México
Agregar Infobae enGoogle

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

Tras una audiencia de dos días interrumpida por una crisis nerviosa, la resolución judicial abre la etapa de investigación complementaria

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas
Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas
Guardar

La jueza María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La resolución se emitió en el Centro Integral de Justicia de Altamira tras una audiencia que se prolongó por dos días y que fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza de control, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de la joven de 18 años en los hechos. Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

PUBLICIDAD

La muerte de Dafne y la investigación de la Fiscalía

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la academia, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo. Cuatro días después, su madre Alejandra Quintos recibió una llamada para informarle que su hija había fallecido. La necropsia practicada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea; el certificado de defunción establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte y clasifica el hecho como homicidio.

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, a cargo de la unidad especializada en delitos cometidos contra mujeres. El fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco afirmó que la investigación cuenta con datos de prueba “sólidos y consistentes” y que la orden de aprehensión contra Danna Yanina fue emitida por un juez de control antes de que la joven se presentara voluntariamente a declarar.

PUBLICIDAD

Quién es Danna Yanina y cómo fue detenida

Danna Yanina nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025, como alumna interna para cursar los últimos tres semestres de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz. Según la Fiscalía, al momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) la señaló como una de las personas presuntamente responsables de la muerte de la menor, ocurrida por asfixia por sumersión incompleta o parcial. Su detención se produjo cuando acudió a las instalaciones de la FGJ a presentar una denuncia: en ese momento se ejecutó una orden de aprehensión que ya existía con anterioridad.

Fue detenida el 22 de julio, seis días después de la muerte de Dafne, cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público a presentar una denuncia. En ese momento le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida, según confirmó su propia defensa. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso.

La posición de la defensa

Los abogados Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román sostienen que su defendida fue confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar.

Tras conocerse la vinculación, el abogado Carlos David Figueroa adelantó que la defensa recurrirá a instancias superiores mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares impuestas.

Tres detenidos y más implicados por identificar

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Foto: FGJE

Con Danna Yanina suman tres las personas imputadas en el caso. La FGJT también ejecutó órdenes de aprehensión contra Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, encargada de las alumnas internadas, ambos bajo prisión preventiva justificada.

Temas Relacionados

Danna YaninaTamaulipasDafne Zapata QuintosAcademia Militarizada de Marina Doenitzseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metro CDMX medirá saturación de estaciones con cámaras térmicas: así operarán los nuevos sistemas

Existen estaciones y horarios en las que se presenta gran afluencia de pasajeros, los usuarios podrán consultar esta información en tiempo real

Metro CDMX medirá saturación de estaciones con cámaras térmicas: así operarán los nuevos sistemas

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real, en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Jueces y magistrados advierten que la propuesta de Sheinbaum sobre audiencias vulnera la libertad de expresión

La asociación del Poder Judicial señala que la propuesta del Ejecutivo permitiría control político y abriría espacio a sanciones

Jueces y magistrados advierten que la propuesta de Sheinbaum sobre audiencias vulnera la libertad de expresión

PRI denuncia retroceso democrático en Nicaragua tras propuesta de Daniel Ortega para eliminar elecciones

El partido sostiene que ningún gobierno puede considerarse democrático sin competencia electoral

PRI denuncia retroceso democrático en Nicaragua tras propuesta de Daniel Ortega para eliminar elecciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

Jueza desestima cargos penales de Ismael “El Mayo” Zambada en California luego de su condena en NY

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

MasterChef 24/7: quiénes son los capitanes y cómo es la votación hoy 28 de julio

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Los habitantes se preparan para la Gala de la Prueba Semanal

Ernesto Laguardia revela en La Casa de los Famosos México cómo conoció a David Lynch antes de aparecer en Dune

La Casa de los Famosos México 2026: Fede Vigevani no podrá recibir votos aunque sea nominado

La Casa de los Famosos 2026: Masad Altamimi sorprende al confesar que tiene un hijo que no ve

DEPORTES

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Erik Lira estaría muy cerca de dar el salto a Europa con histórico de Francia

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por menospreciar a David Benavídez por ser mexicoamericano

Debut en México de Rafa Márquez como DT sería lejos del Estadio Azteca

Julián Quiñones llega a Arabia Saudita como héroe tras el Mundial 2026 con México

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez