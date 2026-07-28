México
GoogleAgregar Infobae en Google

Piden a gobierno de la CDMX regular venta de patos tras fenómeno de Merlín

Se busca frenar el comercio ilegal, adopciones irregulares y maltrato animal de esta especie que se popularizó durante el Mundial 2026

Imagen FW24VHJUYNB6PEI5CQDQDSFKFE
Guardar

Ante la notoriedad del Pato Merlín, una peculiar mascota que ganó popularidad durante el Mundial 2026, surgió la necesidad de regular la venta de esta especie para evitar irregularidades, por ello, la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar hizo un llamado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México a las autoridades de la Ciudad de México para atender esta situación.

La popularidad del Pato Merlin impulsó una tendencia de compra y adopción de estos animales, ante ello, la legisladora de Movimiento Ciudadano realizó una petición formal dirigida a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como a las 16 alcaldías, con el objetivo de frenar la comercialización irregular de seres sintientes que suele intensificarse cuando una mascota se vuelve viral.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Ledesma Alpízar advirtió que este fenómeno no es nuevo: cuando un animal obtiene visibilidad mediática, suele incrementarse su demanda, seguido por un repunte en abandono y maltrato debido a la falta de información sobre su correcto cuidado. Este es uno de los principales posicionamientos de organizaciones ambientalistas, quienes buscan evitar este fenómeno.

El documento, remitido a la Comisión de Bienestar Animal, reclama acciones de prevención, orientación y vigilancia para contener la adquisición impulsiva de animales vivos. Señala antecedentes como el aumento en la demanda de peces payaso tras el estreno de la película animada “Nemo”, o el caso de los dálmatas, cuya compra creció después de la difusión de “101 Dálmatas”, para luego registrar un alza en abandonos.

PUBLICIDAD

La legisladora insistió en que la intención no es criminalizar a quienes actúan con responsabilidad, sino evitar que la fama de un ejemplar derive en comercio informal, adopciones irresponsables y maltrato animal.

“A raíz de este fenómeno mediático, diversos medios de comunicación han documentado que en mercados de la Ciudad de México ya se ofrecen patos haciendo referencia a ‘Merlín’, lo cual ha generado preocupación entre personas defensoras de animales y especialistas, ante la posibilidad de que aumente la venta de patos”, puntualizó la legisladora.

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para atender la venta ilegal y posible maltrato animal tras la popularización del Pato Merlín.
La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para atender la venta ilegal y posible maltrato animal tras la popularización del Pato Merlín. (Congreso de la Ciudad de México)

Los riesgos de adoptar patos sin información adecuada

Adoptar un pato implica un compromiso que suele subestimarse, pues muchas veces las personas no tienen la suficiente información sobre los cuidados que estas especies requieren: los patos pueden vivir más de diez años y requieren atención especializada, inversión económica y supervisión veterinaria constante.

De acuerdo a Óscar Daniel González Santana, académico de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un pato doméstico no es apto para cualquier hogar, pues necesita espacio para moverse, acceso permanente a agua limpia para nadar y alimentarse, y una dieta controlada, basada en pastos hidropónicos, frutas, verduras y proteínas naturales.

Diferenciar entre patos domésticos y silvestres es fundamental. Los silvestres, muchas veces capturados de manera ilegal, presentan necesidades ambientales imposibles de cubrir en cautiverio y pueden sufrir graves daños. Además, la alimentación inadecuada genera problemas metabólicos y enfermedades. La convivencia con otros animales de compañía también representa un riesgo, ya que instintos depredadores pueden poner en peligro la vida del pato.

(Lotería Nacional)
(Lotería Nacional)

La adquisición impulsiva de animales de moda ha sido bautizada como el “síndrome de Nemo”, un fenómeno que provoca liberaciones irresponsables y muerte prematura de animales cuando las familias no pueden atender sus necesidades. Estos actos generan desequilibrios ecológicos, ya que los patos liberados pueden mezclarse con especies silvestres y alterar los ecosistemas urbanos.

En ese contexto, la propuesta de la emecista Ledesma Alpízar exige la coordinación de las autoridades para reforzar la supervisión en mercados y puntos de venta, así como implementar campañas de información que adviertan sobre la responsabilidad que implica integrar a un pato a la familia. Esto incluye la difusión de requisitos mínimos para su bienestar y la promoción de la adopción informada en lugar de la compra impulsiva.

Temas Relacionados

Pato MerlínCDMXCongreso CDMXMundial 2026Movimiento Ciudadanomaltrato animalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

La mujer, que no brinda su nombre por temor a represalias, aseguró que la joven era víctima de este delito por parte del hermano de Estrellita “N”

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

La presidenta de México señaló, durante la conferencia de prensa matutina de este martes, que en Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y atribuyó las declaraciones a esto

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Jóvenes que no estudien ni trabajen ya pueden registrarse en la plataforma oficial para elegir empresa o taller cuando inicie la convocatoria y acceder a seguro médico y apoyo económico mensual

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

La autoridad ambiental anunció la creación de un comité en coordinación con el municipio para fortalecer la participación ciudadana y evitar actos de maltrato animal

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

ENTRETENIMIENTO

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

¿Ya hay fecha secreta? Kunno destapa detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Filtran las primeras imágenes de Belinda como Carlota previo al estreno de la serie

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede se ganó en La Casa de los Famosos México y le regalará a Karina Torres

DEPORTES

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Isaac del Toro: este fue el millonario premio que recibió tras el Tour de Francia 2026

Raquel Rodríguez le da otro campeonato a México al conquistar el título Intercontinental Femenil de WWE

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

Cecilia Lee responde a mensaje discriminatorio de Liga de Guatemala tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026