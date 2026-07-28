México
GoogleAgregar Infobae en Google

Cecilia Lee responde a mensaje discriminatorio de Liga de Guatemala tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Después de ganar la medalla de plata en Santo Domingo, la atleta fue criticada por sus raíces asiáticas y el país centroamericano cuestionó su nacionalidad mexicana

Después de ganar la medalla de plata en Santo Domingo, la atleta fue criticada por sus raíces asiáticas y el país centroamericano cuestionó su nacionalidad mexicana. (Instagram: Cecilia Lee)

Guardar

Después de que Cecilia Lee obtuviera la medalla de plata en la prueba de poomsae estilo libre individual femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, surgió una polémica en redes sociales.

La cuenta guatemalteca Liga Nacional GT publicó en Instagram un mensaje dirigido a la mexicana de ascendencia asiática, usando la frase “ni así pudieron ganarnos”, haciendo burla a su aspecto físico y en tono despectivo.

PUBLICIDAD

Liga Nacional de Guatemala discrimina a Cecilia Lee. (Instagram: Liga Nacional GT)
Liga Nacional de Guatemala discrimina a Cecilia Lee. (Instagram: Liga Nacional GT)

El comentario fue percibido como discriminatorio por usuarios de redes sociales, quienes señalaron el uso de estereotipos y la insinuación de que Cecilia no representa realmente a México por su origen asiático.

La publicación generó críticas y llevó a que la cuenta eliminara el mensaje, pero la discusión sobre racismo y discriminación en el deporte continuó en distintas plataformas.

PUBLICIDAD

Reacción de Cecilia Lee

Cecilia Lee se pronuncia sobre los comentarios. (Instagram: Cecilia Lee)
Cecilia Lee se pronuncia sobre los comentarios. (Instagram: Cecilia Lee)

Después de los comentarios desafortunados de la página guatemalteca, Cecilia Lee respondió públicamente al comentario con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde expresó lo siguiente: “Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque esta página es de una liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina”.

La atleta añadió que reducir la identidad de una persona y de un país a los rasgos físicos, el apellido o la ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con tanta visibilidad.

Además, subrayó que la nacionalidad no se determina por la apariencia, sino por la historia, la cultura y la identidad del país al que se pertenece y representa.

Finalmente, la taekwondoína exhortó a que exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos. Pese a la situación, reconoció el triunfo de su oponente: “A pesar de estos actos, felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia”.

Comité Olímpico Mexicano se pronuncia sobre el caso

Cecilia Lee da primera medalla a México en los Panamericanos. | Cortesía
Comité Olímpico Mexicano se pronuncia sobre caso de Lee. (Cortesía)

El Comité Olímpico Mexicano (COM) respondió este lunes 27 de julio con un comunicado en Instagram, en el que rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria contra sus atletas.

Dicho organismo señala que la publicación de @liganacional_gt reduce la identidad de Seo Hyun Cecilia Lee Kim únicamente a su apariencia y ascendencia, lo que perpetúa estereotipos que considera inaceptables dentro del deporte.

El COM enfatiza que Cecilia Lee es mexicana y sostiene que su nacionalidad no puede ser cuestionada por sus rasgos físicos o apellidos. Además, hace un llamado a informar con responsabilidad y subraya que el deporte debe mantenerse como un espacio de respeto, unión, inclusión y competencia sana.

De igual forma que la propia Cecilia, el comité evita dirigir críticas contra Alejandra Higueros y felicita a ambas taekwondoínas por el nivel, profesionalismo y espíritu deportivo que demostraron durante la competencia.

Temas Relacionados

Cecilia LeeTaekwondoJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Santo Domingo 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

La mujer, que no brinda su nombre por temor a represalias, aseguró que la joven era víctima de este delito por parte del hermano de Estrellita “N”

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

La presidenta de México señaló, durante la conferencia de prensa matutina de este martes, que en Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y atribuyó las declaraciones a esto

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Jóvenes que no estudien ni trabajen ya pueden registrarse en la plataforma oficial para elegir empresa o taller cuando inicie la convocatoria y acceder a seguro médico y apoyo económico mensual

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

La autoridad ambiental anunció la creación de un comité en coordinación con el municipio para fortalecer la participación ciudadana y evitar actos de maltrato animal

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

ENTRETENIMIENTO

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

¿Ya hay fecha secreta? Kunno destapa detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Filtran las primeras imágenes de Belinda como Carlota previo al estreno de la serie

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede se ganó en La Casa de los Famosos México y le regalará a Karina Torres

DEPORTES

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Isaac del Toro: este fue el millonario premio que recibió tras el Tour de Francia 2026

Raquel Rodríguez le da otro campeonato a México al conquistar el título Intercontinental Femenil de WWE

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

Blue Demon Jr. anuncia su gira de despedida y presenta su autobiografía: “Mi cuerpo me está diciendo que pare”