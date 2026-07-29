CDMX acumula más de mil 900 denuncias por despojo en 2026: estas son las alcaldías con mayores casos

Autoridades capitalinas identificaron grupos presuntamente dedicados a la invasión de propiedades, con operaciones detectadas en colonias como Del Valle, Narvarte, Álamos, Moderna, Portales y Nativitas. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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La Ciudad de México acumuló más de mil 900 carpetas de investigación por el delito de despojo hasta junio de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El delito mantiene bajo investigación a grupos señalados por operar de manera sistemática para apropiarse de inmuebles, además de casos derivados de conflictos entre particulares por la posesión de propiedades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que en lo que va del año tiene abiertas al menos mil 846 investigaciones por despojo. La cifra corresponde al registro de la institución, mientras que el dato del SESNSP forma parte de sus reportes de incidencia delictiva.

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La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que la dependencia tiene identificadas redes presuntamente relacionadas con este delito y mantiene bajo investigación a personas consideradas objetivos prioritarios.

“Sí, tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos”, explicó.

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La funcionaria detalló que el despojo tiene diferentes modalidades, pues algunos casos están relacionados con grupos que buscan apropiarse de inmuebles, mientras otros surgen de conflictos familiares, disputas entre particulares o diferencias por la propiedad de un predio.

Las alcaldías con más casos de despojo en CDMX

Los registros de incidencia delictiva muestran que el despojo se presenta en distintas zonas de la capital. Entre las alcaldías con mayor número de carpetas de investigación se encuentran Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez.

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En el caso de Benito Juárez, autoridades y vecinos han documentado casos recientes en colonias donde existen inmuebles con alta actividad inmobiliaria, entre ellas Del Valle, una de las zonas donde habitantes han denunciado intentos de invasión de propiedades.

La situación ha generado reclamos vecinales por la dificultad que enfrentan algunos propietarios para recuperar sus inmuebles mientras avanzan las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

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Estas son las cinco alcaldías que presentan los más denuncias por despojo. (Imagen: Jovani Pérez | Infobae México)

Presunta red de despojo opera desde 2023 en Benito Juárez

Dentro de las investigaciones por este delito, autoridades ministeriales tienen bajo análisis a un grupo señalado de operar desde 2023 en al menos seis colonias de Benito Juárez: Del Valle, Álamos, Narvarte, Moderna, Portales y Nativitas.

De acuerdo con las indagatorias, la organización presuntamente ubicaba inmuebles desocupados, con poca actividad o en proceso de remodelación para posteriormente realizar labores de vigilancia sobre los movimientos de propietarios, trabajadores o personas encargadas del inmueble.

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La hipótesis de las autoridades es que los integrantes esperaban el momento adecuado para ingresar a los predios y tomar posesión de ellos.

Uno de los casos que permitió documentar esta forma de operar ocurrió en febrero de 2024, cuando un grupo de personas presuntamente intentó apoderarse de una vivienda ubicada en la colonia Piedad Narvarte.

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Las cifras marcadas en amarillo representan las carpetas de investigación abiertas de enero a junio de 2026 por despojo. (Crédito: SESNSP)

La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez permitió detener a 13 personas relacionadas con ese caso.

Los detenidos fueron identificados como José Francisco “N”, Ismael “N”, José Luis “N”, Jaime “N”, Ramón “N”, Rodrigo “N”, Isidro “N”, Gabriel “N”, Pedro “N”, Hugo Manuel “N”, Mauro “N”, Iván “N” y Luis Alberto “N”. Sólo dos de ellos permanecen en prisión.

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Casos recientes mantienen alerta vecinal

Uno de los hechos que volvió a poner el tema en la agenda pública ocurrió el pasado 21 de julio en un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle.

De acuerdo con vecinos, una mujer ingresó presuntamente de manera irregular al predio, situación que provocó protestas y un bloqueo vial en la zona. Habitantes señalaron que existen más de 50 denuncias relacionadas con casos similares.

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La Fiscalía capitalina mantiene abierta una investigación sobre el caso y el inmueble permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias para determinar la situación jurídica correspondiente.

Durante las indagatorias, autoridades establecieron que la mujer señalada no era trabajadora del Tribunal Superior de Justicia, como se había mencionado inicialmente, sino una mediadora privada certificada por el Poder Judicial.

Otro caso señalado por vecinos ocurrió en un inmueble ubicado en Martín Mendalde 928, relacionado con la familia del muralista Jorge González Camarena. Los afectados denunciaron que la problemática del despojo se ha extendido a distintos puntos de la zona y que existen múltiples casos con características similares.

La Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene investigaciones para identificar redes dedicadas al despojo y determinar responsabilidades, mientras busca diferenciar los casos vinculados con organizaciones de aquellos derivados de disputas particulares por la posesión de inmuebles.

La presión vecinal llevó a convocar una reunión este miércoles en la sede de la FGJ en la colonia Doctores, donde habitantes de Del Valle expondrán sus denuncias ante el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la fiscal Bertha Alcalde Luján.