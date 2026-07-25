México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

(Conade)

La Selección Mexicana varonil de polo acuático disputará la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 16-11 frente a Colombia en las semifinales del torneo.

El conjunto cafetero tomó la ventaja desde los primeros minutos y mantuvo el control del marcador durante todo el encuentro. Aunque México logró reducir la diferencia en algunos lapsos del partido, no consiguió remontar y terminó cediendo el pase a la final.

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México buscará cerrar el torneo con una medalla

(Conade)

Con la victoria, Colombia avanzó a la final por la medalla de oro, donde enfrentará a Puerto Rico, mientras que el representativo mexicano se medirá ante Cuba por el tercer lugar, luego de que los cubanos fueran derrotados por los boricuas con marcador de 13-12.

El entrenador nacional, Lester Acosta, reconoció el nivel mostrado por el rival y consideró que la diferencia estuvo en la experiencia internacional de Colombia.

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“Lo que nos hizo falta fue la experiencia internacional y el fogueo que sí tiene Colombia; la preparación física la tenemos, jugamos de tú a tú en cuanto a resistencia, velocidad y manejo de balón, pero vamos a seguir trabajando para darle la vuelta a ese resultado. Este sábado afirmo que ganamos la medalla de bronce”, declaró a la Conade.

Ian García mantiene la confianza en el equipo

(Conade)

El jugador jalisciense Ian García también destacó el desempeño del equipo pese al resultado adverso y aseguró que el grupo mantiene la motivación para cerrar el torneo en el podio.

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“Siento que hicimos un buen partido, tuvimos buenas recuperaciones, perdimos pero pues cabeza arriba y vamos por el bronce ante Cuba”, comentó.

El partido por la medalla de bronce entre México y Cuba se disputará el sábado 25 de julio a las 17:00 horas (tiempo local), en la última jornada del polo acuático varonil de Santo Domingo 2026.

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