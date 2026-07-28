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Liberan en Chihuahua el primer lote de moscas estériles producidas en México para combatir el gusano barrenador

Autoridades continuarán con la elaboración gradual y permanente de insectos estériles, con la meta de alcanzar 100 millones de ejemplares hacia finales de este año

Moscas estériles producidas en México para combatir el gusano barrenador.
Moscas estériles producidas en México para combatir el gusano barrenador.
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó a través de un comunicado sobre la liberación en el sur de Chihuahua de las primeras 2.5 millones de moscas estériles del gusano barrenador del ganado, como parte de la estrategia nacional para controlar y avanzar hacia la eliminación de esta plaga que afecta a la actividad pecuaria.

El material biológico fue producido en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, instalación que inició operaciones durante la última semana de junio. Las autoridades señalaron que estas acciones marcan un avance importante en las medidas sanitarias emprendidas para proteger a la ganadería mexicana.

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De acuerdo con la dependencia federal, los insectos fueron colocados en cámaras de dispersión terrestre para su distribución en el municipio de Coronado de la entidad. El operativo forma parte de un programa integral coordinado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Primer ciclo de producción en México desde 2012

El organismo detalló que el pasado 24 de julio concluyó el primer ciclo de producción y esterilización de pupas, las cuales fueron enviadas inicialmente a Tampico y posteriormente trasladadas al estado de Chihuahua para su liberación.

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Para facilitar la identificación de los ejemplares esterilizados,el material biológico es teñido con un colorante verde. Cuando el insecto emerge, queda impregnado con esa tonalidad, lo que permitirá diferenciarlo de las moscas silvestres durante las labores de monitoreo y vigilancia sanitaria.

Antes de la dispersión del primer lote, el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, supervisó los trabajos finales en la planta chiapaneca. En representación de la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez destacó que esta etapa constituye un hecho relevante para el país.

Moscas estériles
Moscas estériles para frenar el gusano barrenador. (X - @SENASICA)

El funcionario destacó que se trata del primer ciclo de producción y esterilización de moscas del gusano barrenador realizado en México desde 2012, lo que representa un punto de referencia en la recuperación de capacidades nacionales para enfrentar esta plaga.

Asimismo, indicó que continuarán con la elaboración gradual y permanente de insectos estériles, con la meta de alcanzar 100 millones de ejemplares hacia finales de este año. El objetivo es acelerar las acciones encaminadas para su erradicación en el menor tiempo posible.

“Este paso es el mejor ejemplo de que cuando las y los productores, el gobierno y la sociedad suman capacidades, esfuerzos y talentos, somos capaces de construir soluciones que benefician a nuestra ganadería”, enfatizó el titular del Senasica.

México y Estados Unidos refuerzan acciones para erradicar el gusano barrenador

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con la secretaria de Agricultura, Columba López, para fortalecer la colaboración binacional en la erradicación del gusano barrenador del ganado. Este encuentro dio seguimiento a una sesión previa con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, donde se inauguró una planta enfocada en combatir la plaga y se consolidó la cooperación sanitaria entre ambos países.

Durante la reunión, se destacó el avance en la reapertura gradual de los puertos fronterizos estadounidenses para la exportación de ganado mexicano, luego de un año de restricciones impuestas por la presencia de este parásito.

La mandataria mexicana anunció que la frontera de Sonora será la primera en abrirse (durante la tercera semana de agosto), seguida de Chihuahua y posteriormente el resto de las regiones, lo que revertirá las afectaciones económicas sufridas por productores y consumidores.

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