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Denuncian intimidación contra periodista Rossi Linares que cubría operativo policial en Morelos: la retuvieron casi dos horas

Organizaciones como CIMAC acusaron violencia contra mujeres periodistas al limitar su trabajo por razones de género

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La periodista Rossi Linares fue víctima de intimidación y actos de violencia mientras realizaba la cobertura de un operativo realizado la madrugada del jueves 23 de julio en la Presidencia Municipal de Temoac, Morelos.

Organizaciones como el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMAC) y la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos condenaron los hechos y acusaron violencia de género al considerar que la colocan “en condiciones de desigualdad frente a sus colegas hombres”, pues, de acuerdo con el testimonio de la comunicadora, se le impidió trabajar y se le exigió revelar la identidad de su fuente, mientras que a reporteros hombres no presentes en el lugar se les facilitó material videográfico del despliegue.

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Retienen durante dos horas a periodista para evitar que haga su trabajo

De acuerdo al testimonio de Rossi Linares, recabado por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos, desde su llegada al operativo, elementos de las policías municipales de Temoac y Ocuituco, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado de Morelos solicitaron reiteradamente a Rossi Linares identificarse y explicar el motivo de su presencia. Integrantes del Ejército le exigieron la identidad de la persona que le avisó sobre el despliegue, con lo que vulneraron el derecho a la reserva de las fuentes periodísticas.

La periodista fue obligada por un elemento de la Policía Estatal a permanecer dentro de su vehículo y se le prohibió documentar el operativo. Unidades oficiales rodearon su automóvil, restringiendo su movilidad y manteniéndola retenida casi dos horas. Durante ese tiempo, soldados cuestionaron si no temía “que le robaran” o “recibir un plomazo”, expresiones que la Red calificó como incompatibles con la obligación de las autoridades de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

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Al concluir las diligencias, cuando Linares descendió para documentar la colocación de sellos en el inmueble intervenido, una policía municipal le impidió tomar fotografías y la empujó varias veces, a pesar de que no había acordonamiento visible. La agresión fue registrada en video.

CIMAC afirmó que estos hechos colocan a Linares en condiciones de desigualdad respecto a sus colegas hombres
CIMAC afirmó que estos hechos colocan a Linares en condiciones de desigualdad respecto a sus colegas hombres

Exigen investigación y protección inmediata a periodista

La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos exigió una investigación inmediata, imparcial y con perspectiva de género, así como la identificación y sanción de las personas servidoras públicas responsables de los hechos. También solicitó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos investigue de oficio, y que se implementen medidas de protección inmediatas para la periodista.

El pronunciamiento incluye la exigencia de garantizar el libre ejercicio periodístico durante operativos de seguridad y de establecer capacitación obligatoria para las corporaciones de seguridad en materia de libertad de expresión, derechos humanos y perspectiva de género. La organización recalcó que las autoridades tienen la obligación de proteger, no intimidar, y de garantizar el trabajo periodístico sin obstaculizarlo.

El caso de Rossi Linares será acompañado y vigilado por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos, que dará seguimiento para que se esclarezcan los hechos, se sancione a las personas responsables y se adopten garantías de no repetición. “Agredir a una periodista atenta contra la libertad de expresión. Hacerlo por razón de género constituye una grave violación a los derechos humanos”, señaló el colectivo a través de un comunicado.

Por su parte, CIMAC respaldó el pronunciamiento y afirmó que estos hechos colocan a Linares en condiciones de desigualdad respecto a sus colegas hombres, al tiempo que constituyen una restricción a su labor periodística por razones de género.

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