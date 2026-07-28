Cecilia Lee responde a mensaje discriminatorio de Liga de Guatemala tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Después de ganar la medalla de plata en Santo Domingo, la atleta fue criticada por sus raíces asiáticas y el país centroamericano cuestionó su nacionalidad mexicana. (Instagram: Cecilia Lee)

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Después de que Cecilia Lee obtuviera la medalla de plata en la prueba de poomsae estilo libre individual femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, surgió una polémica en redes sociales.

La cuenta guatemalteca Liga Nacional GT publicó en Instagram un mensaje dirigido a la mexicana de ascendencia asiática, usando la frase “ni así pudieron ganarnos”, haciendo burla a su aspecto físico y en tono despectivo.

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Liga Nacional de Guatemala discrimina a Cecilia Lee. (Instagram: Liga Nacional GT)

El comentario fue percibido como discriminatorio por usuarios de redes sociales, quienes señalaron el uso de estereotipos y la insinuación de que Cecilia no representa realmente a México por su origen asiático.

La publicación generó críticas y llevó a que la cuenta eliminara el mensaje, pero la discusión sobre racismo y discriminación en el deporte continuó en distintas plataformas.

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Reacción de Cecilia Lee

Cecilia Lee se pronuncia sobre los comentarios. (Instagram: Cecilia Lee)

Después de los comentarios desafortunados de la página guatemalteca, Cecilia Lee respondió públicamente al comentario con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde expresó lo siguiente: “Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque esta página es de una liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina”.

La atleta añadió que reducir la identidad de una persona y de un país a los rasgos físicos, el apellido o la ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con tanta visibilidad.

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Además, subrayó que la nacionalidad no se determina por la apariencia, sino por la historia, la cultura y la identidad del país al que se pertenece y representa.

Finalmente, la taekwondoína exhortó a que exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos. Pese a la situación, reconoció el triunfo de su oponente: “A pesar de estos actos, felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia”.

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Comité Olímpico Mexicano se pronuncia sobre el caso

Comité Olímpico Mexicano se pronuncia sobre caso de Lee. (Cortesía)

El Comité Olímpico Mexicano (COM) respondió este lunes 27 de julio con un comunicado en Instagram, en el que rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria contra sus atletas.

Dicho organismo señala que la publicación de @liganacional_gt reduce la identidad de Seo Hyun Cecilia Lee Kim únicamente a su apariencia y ascendencia, lo que perpetúa estereotipos que considera inaceptables dentro del deporte.

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El COM enfatiza que Cecilia Lee es mexicana y sostiene que su nacionalidad no puede ser cuestionada por sus rasgos físicos o apellidos. Además, hace un llamado a informar con responsabilidad y subraya que el deporte debe mantenerse como un espacio de respeto, unión, inclusión y competencia sana.

De igual forma que la propia Cecilia, el comité evita dirigir críticas contra Alejandra Higueros y felicita a ambas taekwondoínas por el nivel, profesionalismo y espíritu deportivo que demostraron durante la competencia.

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