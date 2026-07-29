Chilaquiles con salsa cremosa de chipotle: una forma diferente de disfrutar este platillo tradicional

El sabor ahumado y picante de unos auténticos chilaquiles con salsa cremosa de chipotle transforma cualquier desayuno en una experiencia vibrante y reconfortante.
Si eres de los que buscan un giro original a las recetas tradicionales, esta versión con salsa suave y picantita te atrapará desde el primer bocado.
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Esta reinterpretación es popular tanto en hogares mexicanos como en restaurantes que buscan sorprender. El chipotle aporta el toque ahumado y la crema suaviza el picante, logrando una mezcla perfecta para acompañar con pollo, carne, huevo o simplemente con queso y aguacate. Ideal para un desayuno de domingo en familia.
Receta de chilaquiles con salsa cremosa de chipotle
Los chilaquiles con salsa cremosa de chipotle consisten en totopos (trozos de tortilla de maíz fritos o tostados) bañados con una salsa hecha a base de jitomate, chipotle, crema y caldo. El resultado es un plato crujiente con una salsa untuosa y ligeramente picante, perfecto para quienes buscan algo diferente sin perder la esencia tradicional.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 g de totopos de maíz (o tortillas cortadas en triángulos y fritas)
- 4 jitomates maduros
- 1/4 de cebolla blanca
- 1-2 dientes de ajo
- 2 chiles chipotles en adobo (ajusta al gusto)
- 100 ml de crema para cocinar
- 100 ml de caldo de pollo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra al gusto
- Queso fresco desmoronado (opcional)
- Aguacate en láminas (opcional)
- Cebolla morada en rodajas finas (opcional)
- Pollo desmenuzado, huevo frito o carne (opcional para acompañar)
- Cilantro fresco picado (opcional)
Cómo hacer chilaquiles con salsa cremosa de chipotle, paso a paso
- Corta los jitomates en cuartos y retira las semillas para obtener una salsa más homogénea.
- Lleva los jitomates, la cebolla, el ajo y los chipotles a la licuadora. Añade un chorrito de caldo para facilitar el licuado.
- Tritura hasta conseguir una mezcla uniforme y sin trozos grandes.
- Añade la crema y el resto del caldo de pollo a la licuadora. Licua de nuevo. Ajusta la textura: más crema si está líquida, más caldo si está espesa.
- En una sartén, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Vierte la salsa y cocina durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Este paso permite que los sabores se integren y la salsa espese ligeramente.
- Prueba y ajusta de sal y pimienta.
- Coloca los totopos en una bandeja o directamente en platos hondos.
- Baña los totopos con la salsa caliente, asegurando que queden bien cubiertos pero sin que se ablanden demasiado.
- Añade los acompañamientos: pollo, carne o huevo al gusto.
- Decora con queso fresco, aguacate, cebolla y cilantro.
- Sirve de inmediato para mantener el contraste entre lo crujiente del totopo y lo cremoso de la salsa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 2-3 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 330-400 kcal
- Grasas: 18-22 g
- Proteínas: 7-15 g (dependiendo del acompañamiento)
- Carbohidratos: 38-45 g
- Fibra: 4-5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Los totopos y la salsa se conservan mejor por separado:
- Salsa: Hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético.
- Totopos: Hasta 5 días en un lugar seco y cerrado.
Evita mezclar y guardar, ya que los totopos pierden su textura crujiente.
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