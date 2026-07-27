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Centenario de oro y onza de plata: cuál es su precio este lunes

Las monedas fabricadas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su precio puede variar constantemente

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)
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Cuando se trata de invertir, una de las opciones más usadas es la adquisición de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente aumenta con el tiempo.

El precio de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su valor.

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Es por eso que si se tiene en mente adquirir, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su costo. Estos son los de este lunes 27 de julio.

Centenarios y onzas

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el valor de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

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El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 75.700 pesos y vende en 88.700 pesos, este lunes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 994 pesos y venden en 1.174 pesos, este 27 de julio.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 71.968 pesos en compra y 98.045 pesos en venta; el Azteca de oro en 30.308 pesos la compra y 39.346 la venta; el Hidalgo de oro en 15.154 pesos en compra y 19.673 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1380.6 pesos la venta y 871.8 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 94.680 pesos y 1220 pesos, respectivamente, este lunes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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