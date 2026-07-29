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Acosan a Harry Styles en las calles de CDMX, él se desespera y pide espacio

El británico ha sido perseguido por sus fans desde que llegó al país para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

El cantante Harry Styles pidió espacio a las personas que se le acercaban

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Harry Styles enfrenta el acoso de fans en las calles de la Ciudad de México, donde se encuentra desde hace unas horas para dar seis conciertos en el Estadio GNP Seguros. Un video que circula en redes sociales muestra al cantante pidiendo espacio con visible molestia a una fan que intentó acercarse demasiado a él.

La escena ocurre en plena vía pública. Sus guardaespaldas controlan el acceso y no permiten que todos los fanáticos se aproximen, aunque algunos sí han logrado saludarlo e intercambiar palabras con él. El momento de tensión quedó grabado y se difundió rápidamente entre comunidades de seguidores.

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Así fue el incómodo momento entre Harry Styles y una fan

El británico es seguido por insistentes fans por toda la CDMX (REUTERS)
El británico es seguido por insistentes fans por toda la CDMX (REUTERS)

En las imágenes, Styles dirige la palabra directamente a la fan y le dice que no, que necesita su espacio. El tono es de molestia contenida. La grabación generó reacciones divididas: hay quienes defienden al artista y señalan que tiene derecho a moverse con libertad, y quienes cuestionan la forma en que respondió.

El encuentro no fue bien visto por los fans del cantante en redes sociales, quienes condenaron la actitud de la seguidora en diversas publicaciones de X.

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No es la primera vez que un artista de su nivel enfrenta este tipo de situaciones en México. La CDMX, donde los encuentros con celebridades en la calle son frecuentes, también puede convertirse en un espacio de presión para quienes no cuentan con la protección de un recinto cerrado.

Seis fechas en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles
Harry Styles listo para sus shows en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Styles llegó a México como parte de su gira mundial Together, Together, la primera en tres años y su única parada en el país. Las fechas programadas en el Estadio GNP Seguros son el 31 de julio y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. Las puertas abren a las 19:00 h y el show comienza a las 21:00 h.

El formato del tour funciona como residencia: el cantante eligió solo siete ciudades en el mundo —Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney— y en cada una se presenta varios días en lugar de una sola fecha. En América Latina, únicamente Ciudad de México y São Paulo forman parte de ese esquema.

La cantante británica Jorja Smith se suma como telonera a partir de la tercera fecha, el 4 de agosto.

Tacos en Orinoco, primera parada en la capital

Una mujer consume taquitos en un establecimiento con paredes de azulejos. En pantalla, un texto superpuesto indica 'Pov: Estas comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles'. La mujer exhibe gestos faciales mientras come. En el fondo de la escena, dos hombres están sentados en una mesa, uno de ellos con una gorra negra. Este video es un contenido de redes sociales que presenta una situación desde el punto de vista de la protagonista. Termina con la mujer mirando a cámara.

Antes del incidente en la calle, Styles fue visto comiendo en la taquería Orinoco, establecimiento que se ha convertido en parada frecuente de celebridades internacionales que visitan la CDMX. Una usuaria de TikTok publicó un video donde se aprecia al cantante disfrutando de los tacos como cualquier comensal, con una gorra negra y en actitud relajada.

Orinoco es originaria de Monterrey y llegó a la Ciudad de México en 2017. Cuenta con sucursales en colonias como Roma, Condesa, Polanco y Zona Rosa. Dua Lipa, Rosalía y Neymar también han sido vistos en el lugar.

El contraste entre esa primera imagen distendida y el video posterior en la calle resume la dualidad que enfrenta Styles durante su estancia: la de un artista que quiere moverse con normalidad en una ciudad que no siempre se lo permite.

¿Qué canciones cantará Harry Styles en CDMX?

Harry Styles
Harry Styles performs to a sold out crowd on Night 1 of his 12 show residency at Wembley Stadium 12/06/26

Este es el setlist del tour, aunque puede haber cambios y sorpresas:

  • Are You Listening Yet?
  • Golden
  • Adore You
  • Watermelon Sugar
  • Music For a Sushi Restaurant
  • Taste Back
  • Coming Up Roses
  • Fine Line
  • American Girls
  • Keep Driving
  • Ready Steady Go
  • Dance No More
  • Treat People With Kindness
  • Pop
  • Season 2 Weight Loss
  • Carla’s Song
  • Aperture
  • Matilda
  • Sign of the Times
  • As It Was

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