Chilaquiles con salsa cremosa de chipotle: una forma diferente de disfrutar este platillo tradicional

Un plato de chilaquiles con salsa cremosa de chipotle, coronado con un huevo frito, cebolla morada, queso fresco y cilantro, se sirve en una mesa de madera junto a frijoles refritos y aguacate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sabor ahumado y picante de unos auténticos chilaquiles con salsa cremosa de chipotle transforma cualquier desayuno en una experiencia vibrante y reconfortante.

Si eres de los que buscan un giro original a las recetas tradicionales, esta versión con salsa suave y picantita te atrapará desde el primer bocado.

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Esta reinterpretación es popular tanto en hogares mexicanos como en restaurantes que buscan sorprender. El chipotle aporta el toque ahumado y la crema suaviza el picante, logrando una mezcla perfecta para acompañar con pollo, carne, huevo o simplemente con queso y aguacate. Ideal para un desayuno de domingo en familia.

Un plato de chilaquiles con totopos bañados en salsa cremosa de chipotle, coronado con queso, cebolla morada y aguacate rebanado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chilaquiles con salsa cremosa de chipotle

Los chilaquiles con salsa cremosa de chipotle consisten en totopos (trozos de tortilla de maíz fritos o tostados) bañados con una salsa hecha a base de jitomate, chipotle, crema y caldo. El resultado es un plato crujiente con una salsa untuosa y ligeramente picante, perfecto para quienes buscan algo diferente sin perder la esencia tradicional.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

200 g de totopos de maíz (o tortillas cortadas en triángulos y fritas) 4 jitomates maduros 1/4 de cebolla blanca 1-2 dientes de ajo 2 chiles chipotles en adobo (ajusta al gusto) 100 ml de crema para cocinar 100 ml de caldo de pollo 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta negra al gusto Queso fresco desmoronado (opcional) Aguacate en láminas (opcional) Cebolla morada en rodajas finas (opcional) Pollo desmenuzado, huevo frito o carne (opcional para acompañar) Cilantro fresco picado (opcional)

Cómo hacer chilaquiles con salsa cremosa de chipotle, paso a paso

Corta los jitomates en cuartos y retira las semillas para obtener una salsa más homogénea. Lleva los jitomates, la cebolla, el ajo y los chipotles a la licuadora. Añade un chorrito de caldo para facilitar el licuado. Tritura hasta conseguir una mezcla uniforme y sin trozos grandes. Añade la crema y el resto del caldo de pollo a la licuadora. Licua de nuevo. Ajusta la textura: más crema si está líquida, más caldo si está espesa. En una sartén, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Vierte la salsa y cocina durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Este paso permite que los sabores se integren y la salsa espese ligeramente. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Coloca los totopos en una bandeja o directamente en platos hondos. Baña los totopos con la salsa caliente, asegurando que queden bien cubiertos pero sin que se ablanden demasiado. Añade los acompañamientos: pollo, carne o huevo al gusto. Decora con queso fresco, aguacate, cebolla y cilantro. Sirve de inmediato para mantener el contraste entre lo crujiente del totopo y lo cremoso de la salsa.

Una infografía de Infobae ilustra la preparación de chilaquiles con salsa cremosa de chipotle paso a paso, desde los ingredientes hasta la presentación final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2-3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 330-400 kcal

Grasas: 18-22 g

Proteínas: 7-15 g (dependiendo del acompañamiento)

Carbohidratos: 38-45 g

Fibra: 4-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los totopos y la salsa se conservan mejor por separado:

Salsa: Hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético.

Totopos: Hasta 5 días en un lugar seco y cerrado.

Evita mezclar y guardar, ya que los totopos pierden su textura crujiente.