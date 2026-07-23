Canelo Álvarez revela cuánto tiempo le queda en el boxeo y perfila a quién podría ser la próxima superestrella: “Tiene el potencial”

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre (X@Canelo)

El ex campeón de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez, reveló cuánto tiempo le queda en el boxeo profesional y perfiló a quién podría ser la próxima superestrella mexicoamericana.

En entrevista con Ariel Helwani, Canelo se sinceró y aseguró que quizás solamente le queden tres o cuatro peleas más en el pugilismo profesional ya que tiene otros planes fuera del ring. Durante la misma charla, el tapatío señaló que no pelea por dinero pues disfruta el deporte porque lo ama.

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“No lo hago por el dinero. Lo hago porque sigo disfrutando y amando el boxeo. Ya no tengo nada que demostrar porque he logrado prácticamente todo en este deporte. Quizás me queden tres o cuatro peleas más porque tengo otros objetivos fuera del boxeo”

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Canelo Álvarez y su regreso a los cuadriláteros

Mientras Álvarez reveló pistas de su futuro, continua con su preparación de cara a la que será su próxima pelea. En pugilista de jalisciense se enfrentará contra Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe señalar que el combate estaba planeado para celebrarse el 12 de septiembre, sin embargo, tuvo que ser aplazado por problemas familiares del peleador mexicano, según lo dicho por el mismo.

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El boxeador Canelo Álvarez realiza una visita turística al complejo de las Pirámides de Giza en Egipto. Se le observa posando frente a un cartel de "The Pyramids of Giza", caminando hacia una pirámide y descendiendo por un pasadizo interior iluminado. El video también muestra vistas de las estructuras de piedra del complejo arqueológico bajo un cielo parcialmente nublado, incluyendo una pirámide vista de cerca y ruinas circundantes.

Este será el regreso de Saúl luego de haber sufrido una derrota dolorosa ante Terence Crawford en septiembre pasado cuando perdió los cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB). Además, también retornará a la actividad boxística tras haber sido operado del codo, situación que lo obligó a cancelar su combate de mayo.

Quién puede ser la próxima superestrella según Canelo

Por otra parte, Álvarez reconoció el carisma y talento de Ryan García, a quien señaló como posible próxima estrella mexicoamericana del boxeo. Aunque no compartieron ring por ser pesos diferentes, ambos mantuvieron una relación profesional marcada por el respeto, ya que García ha expresado admiración por la carrera de Canelo, mientras que el campeón tapatío ha destacado el potencial de su compatriota para sobresalir tanto en México como en Estados Unidos.

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“Creo que Ryan (García) tiene el potencial para ser (la próxima estrella mexicoamericana). Tiene mucho carisma. Mucho talento. En cuanto a México, ya veremos.”

Siguiente pelea de Ryan García

La primera defensa del cinturón mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por parte de Ryan García ya tiene escenario y fecha.

Ryan García festeja su victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el 21 de febrero de 2026 en Las Vegas. ((AP Foto/Lucas Peltier))

El púgil estadounidense subirá al ring del T-Mobile Arena de Las Vegas el 12 de septiembre para medirse ante el británico Conor Benn. El combate formará parte de la tradicional cartelera que se celebra durante el fin de semana de la Independencia de México.

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La pelea García vs. Benn ya se perfila como uno de los eventos boxísticos más relevantes del año, con impacto en la escena internacional y la atención de la comunidad mexicana, que tradicionalmente convierte la fecha en una fiesta deportiva.