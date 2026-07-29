Después de 30 años, FOVISSSTE regresa a Puebla: colocan primera piedra de próximo complejo habitacional

Las solicitudes serán evaluadas por su viabilidad técnica y financiera. CRÉDITO: FOVISSSTE

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Después de más de tres décadas sin construir vivienda propia, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) inició la edificación de un nuevo complejo habitacional en Puebla. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó, vía remota desde Palacio Nacional este 29 de julio, la ceremonia de colocación de la primera piedra del conjunto Carmen Serdán, con lo que el organismo retoma proyectos habitacionales en la entidad tras 34 años, dentro del programa Vivienda para el Bienestar, según informó el organismo en comunicado oficial.

El proyecto nacional contempla la construcción de 100 mil viviendas con una inversión mínima de 60 mil millones de pesos, destinadas a trabajadores estatales que perciben hasta dos salarios mínimos y que podrán acceder a créditos en pesos con pagos fijos. La presidenta Sheinbaum destacó que la reactivación de la edificación de vivienda para este sector responde a la necesidad de ofrecer alternativas de acceso a una casa digna y accesible para empleados públicos, luego de más de 30 años de pausa en este tipo de desarrollos por parte de Fovissste.

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Nuevos complejos con servicios integrados

Los desarrollos habitacionales impulsados por Fovissste incluirán consultorios médicos, tiendas Superissste y espacios deportivos. La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, detalló que estos servicios buscarán mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. “Pronto se abrirá el registro para que las y los trabajadores del Estado que ganen hasta dos salarios mínimos adquieran su vivienda a crédito en pesos y con pagos fijos”, puntualizó Maldonado Meza en el evento transmitido durante la conferencia matutina presidencial.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, subrayó que la nueva etapa de construcción marca el renacimiento de Fovissste, que también comprende la condonación de créditos considerados impagables. Batres Guadarrama señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el acceso a vivienda y sanear las finanzas de quienes enfrentan deudas imposibles de saldar bajo los antiguos esquemas crediticios.

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Puebla, parte de una meta nacional

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Puebla el programa Vivienda para el Bienestar registra un avance del 30% respecto a la meta de 70 mil viviendas. Este objetivo involucra a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, desde este miércoles 29 de julio, a Fovissste como actor activo en la entidad.

El gobernador poblano, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la presidenta Sheinbaum los apoyos federales destinados a vivienda y reconoció la importancia de que Puebla regrese al mapa de inversión habitacional con proyectos que integran espacios dignos y servicios para la comunidad.

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Créditos en pesos y pagos fijos para trabajadores estatales

El nuevo modelo de crédito anunciado por Fovissste prioriza a empleados con ingresos bajos, quienes accederán a créditos en pesos y con pagos fijos. Esta medida busca evitar incrementos imprevistos y garantizar certeza a largo plazo para los acreditados.

Las autoridades federales informaron que en breve se abrirá el registro para los interesados. Los complejos habitacionales contemplados incluirán servicios médicos, comercios y áreas deportivas, con la meta de construir comunidades autosuficientes.

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La reactivación de la construcción de vivienda por parte de Fovissste constituye uno de los principales compromisos del actual gobierno para ampliar el acceso a la vivienda social, luego de más de tres décadas sin nuevos desarrollos bajo el esquema propio del fondo.