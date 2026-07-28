Huracán Genevieve se mantiene en categoría 4: estos son los cinco estados donde provocará lluvias intensas

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Genevieve interactúa con la onda tropical número 21. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Genevieve, actualmente en categoría 4, continúa como un sistema de gran intensidad frente a las costas del Pacífico mexicano este martes y seguirá influyendo en las condiciones meteorológicas del país. Aunque el ciclón permanece mar adentro, sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de lluvias sobre el occidente y sur de México.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción entre el huracán Genevieve, la onda tropical número 21, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerá precipitaciones de diferente intensidad en gran parte del territorio nacional, con especial atención en cinco entidades donde se esperan lluvias intensas.

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Aunque el fenómeno no representa un impacto directo en tierra, las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas.

🌀El #Huracán #Genevieve continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se encuentra a 830 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de #México 👇 pic.twitter.com/gx7YV33d3f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 28, 2026

¿Por qué Genevieve provocará lluvias si está lejos de México?

Aunque el huracán Genevieve permanece sobre aguas del océano Pacífico, su amplia circulación transporta grandes cantidades de humedad hacia el occidente del país.

El SMN explicó que los desprendimientos nubosos del ciclón, combinados con la onda tropical 21 y otros sistemas atmosféricos, incrementarán la probabilidad de lluvias sobre diversas regiones del territorio nacional.

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Este tipo de comportamiento es habitual en ciclones tropicales de gran tamaño, ya que sus bandas nubosas pueden extenderse cientos de kilómetros desde el centro del sistema y generar precipitaciones incluso cuando el ojo del huracán permanece lejos de la costa.

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

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Una tormenta tropical con fuertes lluvias y relámpagos cubre la costa del sur y occidente de México, mientras los vientos agitan las palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Genevieve aumenta de intensidad rápidamente

Los meteorólogos explican que la rápida evolución de Genevieve fue resultado de la combinación de varios factores atmosféricos favorables.

Las aguas excepcionalmente cálidas del océano Pacífico proporcionaron una enorme cantidad de energía al ciclón, mientras que la escasa presencia de vientos cortantes en niveles altos de la atmósfera permitió que su estructura permaneciera estable y organizada.

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Además, la interacción del sistema con el monzón mexicano favoreció una mayor concentración de humedad y nubosidad, fortaleciendo aún más al fenómeno.

(SMN)

Estados donde habrá lluvias intensas

El SMN pronosticó lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en las siguientes entidades:

Jalisco (suroeste).

Colima .

Michoacán (suroeste).

Guerrero (norte y este).

Oaxaca (occidente).

Además, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Nayarit.

Morelos.

Puebla.

Chiapas.

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Ciudad de México.

Estado de México.

Tlaxcala.

Veracruz.

También se pronosticaron chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en otras entidades del norte y noreste del país.

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Continuará ola de calor extremo en el norte de México

Mientras el occidente del país recibirá importantes acumulados de lluvia, el norte continuará bajo un ambiente muy caluroso.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, así como valores de entre 40 y 45 grados en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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Asimismo, se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras.

Oleaje elevado y fuertes rachas de viento

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 60 km/h en diversas entidades del norte y centro del país.

En las costas del Pacífico persistirá oleaje de 2 a 3 metros de altura en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, mientras que el fenómeno de mar de fondo provocará oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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Ante estas condiciones, el SMN recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, extremar precauciones en áreas con riesgo de deslaves y protegerse de las altas temperaturas mediante una adecuada hidratación y evitando la exposición prolongada al sol.