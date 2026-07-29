SEP ordena suspender operaciones de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla para el ciclo 2026-2027

La academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes y pagos de colegiaturas que ya hayan sido adelantados. (Crédito: Google Maps)

Guardar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, no opere durante el ciclo escolar 2026-2027 al considerar que su modelo de educación militarizada no está permitido dentro del Sistema Educativo Nacional.

El anuncio fue realizado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, quien informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios.

PUBLICIDAD

Además, la academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes, así como reembolsar los pagos de reinscripción del próximo ciclo escolar en caso de que ya hubieran sido cobrados.

De acuerdo con el funcionario, la suspensión de actividades se implementará de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Educación del estado de Puebla.

PUBLICIDAD

La decisión ocurre en medio de las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, una menor de edad que falleció tras participar en actividades organizadas por una academia militarizada en Tamaulipas, caso que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones y la supervisión de sus programas de formación.

Hasta el momento, la SEP no ha informado si la suspensión de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza será definitiva o si la institución podrá reanudar operaciones una vez que atienda las observaciones formuladas por las autoridades educativas.

PUBLICIDAD

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios. (Crédito: X | @ventanaXpublica)

Con esta determinación, dijo el funcionario, las autoridades federales buscan garantizar que los servicios educativos impartidos en el país se ajusten al marco normativo vigente y a los lineamientos establecidos por el Sistema Educativo Nacional.

Caso Dafne Zapata intensifica el escrutinio sobre las academias militarizadas

La decisión de la SEP se produce mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata, adolescente que falleció tras participar en actividades de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Reynosa, Tamaulipas. El caso derivó en un proceso penal contra tres personas, entre ellas el director de la institución, una instructora y una cadete, quienes enfrentan prisión preventiva justificada por orden de una jueza.

PUBLICIDAD

Un día antes del anuncio de la dependencia federal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, durante una gira de trabajo en el municipio de El Mante. Acompañada por familiares y amigos, la mujer le exigió justicia con pancartas y le pidió resultados concretos en el esclarecimiento del caso.

“Te prometo justicia”, respondió el mandatario, mientras la abuela insistió en que su familia espera “hechos” y no únicamente compromisos. Villarreal aseguró que las investigaciones continúan y afirmó que “se va a aplicar todo el peso de la ley” contra los responsables.

PUBLICIDAD

Tras el encuentro, Juana Laura Martínez dijo que otorgaba un voto de confianza al gobierno estatal para que las autoridades concluyan las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables por la muerte de su nieta.