gala, Brianda Deyanara recibió el beneficio de otorgar puntos dobles durante su turno, lo que alteró la distribución de votos y modificó el panorama de nominados. El público ya puede votar para salvar a su participante favorito desde la plataforma de ViX o el sitio oficial durante las galas en vivo.

Popularidad digital: diferencias entre los nominados

Infografía sobre nominados de La Casa de los Famosos con datos de votos, seguidores en redes sociales, tendencia de expulsión y logotipo de Infobae.
Una infografía detalla la situación de los primeros nominados en La Casa de los Famosos México, con Yanet García como la concursante más votada y Arantza Ruiz en la mira de la expulsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis de seguidores en redes sociales, Yanet García lidera con una diferencia considerable. Su cuenta de Instagram suma 13.2 millones de seguidores y en TikTok acumula 1.4 millones. Esta cifra contrasta con el resto de los nominados: Mariana Ochoa tiene 857,000 seguidores en Instagram, Ximena Herrera registra 1 millón, Aldo Rendón cuenta con 797,000, Arantza Ruiz alcanza 356,000, Luis Chaparro suma 594,000 y Memo Schutz cierra la lista con 59,000 seguidores.

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La diferencia en alcance digital se refleja en la conversación que seguidores y analistas sostienen en redes sociales. A pesar de su popularidad, la participación de Yanet García en los primeros días del encierro generó controversia. El cambio de habitación por molestia ante los ronquidos de sus compañeros y su decisión de moverse con todo y colchón se viralizó, lo que ha afectado la percepción del público sobre su aportación a la dinámica interna.

Tendencias en redes y percepción pública

En los grupos de difusión oficiales y cuentas dedicadas al análisis del reality, los nombres de Yanet García y Arantza Ruiz han sido señalados como las concursantes con menor presencia o aporte en la casa. El término “muebles” se repite entre los comentarios, una etiqueta que los seguidores del formato utilizan para describir a quienes, según la audiencia, no generan contenido relevante, polémicas o momentos de diversión.

La tendencia de votos y el análisis de actividades previas sugieren que la disputa por la permanencia se centra entre Yanet García y Arantza Ruiz. La primera, pese a su notable alcance en redes, enfrenta una reacción negativa por su desempeño y actitudes dentro de la casa. La segunda, con menor base de seguidores, también ha sido percibida como poco activa en el desarrollo de la dinámica grupal.

Yanet García durmió en el cuarto Malibú por culpa de los ronquidos
La tendencia de votos y el análisis de actividades previas sugieren que la disputa por la permanencia se centra entre Yanet García y Arantza Ruiz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismo de votación: cómo salvar a tu favorito

El público puede votar por su nominado favorito a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México o escaneando el código QR que aparece durante las galas en vivo transmitidas por Televisa. El proceso de votación es positivo: el espectador elige a quien desea salvar, y el participante con menos apoyos acumulados será quien abandone el reality.

Para emitir un voto, es necesario ingresar a la plataforma, seleccionar la sección “VOTA”, elegir la fotografía del participante que se busca salvar y confirmar la elección. Las votaciones se habilitan durante las galas en vivo, por lo que los resultados dependen tanto de la base de seguidores como de la reacción puntual del público ante los acontecimientos recientes en la casa.

Proyección: ¿quién está más cerca de la expulsión?

Con base en los datos de seguidores, desempeño en los primeros días y tendencias detectadas en redes sociales y grupos oficiales, el análisis indica que Yanet García y Arantza Ruiz concentran las menores simpatías activas para ser salvadas en la primera expulsión. La conversación digital señala que, pese a la ventaja numérica de seguidores de García, la reacción a sus acciones recientes ha sido mayormente negativa.

El consenso entre las métricas digitales y las etiquetas que circulan en el fandom de la temporada apuntan a que Arantza Ruiz es la que tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 en la primera eliminación, salvo una movilización sorpresiva de seguidores en las últimas horas de votación.

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