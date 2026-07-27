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Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de forma rápida

La medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso

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Licencia de Conducir precios costos Edomex
Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más sencilla y rápida.

La medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Ubicaciones de las unidades móviles en el Edomex

Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).

Chalco

  • Fecha: 31 de julio
  • Domicilio: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)

Chimalhuacán

  • Fecha: 28 de julio
  • Domicilio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: 27, 29, 30 y 31 de julio
  • Domicilio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Isidro Fabela (Atlacomulco)

  • Fechas: 29 y 30 de julio
  • Domicilio: Av. Isidro Fabela s/n, Col. Centro, C.P. 50450 (frente al Palacio Municipal)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)

Jilotzingo

  • Fechas: 31 de julio y 1 de agosto
  • Domicilio: Blvd. Chiluca-Espiritu Santo 170, Ejido Rancho Blanco, C.P. 52934

La Paz (Los Reyes La Paz)

  • Fechas: 29, 30, 31 de julio y 1 de agosto
  • Domicilio: Mz. 008, Col. Los Reyes, C.P. 56400 (frente al palacio municipal)

Nezahualcóyotl

  • Fechas: 27, 28, 29, 30 y 31 de julio
  • Domicilio: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809

Rayón (Santa María Rayón)

  • Fechas: 31 de julio y 1 de agosto
  • Domicilio: Plaza 22 de Octubre, Ignacio López Rayón Sur MZ. 006, Santa María Rayón Centro, C.P. 52360 (frente al Palacio Municipal)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las distintas unidades móviles que estarán disponibles para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir (Edomex)

San Antonio La Isla

  • Fechas: 29 y 30 de julio
  • Domicilio: Vicente Villada, Mz. 027, C.P.52280 (frente al Palacio Municipal)

Temascalzingo

  • Fecha: 30 de julio
  • Domicilio: Calle sin nombre, domicilio conocido, Comunidad de Santa María Caschendá, C.P. 50434 (auditorio de la comunidad, junto al club Las gaviotas adulto mayor)

Toluca (Santa María Totoltepec)

  • Fecha: 31 de julio
  • Domicilio: Av. Cuauhtémoc Mz. 013, Delegación Santa María Totoltepec, C.P. 50245 (explanada de la Delegación Santa María Totoltepec)

Documentos necesarios para tramitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en el Edomex?

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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