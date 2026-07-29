Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Una mano con lupa examina un extracto bancario con transacciones resaltadas, mientras una laptop muestra el logo del SAT, simbolizando la rigurosa revisión fiscal de movimientos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El SAT no tiene una lista de palabras prohibidas en transferencias bancarias, pero el marco legal mexicano sí obliga a los bancos a monitorear los conceptos de pago y reportar operaciones inusuales a la autoridad fiscal.

La confusión que circula en redes sociales mezcla dos realidades distintas: una recomendación institucional real de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la ausencia de cualquier norma que genere consecuencias fiscales automáticas por el texto de una transferencia.

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Prodecon/Instagram

Qué dice la PRODECON: la advertencia real

Un documento detalla el monitoreo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre transferencias bancarias y depósitos en México, con advertencias de PRODECON. (Prodecon/Gob.México)

La PRODECON advirtió públicamente que los contribuyentes deben evitar escribir en el concepto de una transferencia palabras relacionadas con actividades ilícitas

—drogas, armas, contenido sexual o delitos contra la salud—, incluso en tono de broma.

Según la institución, ese tipo de conceptos puede detonar procesos internos de revisión y, en determinados casos, provocar bloqueos temporales mientras se analiza la operación.

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El fisco supervisa el campo “concepto” mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) para hallar indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, por lo que un mensaje escrito en tono de broma podría derivar en un requerimiento para explicar el motivo del pago.

El fisco supervisa el campo “concepto” mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) para hallar indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, por lo que un mensaje escrito en tono de broma podría derivar en un requerimiento para explicar el motivo del pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada de la PRODECON, precisó en entrevista los alcances reales de ese monitoreo: “En las disposiciones fiscales no hay ningún monitoreo, salvo cuando yo realizo depósitos en efectivo superiores a los 15,000 pesos, que se tienen que reportar al SAT”.

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Franco Vargas aclaró que el SAT no hace monitoreo de contribuyentes a menos que haya una fiscalización, una auditoría, o que se esté realizando una devolución y sea necesario el cruce de información.

El SAT no establece palabras prohibidas

El SAT no cuenta con boletines, criterios normativos ni disposiciones que establezcan que el texto del concepto de una transferencia determina, por sí solo, una obligación fiscal.

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Los documentos oficiales tampoco contemplan un catálogo de términos prohibidos ni establecen que expresiones como “préstamo”, “donación” o “regalo” generen automáticamente una revisión o el cobro de un impuesto. La PRODECON es quien emite la recomendación de cuidado; no el SAT mediante regla vinculante.

El fundamento legal: artículo 115 y la LFPIORPI

Las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 definen una “operación inusual” como aquella que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de conceptos en transferencias bancarias tiene base en dos instrumentos normativos que recaen sobre las instituciones financieras, no directamente sobre el contribuyente.

El primero es el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que obliga a los bancos a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal —lavado de dinero— o favorecer delitos como el terrorismo.

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El segundo es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Esta ley obliga a las instituciones bancarias a reportar operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 definen una “operación inusual” como aquella que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación. El concepto de la transferencia puede ser un elemento que active esa alerta interna, pero no es el único ni el determinante.

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Banxico no prohíbe palabras en el SPEI

Banxico no autoriza filtros lingüísticos específicos ni exige la censura de palabras dentro del campo de concepto. Su regulación se enfoca en aspectos operativos, de seguridad y autenticación, así como en la generación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de México (Banxico) regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y establece que el concepto de pago es una descripción informativa libre que se transmite íntegramente al banco destino.

Banxico no autoriza filtros lingüísticos específicos ni exige la censura de palabras dentro del campo de concepto. Su regulación se enfoca en aspectos operativos, de seguridad y autenticación, así como en la generación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP). Las reglas públicas del sistema no establecen que alguna palabra provoque el rechazo automático de una operación.

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Qué analiza realmente la autoridad fiscal

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido que, cuando la autoridad presume que ciertos depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción con documentación comprobatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el SAT ejerce facultades de comprobación, el análisis se centra en la congruencia entre los movimientos financieros y la información fiscal declarada por el contribuyente.

Lo que activa el escrutinio del fisco son las discrepancias: depósitos en efectivo acumulados que superen los 15 mil pesos mensuales en una misma institución —umbral que los bancos deben reportar—, ingresos que no coincidan con lo declarado, movimientos incongruentes con el régimen fiscal del contribuyente o un aumento patrimonial sin respaldo documental.

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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha establecido que, cuando la autoridad presume que ciertos depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción con documentación comprobatoria: estados de cuenta, reportes de transferencias, identificación de cuentas de origen y destino y registros contables. El concepto de la transferencia no figura en ese criterio como elemento suficiente para determinar una obligación fiscal.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisadas tampoco establecen que el texto del concepto sea suficiente para presumir ingresos o determinar contribuciones.

Qué hacer si el SAT solicita una aclaración

La notificación llega a través del Buzón Tributario con un plazo determinado para responder. Ignorar ese aviso puede derivar en el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la autoridad detecta inconsistencias, puede iniciar distintos procedimientos: solicitar información adicional, requerir documentación o invitar formalmente a aclarar diferencias antes de escalar a una auditoría.

La notificación llega a través del Buzón Tributario con un plazo determinado para responder. Ignorar ese aviso puede derivar en el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Para acreditar el origen de los recursos, los especialistas recomiendan reunir estados de cuenta, contratos de préstamo o donación firmados, CFDIs relacionados y cualquier comprobante que demuestre la naturaleza del movimiento. Entre las prácticas que elevan el riesgo de una revisión se encuentran no emitir facturas por ingresos de negocio, declarar montos menores a los que registran los estados de cuenta, mezclar finanzas personales con actividad empresarial y recibir depósitos frecuentes sin documentación de respaldo.