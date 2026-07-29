Metro CDMX medirá saturación de estaciones con cámaras térmicas: así operarán los nuevos sistemas

Instalarán cámaras térmicas en el Metro CDMX para medir afluencia en estaciones y vagones (X/ @MetroCDMX)

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El nivel de saturación en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) podrá consultarse en tiempo real a partir de agosto mediante cámaras térmicas que operarán en puntos de alta afluencia, esto con el objetivo de mejorar el servicio y dar a los usuarios una referencia para decidir sus trayectos.

El titular del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, informó que el proyecto contempla una inversión de 80 millones de pesos y la instalación de 1,600 cámaras, de las cuales 800 serán térmicas. La primera etapa arrancará en la estación Auditorio, de la Línea 7, y después se extenderá a otros puntos con gran concentración de pasajeros.

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Adrián Rubalcava explicó que estos dispositivos no captan ni muestran rostros. Su función consiste en generar mapas de calor con una escala de colores para identificar la concentración de personas.

Así operarán las cámaras térmicas para medir la afluencia en el Metro CDMX

Así operarán las cámaras térmicas para medir la afluencia en el Metro CDMX (X/ @CarlosMart65732)

La información que produzcan las cámaras podrá consultarse en la página oficial del Metro y en la cuenta del organismo en la red social X. La intención es que los usuarios conozcan el nivel de ocupación en vagones y estaciones antes de entrar o al planear una ruta.

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Con indicadores de colores por el calor concentrado se determinará la afluencia en andenes y vagones, el color morado marcará los puntos con mayor saturación, dentro de un esquema que el Metro denomina “semáforo de calor”.

El funcionario señaló que las cámaras se abrirán al público para que la gente observe su funcionamiento. También detalló que una parte de los equipos ya se instala en las Líneas 7 y 2, mientras otra se colocará en la Línea 3 cuando concluyan las obras en esa ruta.

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Los dispositivos mostrarán siluetas en distintos colores para indicar el grado de saturación. Con esa referencia, los pasajeros podrán optar por una línea, estación o trayecto con menor afluencia, o bien esperar unos minutos si detectan un punto con alta concentración.

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El llamado “semáforo de calor” operará con una escala de colores que va del verde al morado. Cada tono mostrará el nivel de ocupación en una estación o en un área determinada, para advertir a los pasajeros sobre la cantidad de personas reunidas en ese momento.

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De acuerdo con la explicación del director del Metro, esta herramienta busca ayudar a los usuarios a decidir “si ingresan a una estación, esperan unos minutos o utilizan otra alternativa de transporte” cuando se registren aglomeraciones.

Entre los elementos centrales del sistema se encuentran los mapas de calor en tiempo real, las siluetas sin rasgos identificables, la consulta pública en la página del Metro y en X, el monitoreo de andenes, accesos, pasillos y vagones, así como el arranque inicial en estaciones con mayor afluencia.

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Dónde comenzará la instalación

Las primeras cámaras térmicas entrarán en operación en agosto en la estación Auditorio, de la Línea 7 del Metro. Aunque la meta es llevar este sistema a vagones y estaciones de toda la red, el arranque se concentrará en ese punto de la llamada Línea Naranja.

Las primeras cámaras térmicas entrarán en operación en agosto en la estación Auditorio, de la Línea 7 del Metro (Redes sociales)

Después, el proyecto avanzará hacia estaciones de alta demanda como Pantitlán, Taxqueña, Cuatro Caminos, Bellas Artes, Hidalgo y Universidad. Se trata de sitios que concentran una gran cantidad de usuarios y donde la medición en tiempo real busca facilitar el tránsito dentro de las instalaciones.

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En esas estaciones, las cámaras permitirán ubicar accesos, pasillos y rutas con menor concentración de personas. La medida apunta a reducir aglomeraciones y a distribuir mejor los flujos de usuarios en distintos puntos de la red.

El Metro CDMX sostiene que las cámaras térmicas no vulnerarán la privacidad de los usuarios. No registrarán rostros ni imágenes detalladas de los cuerpos, y tampoco servirán para identificar personas de manera individual dentro de estaciones y vagones.

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Al mismo tiempo, las cámaras tradicionales de videovigilancia seguirán en operación. Esos equipos continuarán captando imágenes nítidas de quienes ingresan a las estaciones como parte de las medidas de vigilancia y combate a los delitos dentro de la red.

Rubalcava también indicó que desde hace varios meses opera una nueva organización policial en el Metro. Según lo expuesto por el funcionario, esa medida ha permitido reducir tanto el comercio informal como la incidencia delictiva en las instalaciones.

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