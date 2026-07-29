¿Cómo votar por tu favorito en La Casa de los Famosos México? Así puedes salvar a los nominados

Las votaciones en La Casa de los Famosos México ya iniciaron. Descubre cuántos votos puedes emitir, cómo funciona el sistema y qué pasos debes seguir para salvar a tu habitante favorito esta semana. (LCDLFM)

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Votar por tu favorito en La Casa de los Famosos México es un proceso sencillo, pero con reglas claras que determinan el impacto de cada voto.

Las votaciones abren los miércoles en la pregala y la postgala, y vuelven a habilitarse en la pregala del jueves, viernes y domingo. Así, cada semana tienes varias oportunidades para votar por tu participante favorito.

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El mecanismo exige que elijas a quién deseas salvar, no a quién eliminar, y la cantidad de votos permitidos varía según el tipo de acceso que poseas.

Todo el proceso se realiza en el sitio oficial del programa, lo que garantiza la legitimidad de cada participación.

Así, la audiencia interviene directamente en el destino de los habitantes, reforzando la interacción entre el público y el formato televisivo.

Periodos y horarios de votación: miércoles a domingo

Las nominaciones marcan el inicio de la semana decisiva en el reality.

Después de la gala de los miércoles, los conductores anuncian la apertura de las votaciones, permitiendo que los seguidores comiencen a apoyar a sus favoritos.

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El proceso se repite en distintos momentos: durante la Pre Gala del jueves, el viernes, y especialmente el domingo, cuando la gala finaliza con la eliminación de un participante.

Para votar correctamente, debes estar atento a la transmisión de Canal 5, Las Estrellas y ViX, donde se comparte un código QR que lleva directamente a la página de votación.

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El portal oficial también habilita la sección “Vota” en los horarios establecidos, lo que facilita el acceso a todos los interesados.

Es fundamental no esperar hasta el último minuto, pues los votos solo cuentan dentro de la ventana activa y no se acumulan entre días.

Cantidad de votos permitidos: diferencias entre acceso gratuito y ViX Premium

El sistema distingue entre usuarios gratuitos y suscriptores de ViX Premium.

Quienes acceden sin suscripción pueden emitir un voto por día, mientras que los poseedores de ViX Premium disponen de diez votos diarios.

Esto significa que, en la práctica, los suscriptores tienen mayor capacidad de influencia, aunque ambos grupos deben renovar su voto diariamente, ya que los sufragios no son transferibles ni acumulativos.

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La dinámica obliga a la constancia: cada día, desde el miércoles hasta el domingo, el público debe ingresar al sitio oficial y elegir al habitante que desea salvar.

Este mecanismo reinicia con cada jornada, por lo que la estrategia de los fans debe contemplar la frecuencia y el momento de su participación para maximizar el apoyo a su favorito.

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Las votaciones abren los miércoles en la pregala y la postgala, y vuelven a habilitarse en la pregala del jueves, viernes y domingo. Así, cada semana tienes varias oportunidades para votar por tu participante favorito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso paso a paso: cómo emitir tu voto correctamente

Para participar, solo necesitas ingresar a la página oficial de La Casa de los Famosos México durante los periodos habilitados. Allí, seleccionas al nominado que deseas salvar y confirmas tu elección.

En las galas, los conductores, como Galilea Montijo, suelen facilitar el acceso mediante códigos QR durante la transmisión, dirigidos al portal de votación.

Al ingresar, el sistema solicita que elijas el tipo de acceso: gratuito o ViX Premium.

Una vez seleccionado, dispones del número de votos correspondiente para repartirlo entre los nominados de tu preferencia.

Es importante recordar que el objetivo es mantener a tu favorito dentro del reality, por lo que cada voto representa un apoyo directo a la permanencia del participante.

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Votación desde el resto de Latinoamérica: restricciones y posibilidades

La expansión de La Casa de los Famosos México permite que seguidores de otros países latinoamericanos participen en la dinámica, aunque con ciertas restricciones.

Solo algunos países de Latinoamérica tienen habilitada la opción de participar en la votación, siempre exclusivamente a través del sitio oficial del programa.

Entre las naciones donde el público puede emitir su voto se encuentran:

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

La cantidad de votos y la mecánica pueden variar según la ubicación y el tipo de acceso, por lo que es recomendable consultar el portal para obtener información actualizada sobre las condiciones específicas para cada país.

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El proceso mantiene la misma lógica: el voto es positivo y se emite exclusivamente para salvar a un participante, nunca para eliminar a alguien.

Esta característica unifica la experiencia de los espectadores, independientemente de su país de residencia, y refuerza el carácter regional del formato.

Cómo votar para salvar nominados en La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sitio oficial y transmisiones

Tanto en la página web oficial como en las transmisiones por Canal 5, Las Estrellas y ViX 24/7, el programa refuerza las instrucciones para votar y el calendario de las galas.

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Conductores como Wendy Guevara y Ricardo Margaleff acompañan el proceso en las pregala, recordando la apertura de las votaciones y motivando la participación del público.

Los detalles sobre los habitantes, las nominaciones y los resultados semanales se encuentran siempre disponibles en el portal oficial.

Recomendaciones para maximizar el apoyo a tu favorito

Para asegurar que tu voto cuente, es imprescindible participar durante los horarios habilitados, elegir de forma cuidadosa a tu favorito y confirmar la votación antes del cierre.

La constancia al votar resulta clave, sobre todo para quienes disponen de acceso premium, ya que pueden marcar una diferencia significativa en los resultados finales.

De este modo, la permanencia de los habitantes en el reality se define semana tras semana por la participación activa y la decisión colectiva de la audiencia.