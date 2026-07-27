Maite Arrillaga y María García le dan a México su primera medalla del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con esto, la delegación mexicana llega a 44 preseas y sigue afianzándose en la primera posición del medallero. (Comité Olímpico Mexicano)

Maite Arrillaga y María García abrieron la jornada de este lunes con una medalla para la delegación mexicana tras finalizar en la segunda posición en la prueba de remo W2 sin timonel femenil dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Desarrollo de la competencia

La dupla consiguió la quinta presea para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Comité Olímpico Mexicano)

El equipo de Cuba, integrado por Rayma Ortíz y Natalie Morales, se llevó el primer lugar con un tiempo de 7:33.70, mientras que la pareja mexicana, conformada por Maite Arrillaga y María García, cruzó la meta en segundo sitio con 7:40.86.

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Por su parte, la medalla de bronce quedó en manos de Guatemala. Dulce Samayoa y Nicolle González, quienes lograron una marca de 7:43.45,para completar el podio de la prueba.

Con ello, México tendrá todavía participación en la jornada de este lunes con finales programadas para disputarse a las 7:30, 8:30 y 8:45, donde los representantes nacionales seguirán buscando incrementar la cosecha de preseas para la delegación.

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Medallero al momento

México domina el medallero con 44 preseas. (X / Comité Olímpico Mexicano )

Hasta la tarde de este domingo 26 de julio, la delegación mexicana sumaban 43 medallas: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce, lo cual colocaba a México en la primera posición del medallero, por encima de Colombia, Cuba, Venezuela y Guatemala.

A este conteo se agrega la medalla de plata obtenida en remo por Maite Arrillaga y María García, con lo que el país llega a 44 preseas totales.

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Se prevé que la cifra continúe en aumento conforme avance la jornada, ya que México tiene posibilidades de sumar más medallas en disciplinas como taekwondo, esquí acuático, judo y ciclismo de pista, por lo que habrá que estar al pendiente de lo que puedan hacer los representantes nacionales este lunes.

Las competencias pueden seguirse a través de FOX Sports México, Claro Sports, AYM Sports, Centro Caribe Sports, Imagen Televisión y Azteca Deportes.

Otras disciplinas como boliche y gimnasia rítmica debutan este día, donde México está llamado a seguir haciendo historia para confirmar su dominio en la justa regional.

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