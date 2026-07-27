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Astrofísico mexicano de la UNAM hace historia en España, es reconocido por los reyes Felipe y Letizia

José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, fue distinguido en España por sus contribuciones al estudio de las nebulosas ionizadas, clave para comprender el origen y evolución de las galaxias

El video documenta la entrega del Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona a José Eduardo Méndez Delgado. Las imágenes muestran una ceremonia de premiación con una oradora, una intérprete de lenguaje de señas y público. Se observa un grupo de seis personas posando y a Méndez examinando un objeto con una lupa. También se incluye una imagen de una nebulosa y una entrevista con el galardonado. El premio reconoce sus aportes al conocimiento del origen y la evolución de las galaxias y elementos químicos.
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El talento científico mexicano volvió a ser reconocido en el ámbito internacional. El astrofísico José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026, uno de los reconocimientos más importantes para jóvenes científicos de Iberoamérica.

La distinción fue entregada el 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona, España, durante una ceremonia encabezada por el rey Felipe VI, quien destacó la trayectoria, la perseverancia y el compromiso de los seis jóvenes galardonados provenientes de distintos países hispanoamericanos.

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El reconocimiento coloca nuevamente a la UNAM entre las instituciones de educación superior con mayor presencia en la investigación científica internacional y pone en relieve el trabajo que se realiza desde México en áreas de frontera del conocimiento.

¿Por qué José Eduardo Méndez Delgado recibió el Premio Princesa de Girona?

El galardón fue otorgado por las aportaciones de José Eduardo Méndez Delgado al estudio de la física y la química de las nebulosas ionizadas, regiones del espacio donde nacen y evolucionan las estrellas y que contienen información fundamental para reconstruir la historia química del universo.

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Gracias a sus investigaciones, el científico mexicano ha contribuido a mejorar la comprensión sobre el origen y la evolución de las galaxias, así como de los elementos químicos presentes en ellas. Uno de sus mayores logros fue ayudar a resolver en 2023 el llamado “problema de la discrepancia de abundancias”, considerado durante décadas uno de los enigmas más persistentes de la astrofísica moderna.

Actualmente desarrolla investigación en instituciones de México, España y Alemania, combinando observaciones obtenidas con algunos de los telescopios más avanzados del mundo para analizar la composición química del medio interestelar.

“La UNAM está en la frontera de la ciencia”

Durante la ceremonia y en declaraciones posteriores difundidas por la UNAM, Méndez Delgado afirmó que su reconocimiento es resultado de la colaboración internacional y de la formación científica recibida en instituciones públicas mexicanas.

“El talento joven florece cuando hay una sociedad que lo busca, que lo mira. Creo que soy el resultado de esa mirada: la de México que me formó en sus instituciones públicas y en la Universidad Nacional; la de España que me abrió sus telescopios en Canarias y la de Alemania que me arropó en sus centros científicos de investigación”.

Asimismo, destacó el nivel de la investigación que se desarrolla en el país.

“La UNAM se ubica en la frontera de la ciencia, involucrada en muchos proyectos científicos", aseguró el investigador al subrayar que la universidad contribuye al conocimiento humano a escala global.

¿Quién es José Eduardo Méndez Delgado?

Originario de Morelia, Michoacán, José Eduardo Méndez Delgado pertenece a una nueva generación de científicos mexicanos que han logrado posicionarse en la investigación astronómica internacional.

Es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Física, y posteriormente realizó estudios de posgrado especializados en astrofísica. A lo largo de su carrera se ha enfocado en el estudio del medio interestelar, particularmente de las nebulosas ionizadas, utilizando datos obtenidos con telescopios ubicados en observatorios de España y otros países europeos.

Con apenas poco más de 30 años, ha publicado investigaciones en revistas científicas internacionales y participa en colaboraciones con centros de investigación europeos dedicados a comprender la formación estelar y la evolución química del universo.

¿Qué es el Premio Internacional Princesa de Girona?

El Premio Internacional Princesa de Girona reconoce cada año a jóvenes menores de 35 años cuya trayectoria destaca por su impacto social, científico, tecnológico o empresarial.

En la categoría de Investigación, el jurado distingue a científicos cuyas aportaciones representan avances relevantes para el conocimiento y la innovación.

La edición 2026 reunió a seis galardonados de distintos países iberoamericanos, quienes fueron reconocidos por sus contribuciones en disciplinas como la ciencia, la ingeniería, la tecnología y el emprendimiento. El rey Felipe VI destacó que todos ellos comparten valores como la formación, la perseverancia y el compromiso con la sociedad.

Con este reconocimiento, José Eduardo Méndez Delgado se convierte en uno de los científicos mexicanos más jóvenes en recibir una de las distinciones internacionales de mayor prestigio para investigadores emergentes, consolidando el papel de la UNAM como una de las instituciones líderes en investigación científica en América Latina.

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