El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

Una fotografía de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" y Alfredo Beltrán Leyva "El Viceroy" en sus detenciones aparece dividida por el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La historia del narcotráfico mexicano está marcada por alianzas que terminaron convertidas en guerras. Una de las más importantes fue la ruptura entre el Cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, y el Cártel de Sinaloa, entonces dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Durante años, ambos grupos criminales mantuvieron acuerdos para operar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero una serie de conflictos y, de acuerdo con versiones de la época, el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de ‘El Viceroy’, terminaron por romper la relación y desatar una guerra por el control de Ciudad Juárez.

PUBLICIDAD

La confrontación convirtió a Chihuahua en uno de los principales campos de batalla del narcotráfico mexicano y dejó una estela de violencia que se extendió durante varios años.

De la alianza de ‘La Federación’ a la ruptura

Para entender el origen de la disputa es necesario regresar a 1997, cuando murió Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, hermano de Vicente y entonces líder del Cártel de Juárez.

PUBLICIDAD

Tras su muerte, ‘El Viceroy’ asumió el control de la organización y mantuvo los acuerdos que existían con el Cártel de Sinaloa. Ambas estructuras llegaron a operar bajo una alianza conocida como ‘La Federación’, mediante la cual coordinaban actividades relacionadas con el tráfico de drogas y mantenían una división territorial para evitar enfrentamientos.

Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

La relación se mantuvo durante varios años, pero comenzó a deteriorarse a principios de la década de 2000.

El punto de quiebre habría sido el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ‘El Niño de Oro’, ocurrido el 11 de septiembre de 2004 a las afueras de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa.

PUBLICIDAD

Rodolfo Carrillo Fuentes fue atacado junto con su esposa, Giovana Quevedo, cuando salían del lugar. Ambos murieron tras recibir múltiples disparos. Uno de los escoltas que acompañaba a la familia también resultó herido.

Versiones retomadas por medios de comunicación y reportes oficiales de aquella época señalaron que el ataque habría sido ordenado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien se encontraba en prisión. Sin embargo, esta versión ha formado parte de las distintas narrativas sobre el origen de la guerra y no todos los detalles del caso han sido esclarecidos públicamente.

PUBLICIDAD

Para ‘El Viceroy’, el asesinato de su hermano representó la ruptura definitiva con sus antiguos aliados.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Ciudad Juárez se convierte en el campo de batalla

Después del homicidio de Rodolfo Carrillo Fuentes, la relación entre ambas organizaciones se transformó en una confrontación abierta.

El Cártel de Sinaloa buscó ampliar su presencia en Ciudad Juárez, una plaza estratégica por su ubicación fronteriza con Estados Unidos. Para ello, desplegó a ‘Gente Nueva’, una organización armada vinculada con los intereses de Guzmán Loera y sus aliados.

PUBLICIDAD

La respuesta de ‘El Viceroy’ fue fortalecer su estructura de seguridad y reforzar a ‘La Línea’, brazo armado del Cártel de Juárez. También contó con el respaldo de Barrio Azteca, grupo con presencia en ambos lados de la frontera.

La disputa se intensificó a partir de 2007 y coincidió con la expansión de otros grupos criminales. El Cártel del Golfo también se convirtió en enemigo de ‘El Viceroy’, mientras que el Cártel de Juárez buscó alianzas con organizaciones que tenían al Cártel de Sinaloa como rival.

PUBLICIDAD

Entre esas alianzas se mencionan acercamientos con los Beltrán Leyva y Los Zetas, en un intento por contener el avance de la organización encabezada por ‘El Chapo’ Guzmán.

