Polo petroquímico de Topolobampo viola el derecho humano a la salud y a ambiente sano, acusa ONG. Crédito: Cuartoscuro

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La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCER), integrada por comunidades de distintas regiones de todo México, ha expresado su respaldo pleno a la lucha que sostienen las comunidades de la Bahía de Ohuira y el Colectivo Ecológico ¡Aquí No! en Topolobampo, Sinaloa. Esta defensa busca proteger el territorio y los derechos humanos a la vida, la salud, al agua y a un medio ambiente sano frente a la imposición de proyectos industriales de alto riesgo.

A través de un pronunciamiento, la red explicó la situación actual:

Ahora, “Con el aval del gobierno federal, se pretende consolidar un corredor petroquímico en la región, que dañará gravemente el ecosistema y el tejido social, con la instalación, entre otros, de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la trasnacional suizo-alemana Proman; la planta de metanol de Mexinol; gasoductos e infraestructura asociada al manejo y transporte de combustibles fósiles y sustancias químicas peligrosas para su uso en la agroindustria”.

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Este proyecto se realiza en detrimento de la soberanía alimentaria de la región y del país, para incrementar la producción de fertilizantes en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que este “polo de desarrollo” busca garantizar dicha soberanía. La organización señala que estos planes económicos afectarán directamente a los productores y pescadores locales y aumentarán la contaminación por la producción y uso de fertilizantes y agrotóxicos en las cuencas hidrológicas.

Asimismo, la agrupación pidió al pueblo de México recordar el supuesto “progreso” y “modernidad” que se prometió durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), señalaron que estos beneficios nunca llegaron, pero el neoliberalismo sí “desató devastación y muerte sobre los pueblos”. Expresaron su preocupación de que la historia se repita en este gobierno y se vuelva a imponer la contaminante y mal llamada “revolución verde”, lo que significó el sometimiento y dependencia del campo mexicano a los agrotóxicos industriales derivados del petróleo.

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Daños a la salud

La organización advirtió sobre los graves impactos sanitarios que podrían derivarse de un accidente o fuga, ya que los complejos industriales utilizarán sustancias peligrosas y tóxicas. En específico, advirtieron que la intoxicación por amoniaco —catalogado como una sustancia muy cáustica, irritante y corrosiva— puede causar los siguientes estragos en el cuerpo humano:

Inflamación, quemaduras y destrucción de los tejidos de la piel, ojos, boca, garganta y vías respiratorias.

Destrucción celular, daño ocular permanente, ceguera o necrosis.

Edema bronquiolar y alveolar, o destrucción de las vías respiratorias.

Afectaciones severas a la salud e incluso la muerte, en caso de que la población quede expuesta a altas concentraciones de gas o vapor tóxicos tras una fuga.

Ilustración médica que muestra la conexión entre el riñón y el corazón dentro del cuerpo humano, destacando cómo las condiciones renales pueden influir en la salud cardiovascular. La imagen enfatiza el flujo de sustancias o señales desde el riñón hasta el corazón, sugiriendo el impacto sistémico de las enfermedades renales crónicas sobre el sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la ReNaCER denunció que la exposición y el uso excesivo de agrotóxicos y fertilizantes químicos han provocado un aumento exponencial en los padecimientos por intoxicación y envenenamiento sostenidos. Esto ha derivado en costosas enfermedades crónico-degenerativas para la población, tales como la insuficiencia renal, el cáncer, y finalmente, muertes.

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Exigencias al Gobierno Federal y Riesgos Ambientales

La ONG también destacó otros peligros para el ecosistema y la economía, emitiendo una serie de demandas hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo:

Residentes de Topolobampo y Bahía de Ohuira manifiestan oposición a la instalación de una planta de amoníaco, con imágenes superpuestas de un complejo industrial y un símbolo nuclear. (Jesús Avilés | Infobae México)

Las afectaciones de un accidente por fallas o fugas en la planta podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, impactando de forma irreparable a personas, al ambiente y a zonas urbanas como Los Mochis.

La succión y descargas de la planta causarían cambios de temperatura en el agua, destruyendo larvas de camarón y contaminando especies marinas, lo que dañaría la economía de más de 3,500 familias de pescadores locales.

Ante estos escenarios, exigen la cancelación definitiva de los proyectos petroquímicos de alto riesgo en la Bahía de Ohuira y su zona de influencia.

Demandan la protección integral del humedal y Sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”.

Solicitan que se legisle adecuadamente en México el uso, producción, distribución y prohibición de fertilizantes y agrotóxicos.

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