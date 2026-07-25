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México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

Colombia avanzó a la final por la medalla de oro, donde enfrentará a Puerto Rico

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(Conade)
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La Selección Mexicana varonil de polo acuático disputará la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 16-11 frente a Colombia en las semifinales del torneo.

El conjunto cafetero tomó la ventaja desde los primeros minutos y mantuvo el control del marcador durante todo el encuentro. Aunque México logró reducir la diferencia en algunos lapsos del partido, no consiguió remontar y terminó cediendo el pase a la final.

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México buscará cerrar el torneo con una medalla

(Conade)
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Con la victoria, Colombia avanzó a la final por la medalla de oro, donde enfrentará a Puerto Rico, mientras que el representativo mexicano se medirá ante Cuba por el tercer lugar, luego de que los cubanos fueran derrotados por los boricuas con marcador de 13-12.

El entrenador nacional, Lester Acosta, reconoció el nivel mostrado por el rival y consideró que la diferencia estuvo en la experiencia internacional de Colombia.

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“Lo que nos hizo falta fue la experiencia internacional y el fogueo que sí tiene Colombia; la preparación física la tenemos, jugamos de tú a tú en cuanto a resistencia, velocidad y manejo de balón, pero vamos a seguir trabajando para darle la vuelta a ese resultado. Este sábado afirmo que ganamos la medalla de bronce”, declaró a la Conade.

Ian García mantiene la confianza en el equipo

(Conade)
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El jugador jalisciense Ian García también destacó el desempeño del equipo pese al resultado adverso y aseguró que el grupo mantiene la motivación para cerrar el torneo en el podio.

“Siento que hicimos un buen partido, tuvimos buenas recuperaciones, perdimos pero pues cabeza arriba y vamos por el bronce ante Cuba”, comentó.

El partido por la medalla de bronce entre México y Cuba se disputará el sábado 25 de julio a las 17:00 horas (tiempo local), en la última jornada del polo acuático varonil de Santo Domingo 2026.

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