Narcotráfico · México · 1997–2026 El Viceroy ante la justicia La guerra entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa · De la alianza al tribunal Cifras clave Cronología Actores Red de poder 28 Años de condena en México ▾ Ver detalle 90 Días para negociar en EE.UU. ▾ Ver detalle ~17 Años al frente del cártel ▾ Ver detalle 2004 Año del quiebre definitivo ▾ Ver detalle 2025 Año de extradición a EE.UU. ▾ Ver detalle 20 oct Próxima audiencia (2026) ▾ Ver detalle Sentencia en México: Vicente Carrillo Fuentes recibió 28 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y delitos con armas de fuego, tras su detención en Torreón, Coahuila, en octubre de 2014. Plazo en Nueva York: El 28 de julio de 2026, ante la jueza Joan M. Azrack en la Corte del Distrito Este de Nueva York, las partes solicitaron 90 días adicionales para negociar un posible acuerdo de culpabilidad. El Viceroy renunció a su derecho a un juicio rápido. Liderazgo del cártel: Vicente asumió el control del Cártel de Juárez en 1997 tras la muerte de su hermano Amado. Fue detenido en 2014, lo que significa cerca de 17 años al frente de la organización. El punto de quiebre: El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo Carrillo Fuentes, "El Niño de Oro", fue asesinado junto con su esposa en Culiacán, Sinaloa. Versiones de la época atribuyen la orden a "El Chapo" Guzmán. Su muerte desató la guerra entre Juárez y Sinaloa. Extradición: En febrero de 2025, Carrillo Fuentes fue trasladado a Estados Unidos junto con otros narcotraficantes mexicanos. Enfrenta cargos federales por crimen organizado, tráfico de cocaína, lavado de dinero y delitos vinculados con armas. Próxima audiencia: La comparecencia del 20 de octubre de 2026 definirá si existe un acuerdo de culpabilidad o si el caso avanza hacia juicio. Mientras tanto, Carrillo Fuentes permanece bajo custodia en Estados Unidos. Conflicto / guerra Conflicto / guerra Vínculo familiar Vínculo familiar Mando directo Mando directo Alianza táctica Alianza táctica

La violencia alcanzó niveles extremos en Ciudad Juárez durante la segunda mitad de la década de 2000. El enfrentamiento entre grupos criminales coincidió además con la estrategia federal contra el narcotráfico implementada durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que contribuyó a una escalada de homicidios y enfrentamientos en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

La caída de ‘El Viceroy’

Vicente Carrillo Fuentes intentó mantener el control del Cártel de Juárez durante años, incluso recurriendo, según investigaciones y reportes, a cambios en su apariencia e identidades para evitar ser localizado.

Sin embargo, fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, después de permanecer prófugo durante varios años.

En México recibió una sentencia de 28 años de prisión por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego. Posteriormente, en febrero de 2025, fue trasladado a Estados Unidos junto con otros narcotraficantes mexicanos.

PUBLICIDAD

En territorio estadounidense enfrenta acusaciones relacionadas con la dirección de una empresa criminal continua, tráfico de cocaína, lavado de dinero y delitos vinculados con armas. El Departamento de Justicia estadounidense lo ha señalado de participar durante años en una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

‘El Viceroy’ obtiene 90 días más para negociar con EU

La historia de quien alguna vez encabezó el Cártel de Juárez aún no termina en los tribunales.

El pasado 28 de julio, Vicente Carrillo Fuentes compareció ante la jueza Joan M. Azrack, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde las partes solicitaron más tiempo para continuar las negociaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

De acuerdo con reportes sobre la audiencia, el proceso recibió un nuevo plazo de 90 días, por lo que la próxima comparecencia quedó programada para el 20 de octubre de 2026. ‘El Viceroy’ también renunció a su derecho a un juicio rápido mientras continúan las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Mientras no exista un acuerdo definitivo o una resolución judicial, Carrillo Fuentes permanecerá bajo custodia en Estados Unidos.

Así, casi dos décadas después de que el asesinato de su hermano marcara el rompimiento entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, ‘El Viceroy’ enfrenta la última etapa de una historia criminal que comenzó con una alianza, se transformó en una guerra por el control de una de las principales fronteras del narcotráfico y ahora continúa en los tribunales estadounidenses.