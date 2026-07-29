Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

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La jueza María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La resolución se emitió en el Centro Integral de Justicia de Altamira tras una audiencia que se prolongó por dos días y que fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza de control, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de la joven de 18 años en los hechos. Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

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La muerte de Dafne y la investigación de la Fiscalía

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la academia, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo. Cuatro días después, su madre Alejandra Quintos recibió una llamada para informarle que su hija había fallecido. La necropsia practicada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea; el certificado de defunción establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte y clasifica el hecho como homicidio.

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, a cargo de la unidad especializada en delitos cometidos contra mujeres. El fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco afirmó que la investigación cuenta con datos de prueba “sólidos y consistentes” y que la orden de aprehensión contra Danna Yanina fue emitida por un juez de control antes de que la joven se presentara voluntariamente a declarar.

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Quién es Danna Yanina y cómo fue detenida

Danna Yanina nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025, como alumna interna para cursar los últimos tres semestres de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz. Según la Fiscalía, al momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) la señaló como una de las personas presuntamente responsables de la muerte de la menor, ocurrida por asfixia por sumersión incompleta o parcial. Su detención se produjo cuando acudió a las instalaciones de la FGJ a presentar una denuncia: en ese momento se ejecutó una orden de aprehensión que ya existía con anterioridad.

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Fue detenida el 22 de julio, seis días después de la muerte de Dafne, cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público a presentar una denuncia. En ese momento le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida, según confirmó su propia defensa. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso.

La posición de la defensa

Los abogados Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román sostienen que su defendida fue confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar.

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Tras conocerse la vinculación, el abogado Carlos David Figueroa adelantó que la defensa recurrirá a instancias superiores mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares impuestas.

Tres detenidos y más implicados por identificar

Foto: FGJE

Con Danna Yanina suman tres las personas imputadas en el caso. La FGJT también ejecutó órdenes de aprehensión contra Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, encargada de las alumnas internadas, ambos bajo prisión preventiva justificada.

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