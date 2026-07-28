Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre (REUTERS)

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Saúl “Canelo” Álvarez reveló su selección personal de los cuatro mejores boxeadores de la historia y confirmó la presencia de representantes mexicanos. El púgil de Guadalajara hizo público su “Monte Rushmore” del boxeo en medio de su preparación para volver al ring tras perder sus títulos mundiales.

Su decisión coincidió con un momento crucial en su carrera: el combate pactado frente a Christian Mbilli, donde busca recuperar el protagonismo perdido después de caer ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

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Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

El Monte Rushmore de Canelo Álvarez

En entrevista con Ariel Helwani, Canelo afirmó que sus cuatro mejores boxeadores de todos los tiempos están compuestos por Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson y los mexicanos Gilberto Román y Julio César Chávez.

El boxeador tapatío, quien suma 63 victorias —39 por nocaut—, tres derrotas y dos empates, identificó a dos mexicanos entre sus favoritos históricos. Esta confesión surgió mientras la expectativa crecía rumbo a su regreso, después de una pausa de 13 meses motivada por una cirugía en el codo derecho y la necesidad de replantear su futuro en la élite del boxeo.

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Julio César Chávez aseguró que Canelo "se vio cansado" ante Crawford (X/@Jcchavez115)

Canelo Álvarez reanudó su carrera tras perder con Crawford

Álvarez volverá al cuadrilátero después de un año marcado por la derrota ante Terence Crawford, quien subió tres divisiones para arrebatarle los cuatro cinturones supermedianos en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El combate, realizado en septiembre de 2025, terminó con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense. El mexicano perdió así sus campeonatos del CMB, AMB, OMB y FIB, y sumó la tercera derrota profesional de su carrera.

La reacción de Canelo fue inmediata: pospuso su regreso a los encordados y se sometió a una operación de codo. La pausa se extendió hasta mayo de 2026, cuando decidió enfocarse en una recuperación total antes de anunciar su nuevo compromiso mundialista.

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El boxeador Canelo Álvarez realiza una visita turística al complejo de las Pirámides de Giza en Egipto. Se le observa posando frente a un cartel de "The Pyramids of Giza", caminando hacia una pirámide y descendiendo por un pasadizo interior iluminado. El video también muestra vistas de las estructuras de piedra del complejo arqueológico bajo un cielo parcialmente nublado, incluyendo una pirámide vista de cerca y ruinas circundantes.

Así llegó Canelo Álvarez a su pelea contra Mbilli

El 12 de septiembre, Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el objetivo de recuperar un título mundial en las 168 libras. Su rival francés, actual campeón absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ostenta un récord invicto de 29 triunfos, 24 de ellos por nocaut, y un empate obtenido en su más reciente combate.

El estilo de Mbilli se caracteriza por la presión ofensiva y la agresividad constante. Para Álvarez, el reto implicaba no solo recuperar un cinturón, sino también demostrar que conservaba la técnica que lo llevó a la cima. “Si Canelo sigue siendo quien creo que es, le ganará fácilmente”, sostuvo Edgar Berlanga en entrevista para el canal Ring Champs With Ak y Barak.

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Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto (X / Saúl Álvarez )

Ambos pugilistas llegarán con motivaciones opuestas: mientras el mexicano buscó volver a la élite tras perder el estatus de campeón indiscutido, el francés pretendía consolidarse como la nueva referencia de la división.

El regreso de Canelo Álvarez y su confesión sobre los mejores exponentes del boxeo mexicano marcarán una nueva etapa en una carrera que ya suma 13 años en la cima del boxeo internacional.

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