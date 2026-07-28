¿Ya hay fecha secreta? Kunno destapa detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

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Kunno habló sobre los nuevos detalles que sabe de la próxima boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Asimismo, retomó su polémica con Laura Zapata.

¿Qué dijo Kunno sobre la boda?

Durante un encuentro con la prensa, el influencer fue cuestionado sobre si ya estaba enterado o tenía información de cuándo será la boda de Nodal y Ángela.

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Ante esto, él respondió:

“Ya estamos en eso”.

De igual manera, señaló que recientemente habló con su amiga.

“Justo les estoy hablando porque ahorita que Karol G en su concierto saca el mariachi mexicano de mujeres, o sea, le hice videollamada a Ángela, porque justo es eso, ¿no? volverla a ver en los escenarios me encantaría”.

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De igual forma, ahondó en que el cantante de Adiós amor y su esposa estuvieron celebrando recientemente.

“Por el aniversario estuvieron celebrando muy a gusto”.

Un videoclip grabado desde otro ángulo muestra a Ángela Aguilar llamar a Christian Nodal al salir del Estadio Ciudad de México tras la victoria del Tri sobre Ecuador; el cantante no responde y ella termina grabándolo emocionada mientras canta con sus fans. (@angela_aguilar_)

Kunno sobre Laura Zapata

Durante el evento, Kunno fue cuestionado sobre la controversia con Laura Zapata en La Casa de los Famosos.

Respondió: “A mí ya no me pagan por estar hablando de esa señora. El reality a mí me lo facturaron literal el 11 de julio que acabó el programa. Por eso le eché al abogado, fue una pullita. Ni siquiera he firmado nada, fue un chiste para que la señora peleara sola”

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Subrayó que la situación le resulta irrelevante: “Lo impresionante es que, con tantos años de carrera, aún siga diciendo que con un chamaco que no es nadie, pues ahí se está peleando”.

Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Kunno aseguró que no ha recibido ninguna notificación legal: “A mí nadie me ha notificado nada ni me van a notificar. Yo me remonto a los hechos y ahí están las cosas. Nadie me ha notificado nada, la señora ha inventado todo. Al menos a mí no me ha llegado absolutamente nada, yo no he firmado nada, no estoy preocupado”.

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Estado sentimental y rumores

Durante el encuentro, se le preguntó por imágenes compartidas con un amigo modelo y los rumores sobre su vida amorosa. Kunno aclaró:

“No, ese es mi ex, es un amigo. No empiecen a tergiversar la información. Ahorita me gusta un chico, pero solo de redes, no le he abierto ni nada”. Remató entre risas que “él es amigo, viene de muy lejos, vino a hacer contenido y todo, pero no, no empiecen”.

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El influencer señaló que está soltero pero rodeado de amistades y proyectos: “No, porque me va a regañar Adrián, tú que estás en Miami sabes que tú eres el especial”.

Mensaje para Laura y cierre de polémica

Al finalizar, Kunno fue cuestionado sobre si le enviaría un mensaje a Laura Zapata Respondió: “Nada, creo que es mejor así. No he dicho nada y la señora pelea sola. Ha dado diecisiete entrevistas y siete paneles”.

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La actriz Laura Zapata realiza el gesto de silencio con el dedo sobre sus labios, mientras el logo de La Casa de los Famosos Telemundo aparece en la imagen. (@laurazapataoficial / Instagram)

Agregó que no tiene interés en continuar con la controversia y reiteró:

“El programa para mí ya acabó. Ella puede seguir, sé que tiene mucha carrera y trayectoria y se lo respeto. Yo tengo seis años, ella seis décadas. Espero primero Dios me permita llegar a su edad y tener una gran carrera. Pero en este momento yo no soy nadie, soy un tiktoker. Ella dice que no soy nadie, pero sigue peleando conmigo y está peleando sola”.

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