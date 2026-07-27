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Cruz Azul pone precio a Erik Lira para dejarlo ir a Europa: ¿Cuánto dinero quiere La Máquina por el mediocampista?

Aunque existen varios contactos entre representantes del jugador y equipos del extranjero, no se ha presentado ninguna oferta formal 

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Erik Lira reportó con Cruz Azul tras hacer un gran Mundial (X@CruzAzul)
Erik Lira reportó con Cruz Azul tras hacer un gran Mundial (X@CruzAzul)

El futuro de Erik Lira parece alejarse de Cruz Azul y acercarse al fútbol europeo, aunque el traspaso enfrenta una condición clave: el club mexicano no aceptará una cifra inferior a USD 3 millones por el mediocampista. Así lo informó el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, quien detalló que la directiva está abierta a negociar, pero mantiene firme ese piso económico.

Aunque existen varios contactos entre representantes del jugador y equipos del extranjero, no se ha presentado ninguna oferta formal por Lira hasta el momento. El propio Merlo explicó que las conversaciones están en una fase inicial y que el mercado de pases aún ofrece un margen amplio para que se concrete algún movimiento relevante.

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Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)
Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)
“La realidad es que por ahora hay múltiples acercamientos con su representante, no hay ofertas formales. El mercado es largo, Cruz Azul tiene voluntad de desprenderse de Erik Lira siempre y cuando sea un número interesante, o sea por 3 millones de dólares no se va a ir”

Erik Lira quiere irse a Europa

Por su parte, Erik Lira reconoció que su futuro está en el aire tras la final entre Cruz Azul y Toluca por el trofeo Campeón de Campeones. El mediocampista señaló que existen pláticas avanzadas para salir del club, aunque todavía no hay una oferta formal. Sin embargo, sostuvo que el mercado de fichajes en México es más largo que en otras ligas y aseguró que sigue buscando cumplir un sueño personal fuera del país.

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Lira afirmó que hará todo lo posible por concretar su salida, pero aclaró que la decisión no depende solo de él. Consideró que esta semana puede haber movimientos importantes en su situación contractual y reiteró su deseo de emigrar al futbol extranjero.

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“Es un mercado muy largo. Nuestra Liga empieza mucho antes que la de ellos. Yo tengo un sueño, que no voy a parar hasta conseguirlo. No va a quedar en mí. Yo quiero irme. Estamos haciendo lo posible. Todavía no hay una oferta formal, hay platicas bastante avanzadas. Vamos a esperar. Yo creo que esta próxima semana se puede mover algo”.

Actuación destacada en el Mundial 2026

La actuación de Erik Lira en el Mundial 2026 lo posicionó como uno de los mejores mediocampistas defensivos mexicanos. Bajo la dirección de Javier Aguirre, Lira fue titular indiscutible en los cinco partidos que disputó la Selección Mexicana hasta la eliminación en octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Lira superó a Edson Álvarez en la competencia interna por la posición de pivote y acumuló más de 300 minutos en la cancha, logrando una precisión de pases de 91.1% y ganando el 58.3% de sus duelos defensivos.

Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)
Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)

Tras la eliminación, la hoja estadística de Lira no mostró goles ni asistencias, pero sí reflejó disciplina: recibió cuatro tarjetas amarillas y evitó expulsiones, contribuyendo en la estabilidad táctica del equipo nacional. Su desempeño fue destacado por medios deportivos y analistas internacionales como un ejemplo de regularidad y capacidad de adaptación en torneos de alto nivel.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and teammates applaud fans after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and teammates applaud fans after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Daniel Becerril

Además, en el Clausura 2026 de la Liga MX, Lira se consolidó como titular y capitán de Cruz Azul, participando en la mayoría de los encuentros de la fase regular, aunque no estuvo presente en la Liguilla. Su presencia en el campo garantizó equilibrio en el mediocampo, factor que la directiva valora de cara al próximo torneo.

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