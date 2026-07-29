México
Agregar Infobae enGoogle

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Los mensajes virales sobre términos vetados no aparecen en reglas oficiales; la autoridad fiscal se enfoca en montos, papeles de respaldo y diferencias con lo declarado ante Hacienda

Joven sentado en un sofá mirando su teléfono móvil. La pantalla muestra una notificación de alerta con el texto 'Transferencia Bloqueada' y un botón de 'Aceptar'.
Una mano con lupa examina un extracto bancario con transacciones resaltadas, mientras una laptop muestra el logo del SAT, simbolizando la rigurosa revisión fiscal de movimientos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El SAT no tiene una lista de palabras prohibidas en transferencias bancarias, pero el marco legal mexicano sí obliga a los bancos a monitorear los conceptos de pago y reportar operaciones inusuales a la autoridad fiscal.

La confusión que circula en redes sociales mezcla dos realidades distintas: una recomendación institucional real de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la ausencia de cualquier norma que genere consecuencias fiscales automáticas por el texto de una transferencia.

PUBLICIDAD

Prodecon/Instagram

Qué dice la PRODECON: la advertencia real

Documento de texto con el título "PRODECON". Contiene un artículo sobre el monitoreo de transferencias bancarias y depósitos por el SAT en México
Un documento detalla el monitoreo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre transferencias bancarias y depósitos en México, con advertencias de PRODECON. (Prodecon/Gob.México)

La PRODECON advirtió públicamente que los contribuyentes deben evitar escribir en el concepto de una transferencia palabras relacionadas con actividades ilícitas

drogas, armas, contenido sexual o delitos contra la salud—, incluso en tono de broma.

Según la institución, ese tipo de conceptos puede detonar procesos internos de revisión y, en determinados casos, provocar bloqueos temporales mientras se analiza la operación.

PUBLICIDAD

El fisco supervisa el campo “concepto” mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) para hallar indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, por lo que un mensaje escrito en tono de broma podría derivar en un requerimiento para explicar el motivo del pago.

Una mano enguantada sostiene una lupa sobre un extracto bancario impreso con movimientos resaltados en amarillo y rojo. A un lado, una laptop muestra el logo del SAT.
El fisco supervisa el campo “concepto” mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) para hallar indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, por lo que un mensaje escrito en tono de broma podría derivar en un requerimiento para explicar el motivo del pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada de la PRODECON, precisó en entrevista los alcances reales de ese monitoreo: “En las disposiciones fiscales no hay ningún monitoreo, salvo cuando yo realizo depósitos en efectivo superiores a los 15,000 pesos, que se tienen que reportar al SAT”.

Franco Vargas aclaró que el SAT no hace monitoreo de contribuyentes a menos que haya una fiscalización, una auditoría, o que se esté realizando una devolución y sea necesario el cruce de información.

El SAT no establece palabras prohibidas

El SAT no cuenta con boletines, criterios normativos ni disposiciones que establezcan que el texto del concepto de una transferencia determina, por sí solo, una obligación fiscal.

Los documentos oficiales tampoco contemplan un catálogo de términos prohibidos ni establecen que expresiones como “préstamo”, “donación” o “regalo” generen automáticamente una revisión o el cobro de un impuesto. La PRODECON es quien emite la recomendación de cuidado; no el SAT mediante regla vinculante.

El fundamento legal: artículo 115 y la LFPIORPI

Una mano cuenta billetes de pesos mexicanos sobre una mesa de madera clara. Junto a la mano hay una calculadora, un teléfono móvil y un documento con el logo del SAT.
Las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 definen una “operación inusual” como aquella que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de conceptos en transferencias bancarias tiene base en dos instrumentos normativos que recaen sobre las instituciones financieras, no directamente sobre el contribuyente.

El primero es el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que obliga a los bancos a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal —lavado de dinero— o favorecer delitos como el terrorismo.

El segundo es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Esta ley obliga a las instituciones bancarias a reportar operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 definen una “operación inusual” como aquella que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación. El concepto de la transferencia puede ser un elemento que active esa alerta interna, pero no es el único ni el determinante.

Banxico no prohíbe palabras en el SPEI

Pantalla de smartphone con logo de banco mexicano, ícono de advertencia amarillo con exclamación y botón rojo; fondo de teclado y documentos desenfocados.
Banxico no autoriza filtros lingüísticos específicos ni exige la censura de palabras dentro del campo de concepto. Su regulación se enfoca en aspectos operativos, de seguridad y autenticación, así como en la generación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de México (Banxico) regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y establece que el concepto de pago es una descripción informativa libre que se transmite íntegramente al banco destino.

