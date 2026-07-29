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Feminicidio en México: Edomex y Chiapas superan a CDMX en listado de estados con más casos durante junio

Sinaloa se mantiene como la entidad con más casos, mientras de la capital del país se posicionó en cuarto lugar

Sinaloa, Estado de México y Chiapas lideran cifra de casos de feminicidio. | Jovani Pérez
Sinaloa, Estado de México y Chiapas lideran cifra de casos de feminicidio. | Jovani Pérez
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En México suma 315 casos de feminicidio en el primer semestre del 2026, luego de que en junio se registraron 48 casos más, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS).

De acuerdo con el documento, cuatro entidades concentran el 34% de los casos a nivel nacional, lo que equivale a 107 víctimas; sin embargo, este último mes hubo un ligero incremento en al menos dos estados.

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Sinaloa se mantiene como la entidad con más casos, al registrar 42 víctimas, seguido del Estado de México y Chiapas, los cuales superaron a la Ciudad de México, con 24 y 21 feminicidios respectivamente.

La capital del país se mantuvo con 20 casos registrados, misma cifra que reportó en mayo, aunque ese mes ocupó el segundo lugar del listado de estados con más casos.

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