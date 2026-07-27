Confirman usos de la tarjeta de la Beca Rita Cetina para estas vacaciones de verano: cine, súper y tiendas departamentales

Las familias beneficiarias de programas federales de educación básica reciben sus apoyos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, compartió este lunes 27 de julio en su cuenta oficial de Facebook los usos permitidos de la tarjeta del Banco del Bienestar durante las vacaciones de verano.

El mensaje va dirigido a todas las familias beneficiarias de programas federales de educación básica que reciben sus apoyos a través de esa tarjeta: la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina —en sus modalidades de primaria y secundaria— y la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica.

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Una infografía del Banco del Bienestar informa a familias beneficiarias sobre los usos autorizados de la tarjeta de beca y las fechas clave de entrega para programas de educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta funciona como débito y se acepta en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, tiendas departamentales, cines y en establecimientos de la economía informal que cuenten con terminal bancaria.

La distribución de las tarjetas para estudiantes de primaria inscritos en la convocatoria más reciente comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio.

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La tarjeta del Bienestar acepta pagos en cines y tiendas departamentales, confirma Julio León

En su publicación de Facebook, León Trujillo detalló los establecimientos donde las familias pueden usar el plástico: “Puedes usar tu tarjeta en el súper, tiendas de conveniencia, farmacia, la tiendita de la esquina (solo si tienen terminal bancaria), cine, tiendas departamentales”.

El coordinador agregó: “Tu beca te abre las puertas para disfrutar tus vacaciones”.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar difundió un video donde comparte que las vacaciones pueden disfrutarse en lugares cercanos, sin necesidad de hacer un viaje. (YouTube/@BecasBenitoJuárezOficial)

El mensaje está dirigido a las familias que ya tienen la tarjeta en su poder. Quienes aún no la han recogido deben hacerlo antes del 31 de julio, fecha en que cierra el periodo de entrega para la convocatoria de primaria 2026.

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Qué programas usan la tarjeta del Banco del Bienestar

La tarjeta del Bienestar concentra los apoyos de dos programas federales de educación básica.

El primero es la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, que cubre a familias con alumnos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

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Los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o en la aplicación móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo es la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, enfocada en familias en situación de vulnerabilidad o en localidades prioritarias.

Ambos programas depositan los apoyos directamente en la tarjeta, sin intermediarios.

Para secundaria, el monto es de 1 mil 900 pesos bimestrales; para primaria, el depósito es anual y equivale a 2 mil 500 pesos. Cuando hay dos alumnos de secundaria en el mismo hogar, el programa suma 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

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La Beca Rita Cetina atiende a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios pueden consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o en la aplicación móvil del banco.

También está disponible la línea de atención al número 800 900 2000, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Las Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 ofrecen descuentos en útiles y uniformes

Los lineamientos oficiales de la Beca Rita Cetina orientan el gasto hacia útiles escolares, uniformes, libros, artículos de papelería, alimentos vinculados a la asistencia escolar y pago del transporte entre el hogar y el plantel educativo.

El regreso a clases está programado para el 31 de agosto, según el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2026-2027

Las ferias de la Profeco incluyen servicios gratuitos: certificados médicos, cortes de cabello y asesorías jurídicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) organiza 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país durante julio y agosto, con entrada gratuita.

Los asistentes encuentran ropa, mochilas, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos negociados directamente con los proveedores.

Las ferias también incluyen servicios sin costo: certificados médicos, cortes de cabello y asesorías jurídicas.

La infografía detalla las 55 Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 en México, que ofrecen descuentos en útiles, uniformes y servicios gratuitos, con inicio escolar el 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, la sede es Expo Reforma los días 15 y 16 de agosto, con horario de 9:00 a 20:00 horas. Las sedes del interior del país arrancaron desde el 17 de julio y se extienden hasta septiembre.

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Los horarios y fechas específicas para cada estado de la república pueden consultarse en la página oficial del gobierno de México: https://www.profeco.gob.mx/feria_regreso/maps.html.