Banxico no autoriza filtros lingüísticos específicos ni exige la censura de palabras dentro del campo de concepto. Su regulación se enfoca en aspectos operativos, de seguridad y autenticación, así como en la generación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP). Las reglas públicas del sistema no establecen que alguna palabra provoque el rechazo automático de una operación.

Qué analiza realmente la autoridad fiscal

Dos manos sostienen un formulario fiscal blanco del SAT con un sello rojo de "Revisión", acompañado de íconos de alerta, lupa y documentos sobre un fondo claro.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido que, cuando la autoridad presume que ciertos depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción con documentación comprobatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el SAT ejerce facultades de comprobación, el análisis se centra en la congruencia entre los movimientos financieros y la información fiscal declarada por el contribuyente.

Lo que activa el escrutinio del fisco son las discrepancias: depósitos en efectivo acumulados que superen los 15 mil pesos mensuales en una misma institución —umbral que los bancos deben reportar—, ingresos que no coincidan con lo declarado, movimientos incongruentes con el régimen fiscal del contribuyente o un aumento patrimonial sin respaldo documental.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido que, cuando la autoridad presume que ciertos depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción con documentación comprobatoria: estados de cuenta, reportes de transferencias, identificación de cuentas de origen y destino y registros contables. El concepto de la transferencia no figura en ese criterio como elemento suficiente para determinar una obligación fiscal.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisadas tampoco establecen que el texto del concepto sea suficiente para presumir ingresos o determinar contribuciones.

Qué hacer si el SAT solicita una aclaración

Hombre con camisa azul y pantalón de mezclilla frente a un cajero automático, la pantalla muestra "Cuenta embargada", un aviso de embargo del SAT y el hombre sostiene una tarjeta.
La notificación llega a través del Buzón Tributario con un plazo determinado para responder. Ignorar ese aviso puede derivar en el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la autoridad detecta inconsistencias, puede iniciar distintos procedimientos: solicitar información adicional, requerir documentación o invitar formalmente a aclarar diferencias antes de escalar a una auditoría.

La notificación llega a través del Buzón Tributario con un plazo determinado para responder. Ignorar ese aviso puede derivar en el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Para acreditar el origen de los recursos, los especialistas recomiendan reunir estados de cuenta, contratos de préstamo o donación firmados, CFDIs relacionados y cualquier comprobante que demuestre la naturaleza del movimiento. Entre las prácticas que elevan el riesgo de una revisión se encuentran no emitir facturas por ingresos de negocio, declarar montos menores a los que registran los estados de cuenta, mezclar finanzas personales con actividad empresarial y recibir depósitos frecuentes sin documentación de respaldo.

Temas Relacionados

SATTransferenciasAuditoríaBancosProdeconContribuyenteBromaBanxicoBanca Digital En MexicoSpeimexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

La presidenta de Perú tomó posesión el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente del país

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

Los padres de familia han considerado que ello retrasaría nuevamente las investigaciones

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

La empresa Territorium Life, que se encargó de la vigilancia durante la evaluación, solicitó una audiencia ante la Comisión Técnica Universitaria para aclarar la situación

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Ambos hermanos, al consagrarse campeones en sus respectivas modalidades, aportaron a la suma de medallas para México

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

ENTRETENIMIENTO

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

Flor Vigna y Cynthia Klitbo hablan de la rivalidad de México y Argentina por el Mundial 2026: “Este rollo es pasajero”

Conoce a Eva Blunt en ‘Drag Race México Latina Royale’: la redención en busca de la corona

Yanet García cambia de cuarto en La Casa de los Famosos México 2026: “Se llevó hasta el colchón”

Estas fueron las últimas publicaciones de Karely Ruiz previo a su presunto intento de secuestro

DEPORTES

México vs Puerto Rico: dónde ver el debut de la Selección Femenina Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México vs Puerto Rico: dónde ver el debut de la Selección Femenina Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se adueña del mar Caribe: gana cuatro medallas y lidera el surf en Santo Domingo 2026

México domina la primera jornada de la Natación con 9 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Cuatrero vuelve a luchar en León pese a las protestas por el caso de Stephanie Vaquer: colectivos cuestionan su participación