Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

Personal de seguridad revisa la tienda Gucci sobre avenida Presidente Masaryk tras el robo perpetrado por tres sujetos armados. Crédito: Captura de pantalla

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Al menos tres hombres perpetraron ayer un asalto en una tienda Gucci, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, tras ingresar al establecimiento haciéndose pasar por clientes y examinar distintos artículos de lujo.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo ocurrió en la sucursal localizada sobre la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco Tercera Sección, mejor conocida como una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

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Según fuentes oficiales, los sujetos intimidaron al personal con una aparente arma de fuego, tomaron bolsos y zapatos de los mostradores, los colocaron en una bolsa blanca y se retiraron del establecimiento sin ser detenidos.

El tercer implicado esperaba afuera, a bordo de una motocicleta sin placas. Los tres escaparon juntos: los pasajeros llevaban cubrebocas y el conductor portaba un casco.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo. (X/@SSC_CDMX)

El operativo de la SSC tras el atraco en Masaryk

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó el asalto a partir de los testimonios del gerente y los trabajadores de la tienda. Tras recibir el reporte, las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad en la zona.

El dispositivo policial se extendió hasta el Auditorio Nacional con el objetivo de establecer un cerco virtual y facilitar la localización de los presuntos responsables. Policías de la SSC reforzaron la vigilancia en las inmediaciones para evitar que los implicados lograran escapar por rutas alternas.

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Parte del operativo incluyó la supervisión de los accesos más cercanos a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las autoridades buscaron cerrar el paso a los sospechosos y rastrear cualquier movimiento fuera de lo habitual.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron detenciones relacionadas con el robo a la tienda de lujo. Los tres sujetos permanecen prófugos, según los últimos informes de la SSC.

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Asesinan a policía de la SSC. Foto: (iStock)

El gerente y los empleados de la tienda informaron que presentarán una denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Esta denuncia permitirá iniciar la investigación oficial para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

El marco legal aplicable al robo con violencia en México

El artículo 369 del Código Penal Federal establece que el robo se consuma en el momento en que el responsable obtiene el control del objeto ajeno, sin importar si lo abandona posteriormente. Esta disposición legal permite considerar consumado el delito desde que el bien sale de posesión de su propietario.

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Por su parte, el artículo 372 señala que, si el robo se comete con violencia, la pena puede incrementarse entre seis meses y cinco años de prisión adicionales. Este aumento responde al riesgo que implica utilizar fuerza o amenazas durante la comisión del ilícito.

La sanción base alcanza hasta dos años de prisión si el valor de lo robado es menor a cien veces el salario mínimo. Cuando la cantidad sustraída supera quinientas veces ese salario, la pena puede llegar a diez años de prisión.

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Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las multas económicas varían entre cien y quinientas veces el salario mínimo vigente al momento del robo. El artículo 369 Bis establece que, para calcular el monto, se debe tomar en cuenta el salario mínimo del día en que ocurrieron los hechos.

Si el robo implica además la comisión de otro delito, el Código Federal dispone que se acumulen las penas correspondientes. En el caso de la tienda Gucci, la mercancía robada —bolsos y zapatos de lujo— podría ubicar a los responsables dentro de los rangos de mayor sanción, aunque el valor exacto no fue confirmado oficialmente.

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Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el rastreo de los tres sujetos identificados en imágenes difundidas en medios y redes sociales.