Caso Roxana Guzmán: alcalde de Ixhuatlán del Sur asegura que los señalamientos en su contra se basan en una imagen hecha con IA

La Fiscalía de Veracruz señala al alcalde emecista de Ixhuatlán del Sureste como quien ordenó el crimen de la comunicadora tras enterarse de que ella tenía una fotografía en la que él aparecía portando un arma de uso exclusivo del Ejército. (Redes sociales)

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Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sur, aseguró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo implica en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez con una fotografía realizada con inteligencia artificial (IA), luego de que ésta solicitó su desafuero.

Luego de acudir al Palacio Legislativo para presentar sus pruebas de defensa por el proceso de desafuero en su contra, el edil aseguró que se le vincula con un delito que no cometió por una fotografía que no es real y que, durante su revisión a la carpeta de investigación, no se encontraba en la misma.

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“Lo único que puedo decir es que esta postura de hoy ante esa fotografía que no existe, y que en su momento nosotros a través de algunos peritos vamos a demostrar que lo que se lleva es a través de IA. Se me hace un poquito injusto que se me pueda vincular de esta forma”, aseguró.

González Martínez dijo que ya compareció y tuvo acceso a la carpeta de investigación, a la cual contestó durante su visita. Respecto al caso, dijo que tuvo un llamamiento debido a que la Fiscalía del Estado lo vinculó al asesinato de la periodista por una fotografía en la que aparecía con un arma de fuego (cuerno de chivo), pero que él nunca vio en la carpeta.

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Edil acusó que desde el inicio de su administración se difundieron imágenes falsas de él

En el video afirmó que seguirá trabajando por las familias del municipio. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste

Raúl González dijo que desde el inicio de su administración comenzaron a circular fotografías realizadas con inteligencia artificial en las que se le observaba con armas de fuego, y entre ellas se encontraba una con un cuerno de chivo, haciendo alusión a que podría tratarse de la misma que ya se había difundido.

Y es que, medios locales refirieron que las indagatorias en contra del edil se basaban en que la periodista Roxana Guzmán tenía en su poder una fotografía de Raúl González en la que aparecía armado, situación que presuntamente habría motivado al alcalde a actuar en contra de ella para evitar su difusión.

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Respecto a las acusaciones en su contra, el edil dijo que no podía mencionarlos para guardar el debido proceso, pero pidió que en su caso se aplique la presunción de inocencia “porque estamos demostrando con hechos fehacientes que no tuvimos ninguna participación en el delito que se nos acusa”.

El alcalde aseguró que confía en las instituciones y que en caso de abrirse un proceso legal en su contra podrá demostrar su inocencia.

“La fotografía no la hemos tenido a la vista, ya tuvimos siete días, nosotros ya revisamos, no existe en la carpeta y ya se ha constatado que he sido víctimas de acusaciones en perfiles falsos con fotografías que eran sacadas de nuestra página y convertidas con IA para que yo tuviera armamento en las manos”, dijo.

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Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

Raúl González también afirmó ser inocente de los delitos que se le señalan y dijo que aunque conoció a la periodista, jamás tuvieron algún tipo de comunicación.

“Somos municipios pequeños, puedo decir que Ixhuatlán del Sureste tiene 20 mil habitantes y Nanchital alrededor de 38 mil habitantes, pero nos conocemos, sabemos a qué nos dedicamos, yo me he dedicado a trabajar, sabía que la comunicadora a la que se refiere el tema tenía un trabajo; sin embargo, nunca crucé palabras, nunca tuve una relación con ella y soy el primer interesado en que esto se resuelva por el bien de la familia y de mi familia”, comentó.

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Cabe señalar que por el asesinato de Roxana Guzmán fueron detenidos y vinculados a proceso ocho personas, entre las que se encuentran ex policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y un presunto líder del Grupo Sombra.