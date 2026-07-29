Ultra México 2026: Precios de los boletos, fases de venta y dónde comprarlos antes de que se agoten

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Ultra México 2026 confirma la venta de boletos para su regreso en la Ciudad de México, con precios que parten de 2,905 pesos en acceso general y 5,012 pesos en zona VIP.

El festival, que se realizará el 7 y 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, mantiene la venta de abonos dobles a través de la plataforma Fanki y el sitio oficial, tras agotar sus fases de Early Bird y preventa especial.

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La organización espera superar los 120,000 asistentes reunidos en ediciones previas y llama a los interesados a adquirir entradas antes de que se agoten, según la información oficial publicada por Ultra México.

Boletos Ultra México 2026: precios y modalidades activas

Los abonos para Ultra México 2026 tienen un costo de 2,905 pesos para acceso general por dos días y 5,012 pesos para zona VIP, ambos precios incluyen cargos por servicio. Solo se comercializan como abono doble, sin confirmación de venta individual por jornada hasta el momento.

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Ultra México aún no publica precios ni modalidades de boletos para 2026, e invita a registrarse en su sitio web para la preventa oficial

La venta se encuentra en la fase general, luego de que se agotaran las etapas Early Bird y Preventa Banorte en ambos tipos de acceso. Los boletos actuales son los únicos disponibles y están sujetos a disponibilidad, con la posibilidad de que suban de precio si la demanda supera la oferta restante.

La compra se realiza exclusivamente en la plataforma Fanki y en la página oficial de Ultra México, canales que recomiendan para evitar fraudes y garantizar la validez del abono.

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Estadio Banorte: sede y logística para noviembre de 2026

El Estadio Banorte, ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, será el epicentro del evento. El recinto ha sido renovado recientemente y figura también en la agenda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, lo que incrementa su visibilidad como espacio para eventos masivos.

La edición 2026 marca el regreso de Ultra Music Festival a México tras ocho años de ausencia. En las ediciones de 2017 y 2018, el festival logró reunir a más de 120,000 personas en el Foro Pegaso de Toluca y en la capital, con alineaciones encabezadas por DJs como Martin Garrix, Alesso, Armin van Buuren y Carl Cox. La expectativa para este año es superar esa cifra, dado el crecimiento de la comunidad EDM en el país y la tendencia a agotar localidades en preventa.

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El festival internacional debutó en México en 2017 reuniendo a más de 120 mil personas y destacando una producción tecnológica de última generación

Fases de venta agotadas y recomendaciones de compra

Hasta ahora, la organización del evento ha confirmado que las fases Early Bird y Preventa Banorte se encuentran agotadas tanto para la zona general como para la VIP. La única modalidad vigente es el abono doble, con precios sujetos a cambios conforme avance la venta.

El festival recomienda a los interesados registrarse en su página oficial para recibir alertas sobre preventas y disponibilidad de boletos, ya que en ediciones anteriores las entradas han agotado en cuestión de horas.

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No existe confirmación sobre la venta de boletos individuales por día, por lo que quienes busquen asistir solo a una jornada deben estar atentos a posibles anuncios en el sitio oficial o en redes sociales del festival.

Ultra Music Festival: producción y expectativas para 2026

Ultra Music Festival debutó en Miami en 1999 y ha expandido su formato a ciudades de todo el mundo. En México, su primera edición se celebró en 2017 y la comunidad local lo identifica por la magnitud de los escenarios, los efectos visuales, la pirotecnia y la presencia de artistas internacionales.

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Para 2026, la organización no ha confirmado el cartel de DJs, aunque la expectativa se mantiene alta entre los seguidores. La comunidad de “ultranautas” espera anuncios en los próximos meses y la presencia de figuras globales del género electrónico.

Ultra México ha invitado a su público a participar en una dinámica digital. Quienes sigan la cuenta oficial, interactúen con publicaciones y compartan contenido podrán ganar uno de los cinco accesos dobles al evento, según la convocatoria vigente.

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La edición 2026 se perfila como uno de los mayores encuentros de música electrónica del año en el país, con la posibilidad de redefinir el circuito de festivales de gran formato en México y consolidar a la Ciudad de México como sede de eventos internacionales.