Gobierno de México niega censura a medios de comunicación ante nueva regulación de derechos de las audiencias

El gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum afirma que en su administración no hay censura ni la habrá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en su gobierno “no hay censura ni va a haber”, esto en relación a lo que distintos medios de comunicación acusaron al poder federal de intentar “prohibir” el contenido y la información utilizada luego de que anunciara una nueva etapa en los Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, implementada por su administración, se aprobó por la Cámara de Diputados para “garantizar los derechos de las audiencias. Y ahora están en consulta pública los lineamientos de la Comisión; ni siquiera se han emitido. Se publicaron para consulta”.

PUBLICIDAD

Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno tenga intenciones de censurar y afirmó que su intención es “garantizar los derechos de las audiencias (...) y esa ley se aprobó ya hace muchos meses, y en esa ley dice que la Comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están en consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee”.

Las audiencias, no el gobierno, son el sujeto de los lineamientos

Al ser cuestionada sobre si los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias incluirán una norma que impida interpretar la crítica al gobierno como una violación, Sheinbaum fue directa: el mecanismo no gira en torno al gobierno sino a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“No es el gobierno, son las audiencias, es el pueblo, la gente, la ciudadanía, la que pueda tener un espacio para decir: ‘Oye, quiero mejorar el derecho a la información’, que es constitucional”, respondió la presidenta.