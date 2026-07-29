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Hombre es detenido en Oaxaca por tomar imágenes íntimas y difundirlas en redes, aplican Ley Olimpia

El caso se investiga bajo la Ley Olimpia, recientemente incorporada al Código Penal estatal, como parte de los esfuerzos para combatir la violencia digital de género

Cámara de fotos negra rota con cinta amarilla de EVIDENCIA sobre el lente, sobre una mesa metálica gris junto a gotas de líquido oscuro.
Una cámara fotográfica rota con una cinta amarilla de "EVIDENCIA" sobre el lente reposa en una mesa de pruebas policiales de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca detuvo el martes a un hombre identificado con las iniciales O.G.D., por presuntamente irrumpir en casas para fotografiar a mujeres sin su consentimiento y difundir las imágenes en redes sociales.

El caso se activó cuando colectivos feministas interceptaron al imputado en el momento en que invadía el domicilio de una joven de 22 años, lo que derivó en una orden de aprehensión ejecutada por personal de la institución.

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El arresto ocurrió después de que la víctima denunció que el imputado captó imágenes íntimas de ella a través de una ventana, sin su autorización, lo cual permitió a la fiscalía intervenir contra el acusado.

Durante la detención, los agentes de la Fiscalía aseguraron una cámara fotográfica que habría sido utilizada para tomar las imágenes sin consentimiento. Tanto el imputado como el equipo fotográfico fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

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La acusación formal que enfrenta O.G.D. es por violación a la intimidad sexual, un delito tipificado en la Ley Olimpia. Esta legislación fue incorporada recientemente al Código Penal estatal para combatir la violencia digital de género.

Primer plano de manos esposadas de una persona con piel de tono latino, vestida con camiseta blanca, sobre un fondo liso de color gris.
Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que la violación a la intimidad sexual “puede afectar gravemente la dignidad, la privacidad y la seguridad de las víctimas”. Añadió que las denuncias ciudadanas son “fundamentales para combatir este tipo de delitos”.

En los últimos dos años, la fiscalía ha registrado 37 carpetas de investigación por violencia sexual digital contra mujeres. De ese total, al menos 14 personas han sido procesadas y tres ya fueron sentenciadas por estos delitos.

Ocho casos adicionales en Tlacolula de Matamoros, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino

Los colectivos feministas que participaron en la detención señalaron que O.G.D. estaría vinculado a otros ocho casos previos en la misma región. Esos antecedentes se ubican en la zona centro y en áreas de fraccionamientos de los municipios de Tlacolula de Matamoros, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino.

El patrón descrito por las denunciantes indica que el imputado habría seleccionado domicilios en distintos municipios de la zona metropolitana de Oaxaca. La presunta modalidad consistía en acercarse a ventanas para capturar imágenes íntimas de las ocupantes sin que estas lo advirtieran.

La difusión posterior de esas imágenes a través de redes sociales es el elemento que configura el delito contemplado en la Ley Olimpia. Esa conducta implica la distribución no autorizada de contenido íntimo con el propósito de vulnerar la privacidad de la víctima.

Una mujer policía, una mujer ocultando el rostro, un hacker en un monitor, símbolos de seguridad digital, candados, imágenes, un mazo y balanzas.
Una serie de iconos y personajes detalla las medidas de seguridad en internet y la prevención de la difusión de fotos íntimas, con el respaldo legal y policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Olimpia en el Código Penal de Oaxaca y el contexto de violencia digital

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas al marco legal mexicano que tipifica como delito la difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona involucrada. Su incorporación al Código Penal de Oaxaca es reciente y el caso de O.G.D. se convierte en uno de los primeros en activar el mecanismo de aprehensión bajo ese marco normativo en el estado.

El fiscal Rodríguez Alamilla subrayó que la norma busca proteger a las víctimas de una forma de violencia que se ejecuta en el espacio digital pero que tiene consecuencias directas en la vida física y emocional de las afectadas. La institución llamó a la ciudadanía a presentar denuncias ante cualquier caso de esta naturaleza.

Los datos de la FGE revelan que la violencia sexual digital no es un fenómeno aislado en Oaxaca: 37 investigaciones abiertas en dos años confirman una problemática extendida en el estado. La cifra de 3 sentenciados muestra que el sistema judicial ya ha procesado casos hasta su resolución final bajo este tipo penal.

El papel de los colectivos feministas en la detención de O.G.D. es un elemento que la propia fiscalía reconoce como determinante. Sin su intervención directa para identificar y retener al imputado, la aprehensión no se habría concretado en ese momento.

El caso permanece abierto y tanto el detenido como la evidencia asegurada están bajo resguardo de la FGE de Oaxaca para la continuación del proceso legal. Las investigaciones sobre los ocho casos adicionales señalados por los colectivos forman parte de las diligencias que la fiscalía deberá atender en las próximas etapas del expediente.

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