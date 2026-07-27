UNAM no da fecha: comisión técnica seguirá revisando el examen de ingreso a licenciatura

La medida congela la entrega de documentos prevista desde el lunes 27 de julio para el ciclo 2026-2027/1, mientras una comisión técnica de especialistas revisa el concurso tras reportes de presuntas anomalías

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió de manera provisional las inscripciones para el primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1, en medio de la revisión que realiza una comisión técnica de expertas y expertos universitarios sobre el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

El rector ordenó un informe detallado

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección, con el objetivo de contar con información detallada del procedimiento y de los resultados de los exámenes aplicados en línea por los aspirantes, según un comunicado de la institución.

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Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica conformada por especialistas de diversas disciplinas, quienes revisarán:

Los datos del reporte del proceso.

El procedimiento con el que se aplicó el examen.

Los resultados del concurso de selección.

De acuerdo con la UNAM, el estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y se realizará con rigor académico y criterios técnicos, con miras a generar propuestas de mejora para el proceso de admisión.

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El mandatario sostiene en una entrevista en Radio Mitre que habría injerencia externa para desacreditar a su administración rumbo a los comicios presidenciales, y menciona también a Brasil y al Partido Demócrata de Estados Unidos

Inconsistencias detectadas en los resultados

La revisión se originó luego de que, según reportes y análisis independientes, se detectaran presuntas irregularidades tras la publicación de resultados del primer examen de admisión aplicado de forma completamente digital en la historia de la UNAM.

Un análisis del sociólogo Humberto González, basado en datos de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), señaló que 14 aspirantes obtuvieron el puntaje perfecto de 120 aciertos, la cifra más alta registrada al menos desde 2021, con nueve de esos casos concentrados en la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina.

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Según información difundida en redes sociales, en los días previos al examen circularon en plataformas como TikTok presuntos métodos para evadir el sistema de inteligencia artificial de vigilancia, entre ellos el uso de un segundo celular o aplicaciones de videollamada para recibir respuestas durante la prueba. Esta información, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por la UNAM como causa directa de las anomalías reportadas.

Suspensión afecta a más de 133 mil aspirantes rechazados

De acuerdo con datos citados por medios locales, del total de sustentantes solo 21 mil 962 obtuvieron un lugar, mientras que más de 133 mil resultaron rechazados en el concurso.

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La UNAM informó que los trámites de entrega documental e inscripciones, programados a partir del lunes 27 de julio, quedan suspendidos hasta que la comisión técnica presente sus conclusiones y recomendaciones. La institución no ha dado una nueva fecha para la reanudación del proceso, aunque adelantó que se dará a conocer “en los próximos días”.

La mano de un estudiante sujeta una tableta con una interfaz de examen en línea, junto a un cartel de la UNAM con símbolos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pase reglamentado no se ve afectado

La universidad precisó que los egresados del bachillerato universitario (CCH y Escuela Nacional Preparatoria) con Pase Reglamentado para el ciclo 2026-2027/1 no requieren realizar el trámite de entrega de documentos, ya que la asignación de su carrera permanece vigente sin afectación alguna.

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Asimismo, la UNAM señaló que continúa atendiendo a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan revisión de su examen, así como a quienes tuvieron cancelada su participación, y reiteró su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión.