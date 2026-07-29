Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

La exuberante mujer sigue monetizando en las redes sociales con cualquier anuncio. (Instagram KarelyRuiz.of)

Guardar

La reacción oficial del gobierno de San Nicolás ante el violento asalto en la colonia Las Puentes ha generado alta expectativa y atención en la zona metropolitana de Nuevo León.

Las autoridades municipales difundieron un comunicado tras el incidente en el que participaron siete hombres armados, ocurrido durante la madrugada en un domicilio particular, y los detalles ofrecidos buscan responder a la creciente inquietud social.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial: detalles sobre el robo en Las Puentes

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás informó que la irrupción violenta se registró a las 3:45 horas, cuando siete personas armadas ingresaron a una vivienda del séptimo sector de la colonia Las Puentes.

Los elementos policiacos atendieron a una de las víctimas, quien reportó la sustracción de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería y aparatos electrónicos.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, el afectado relató que uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza mientras le exigía información sobre la ubicación de un dinero específico. Una vez obtenidos los objetos de valor, los agresores huyeron del lugar, dejando una profunda sensación de vulnerabilidad entre los habitantes de la zona.

Las autoridades emitieron un comunicado sobre Karely Ruiz

El documento destaca que en el momento del ataque se encontraban en la vivienda el hombre agredido, su esposa y su hija. Las autoridades subrayaron que “se descarta cualquier agresión o daño físico hacia las mismas”, enfatizando que solo el hombre resultó lesionado en el asalto.

PUBLICIDAD

Los primeros reportes sobre Karely Ruiz

El hecho tomó mayor relevancia tras trascender que la vivienda asaltada es la residencia de la influencer Karely Ruiz. Diversos medios difundieron que la familia fue sorprendida por los encapuchados, quienes no solo robaron dinero y objetos de valor, sino que también habrían intentado llevarse a la influencer.

La versión oficial indica que los delincuentes golpearon al esposo de Karely Ruiz y que tras la agresión, procedieron a sustraer lo que consideraron de valor. El gobierno municipal reiteró que la coordinación con la Fiscalía General del Estado es permanente y que el objetivo es “investigar los hechos y lograr esclarecer el citado acto delincuencial”.

PUBLICIDAD

Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)

En palabras del comunicado:

“Las autoridades municipales se encuentran en coordinación con la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos y lograr esclarecer el citado acto delincuencial”. La declaración busca transmitir calma a los vecinos, quienes han mostrado preocupación y pedido el reforzamiento de la seguridad en el sector.

PUBLICIDAD

Las primeras indagatorias no reportan lesiones a la esposa ni a la hija de la víctima, según la versión oficial. Sin embargo, el caso ha generado amplia conversación en redes sociales, donde seguidores y ciudadanos exigen resultados concretos y mayor protección para las familias que han sido blanco de la delincuencia en la ciudad.

Karely preocupa a sus fans

En las horas siguientes al ataque, el caso fue tema central tanto en noticieros como en plataformas digitales. La presencia de una figura pública involucrada aumentó la presión para que las autoridades informen avances y garanticen la protección de los afectados.

PUBLICIDAD

(Instagram karelyruiz/N+)

Por ahora, la investigación sigue abierta y la comunidad permanece a la espera de nuevas actualizaciones sobre la identificación y captura de los responsables. Tanto el gobierno de San Nicolás como la Fiscalía estatal reiteran su compromiso para esclarecer el caso y llevar tranquilidad a los habitantes de Las Puentes.