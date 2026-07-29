México está en el nivel más bajo de inseguridad alimentaria, pero 21 millones siguen sin acceso pleno a comida, reconoce Sheinbaum

Sheinbaum indicó que más de 21 millones de mexicanos siguen con inseguridad alimentaria. | Presidencia

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que México “está en el nivel más bajo de inseguridad alimentaria”, destacando un descenso sostenido en comparación con años previos; sin embargo, reconoció que 21.6 millones de habitantes permanecen en situación vulnerable.

Esto, luego de que según el informe “The State of Food Security and Nutrition in the World 2026“, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que el país logró reducir 3.1% la subalimentación y el costo relativo de una dieta saludable para una fracción creciente de la población.

PUBLICIDAD

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que, hace una década, la cifra alcanzaba al 24% de la población, mientras que en los últimos tres o cuatro años, el porcentaje descendió al 16 por ciento.

Subrayó que, aunque se registra el nivel más bajo desde que se mide este indicador, la cifra sigue siendo alarmante y representa un reto persistente para las autoridades.

PUBLICIDAD

Al hacer referencia al perfil de la población afectada, Sheinbaum detalló que la mayoría de quienes padecen inseguridad alimentaria son pequeños campesinos y productores ejidatarios o comuneros, concentrados principalmente en el sur y sureste del país.

“Es justamente el pequeño productor, el campesino del sur sureste, aunque no exclusivamente”, dijo en Palacio Nacional.

Expresó que, irónicamente, quienes se dedican a generar alimentos para México son los que más sufren la escasez, por lo que insistió en que revertir esta paradoja es uno de los mayores retos para el gobierno.

PUBLICIDAD

Políticas públicas y programas para mejorar la alimentación

Sheinbaum explicó que el gobierno federal implementa diversas acciones para combatir la inseguridad alimentaria, entre los que está el programa El maíz es la raíz, el cual tiene como objetivo fortalecer la producción agrícola, aumentar la productividad de los pequeños productores y preservar el maíz nativo.

El programa se dirige principalmente a campesinos que poseen una hectárea o menos de tierra, a quienes el gobierno otorga apoyos directos y promueve la entrega de equipos agrícolas en colectivo.

PUBLICIDAD

“El objetivo es que regresen a producir, que puedan alimentarse de la propia milpa y que además tengan un excedente que permita comercializarse”, puntualizó.

A eso se suma el próximo fin de semana se entregarán los primeros cheques para la compra de equipos en Oaxaca, en el marco de la estrategia denominada “milpateca”.

PUBLICIDAD

La mandataria informó que este año el programa llegará a 350 mil productores y que la meta para el próximo año es alcanzar a un millón de beneficiarios.

Señaló que aproximadamente 2 millones de familias dependen de la producción agrícola de pequeña escala, actividad que, según Sheinbaum, debe ser fortalecida para asegurar el derecho a la alimentación.

PUBLICIDAD

Indicadores clave de seguridad alimentaria y nutrición en México

El informe “The State of Food Security and Nutrition in the World 2026” presenta una reducción sostenida de la subalimentación en México durante las últimas dos décadas.

La prevalencia pasó de 4.0 % entre 2004 y 2006 a 3.1 % en el periodo 2023-2025. Este dato muestra una mejora ligera pero consistente en el acceso básico a los alimentos.

PUBLICIDAD

En cuanto a la inseguridad alimentaria, la escala FIES señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria severa disminuyó de 3.4 % en 2014-2016 a 2.7 % en 2023-2025.

La inseguridad alimentaria moderada o severa registró una caída más marcada: pasó de 24.9 % a 16.5 % en la última década, lo que indica un avance importante en la cobertura alimentaria.

PUBLICIDAD

Desnutrición, obesidad y doble carga nutricional

El país mantiene cifras estables en desnutrición infantil. La emaciación en menores de cinco años permanece en 1.0 %, mientras que el retraso en el crecimiento bajó ligeramente a 13.1 %. Sin embargo, el sobrepeso infantil aumentó a 7.4 % en el mismo grupo etario.

Uno de los retos más graves es la obesidad en adultos, que creció de 29.4 % en 2012 a 37.4 % en 2024.

México enfrenta así una doble carga de malnutrición: conviven altas tasas de obesidad adulta con la persistencia de anemia en mujeres (10.2 %) y la baja prevalencia de lactancia materna exclusiva, que se mantiene en 14.4 %, muy lejos del objetivo del 60 % fijado para 2030.

Respecto al bajo peso al nacer, el informe reporta un 41.4 %, aunque se recomienda revisar fuentes nacionales adicionales debido a que este valor parece atípico frente a estándares globales.

Diversidad de la dieta y acceso económico

En el acceso a una dieta variada, el país muestra contrastes. El 41.4 % de los niños de seis a veintitrés meses recibe una dieta mínima diversa, mientras que el 85.8 % de las mujeres entre quince y cuarenta y nueve años logra esta meta, ubicando a México entre los países con mejor desempeño regional en este indicador.

El costo de una dieta saludable ha incrementado: de 2.90 dólares por persona por día en 2017 a 4.54 pesos proyectados para 2025.

A pesar de este aumento, la proporción de la población que no puede costear una dieta saludable bajó de 31.6 % en 2017 a 20.0 % para 2025, lo que se traduce en aproximadamente 26.2 millones de personas con dificultades de acceso económico a una alimentación adecuada.

Comparativo regional y desafíos estructurales

México se ubica por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en prevalencia de subalimentación e inseguridad alimentaria severa. En la región, la subalimentación alcanza el 4.8 % y la inseguridad alimentaria moderada o severa el 22.9 % para 2025.

Esta mejor posición relativa no elimina los desafíos internos: la obesidad, el bajo peso al nacer y la baja lactancia materna exclusiva persisten como obstáculos para alcanzar los objetivos nutricionales nacionales.

El reporte resalta que México ha mantenido avances en la reducción de la subalimentación y en la diversificación de la dieta, aunque la desigualdad, la doble carga de malnutrición y el costo creciente de una dieta saludable siguen constituyendo los principales retos para la política pública alimentaria.