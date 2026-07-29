México
Agregar Infobae enGoogle

SEP ordena suspender operaciones de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla para el ciclo 2026-2027

La dependencia determinó que el modelo de educación militarizada de la institución no está permitido por el Sistema Educativo Nacional; los estudiantes serán reubicados en otros planteles

La academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes y pagos de colegiaturas que ya hayan sido adelantados. (Crédito: Google Maps)
La academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes y pagos de colegiaturas que ya hayan sido adelantados. (Crédito: Google Maps)
Guardar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, no opere durante el ciclo escolar 2026-2027 al considerar que su modelo de educación militarizada no está permitido dentro del Sistema Educativo Nacional.

El anuncio fue realizado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, quien informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios.

PUBLICIDAD

Además, la academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes, así como reembolsar los pagos de reinscripción del próximo ciclo escolar en caso de que ya hubieran sido cobrados.

De acuerdo con el funcionario, la suspensión de actividades se implementará de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Educación del estado de Puebla.

PUBLICIDAD

La decisión ocurre en medio de las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, una menor de edad que falleció tras participar en actividades organizadas por una academia militarizada en Tamaulipas, caso que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones y la supervisión de sus programas de formación.

Hasta el momento, la SEP no ha informado si la suspensión de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza será definitiva o si la institución podrá reanudar operaciones una vez que atienda las observaciones formuladas por las autoridades educativas.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios. (Crédito: X | @ventanaXpublica)
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios. (Crédito: X | @ventanaXpublica)

Con esta determinación, dijo el funcionario, las autoridades federales buscan garantizar que los servicios educativos impartidos en el país se ajusten al marco normativo vigente y a los lineamientos establecidos por el Sistema Educativo Nacional.

Caso Dafne Zapata intensifica el escrutinio sobre las academias militarizadas

La decisión de la SEP se produce mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata, adolescente que falleció tras participar en actividades de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Reynosa, Tamaulipas. El caso derivó en un proceso penal contra tres personas, entre ellas el director de la institución, una instructora y una cadete, quienes enfrentan prisión preventiva justificada por orden de una jueza.

Un día antes del anuncio de la dependencia federal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, durante una gira de trabajo en el municipio de El Mante. Acompañada por familiares y amigos, la mujer le exigió justicia con pancartas y le pidió resultados concretos en el esclarecimiento del caso.

“Te prometo justicia”, respondió el mandatario, mientras la abuela insistió en que su familia espera “hechos” y no únicamente compromisos. Villarreal aseguró que las investigaciones continúan y afirmó que “se va a aplicar todo el peso de la ley” contra los responsables.

Tras el encuentro, Juana Laura Martínez dijo que otorgaba un voto de confianza al gobierno estatal para que las autoridades concluyan las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables por la muerte de su nieta.

Temas Relacionados

SEPDafne ZapataAcademia militarizadaPueblaTamaulipasmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un hombre que cometió un feminicidio en Querétaro huyó a Texas pero fue capturado y entregado a las autoridades mexicanas

Lo ubicaron en la ciudad de Houston, a partir de esa línea, se activaron mecanismos de colaboración con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua, que funcionó como enlace y se logró su detención

Un hombre que cometió un feminicidio en Querétaro huyó a Texas pero fue capturado y entregado a las autoridades mexicanas

La riqueza cultural de Puebla llega a la CDMX con música, danzas y gastronomía para toda la familia: conoce la fecha y lugar del evento

El evento reunirá expresiones artísticas, cocina tradicional, artesanías, productos locales y actividades para todas las edades

La riqueza cultural de Puebla llega a la CDMX con música, danzas y gastronomía para toda la familia: conoce la fecha y lugar del evento

Lluvia histórica en Mazatlán: la ciudad amaneció bajo el agua y el pronóstico advierte lo peor para los próximos días

Se registró una acumulación de 159.5 milímetros, lo que representó una inundación que, de acuerdo a reportes de los ciudadanos, llegó a la altura del pecho

Lluvia histórica en Mazatlán: la ciudad amaneció bajo el agua y el pronóstico advierte lo peor para los próximos días

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

La venta general de boletos inició el miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Arturo Ávila, diputado de Morena, rechaza acusaciones de censura y defiende los lineamientos sobre derechos de las audiencias

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

ENTRETENIMIENTO

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

DEPORTES

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Hechicero revela su gran objetivo antes del Grand Prix: evitar que el título Mundial Pesado del CMLL acabe en el equipo extranjero

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?