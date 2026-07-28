Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El futuro de Rodrigo Dourado con el América parece estar lejos de Coapa. De acuerdo con diversos reportes, el mediocampista brasileño estaría muy cerca de dejar al conjunto azulcrema para incorporarse a FC Juárez en calidad de préstamo, luego de no entrar en los planes del técnico Guillermo Almada para el Apertura 2026. Hasta el momento, ninguno de los clubes ha hecho oficial la operación.

Dourado llegó al América a principios de 2026 procedente del Atlético San Luis, respaldado por el entonces entrenador André Jardine, con la intención de reforzar el mediocampo tras la salida de Richard Sánchez. Sin embargo, su rendimiento no logró consolidarlo como titular y tampoco consiguió afianzarse tras el retiro de Jonathan dos Santos al finalizar el Clausura 2026.

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Reportan que Bravos sería el destino del brasileño

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Según informó el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, el acuerdo entre América y FC Juárez estaría prácticamente cerrado para que Rodrigo Dourado se convierta en nuevo jugador de los Bravos.

La posible llegada del mediocampista respondería a la necesidad del conjunto fronterizo de reforzar esa zona del campo, luego de la lesión del paraguayo Lucas Romero. Para Dourado, el préstamo representaría la oportunidad de recuperar continuidad y protagonismo, tal como ocurrió durante su etapa con el Atlético San Luis.

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América continúa moviéndose en el mercado

(FCF)

Mientras se define la situación del futbolista brasileño, América también se mantiene activo en el mercado de transferencias. El colombiano Óscar Perea apunta a convertirse en el primer refuerzo del equipo para el Apertura 2026.

El extremo ya estuvo en las instalaciones de Coapa para completar los últimos detalles de su incorporación y únicamente resta que el club haga oficial su llegada. Perea reforzaría una zona que quedó debilitada tras la lesión del uruguayo Brian Rodríguez, quien permanecerá fuera de las canchas durante varias semanas.

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