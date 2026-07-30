Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán: investigan crimen con presunto narcomensaje

La Policía de Investigación analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La violencia contra integrantes de las corporaciones de seguridad volvió a golpear a Michoacán. La tarde de este miércoles fue localizado sin vida Abisaid Alejandro Martínez Arias, policía municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, quien horas antes había sido reportado como desaparecido luego de concluir su jornada laboral.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el cuerpo del agente, de 25 años de edad, fue encontrado alrededor de las 19:00 horas a un costado de la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, cerca del relleno sanitario de Uruapan.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que el cadáver estaba envuelto en una cobija y sujetado con cinta adhesiva. Además, presentaba severas huellas de violencia. En el lugar también fue localizada una cartulina con un presunto narcomensaje, cuyo contenido no fue dado a conocer por la Fiscalía como parte de las investigaciones.

La dependencia abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Desapareció tras concluir su jornada laboral

Según la ficha de búsqueda 0836/2026, Abisaid Alejandro Martínez Arias fue visto por última vez alrededor de las 10:00 de la mañana de este miércoles, cuando salió de su turno como policía municipal y se dirigía en motocicleta sobre la carretera que conecta San Juan Nuevo Parangaricutiro con Uruapan.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Michoacán investiga el asesinato del policía municipal Abisaid Alejandro Martínez Arias, localizado sin vida cerca del relleno sanitario de Uruapan. Cortesía: Heredia Hoy

Familiares y autoridades iniciaron su búsqueda luego de perder comunicación con él durante el trayecto.

Horas más tarde, automovilistas reportaron el hallazgo de la motocicleta del agente abandonada a un costado de la carretera. La unidad se encontraba recostada sobre uno de sus lados, con las luces aún encendidas y una pequeña maleta que, de acuerdo con los primeros reportes, pertenecía a la víctima.

PUBLICIDAD

Además de desempeñarse como elemento de la Policía Municipal, Abisaid Martínez también colaboraba como paramédico voluntario en Uruapan, labor que realizaba durante su tiempo libre para apoyar en la atención de emergencias.

Fiscalía analiza videos y no descarta privación ilegal de la libertad

Como parte de las diligencias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizan el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir la ruta seguida por la víctima y establecer la identidad de quienes participaron en el crimen.

PUBLICIDAD

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el policía pudo haber sido interceptado cuando circulaba en motocicleta. Incluso, existen indicios de que habría sido atropellado de manera intencional antes de ser privado de la libertad por un grupo armado.

El agente fue reportado como desaparecido tras concluir su turno laboral; horas después su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia. Crédito: Redes sociales

Posteriormente, los agresores habrían trasladado al agente a otro sitio, donde presuntamente fue asesinado para después abandonar su cuerpo en las inmediaciones del relleno sanitario de Uruapan.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado el móvil del homicidio.

El asesinato ocurre en una de las regiones con mayor presencia de organizaciones criminales en Michoacán. De acuerdo con un mapa elaborado por la Mesa de Seguridad estatal, en esta zona mantienen operaciones al menos cuatro grupos delictivos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya, organizaciones que desde hace años disputan el control territorial y de diversas actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones para determinar si el crimen está relacionado con la actividad policial de la víctima o con las disputas que mantienen los grupos criminales que operan en la región.